Serie B, il numero 10 ha interrotto allenamenti

Tegola Francesco Di Mariano per il tecnico del Palermo Eugenio Corini. Il numero 10 rosanero, infatti, si è fermato precauzionalmente per un risentimento muscolare all’adduttore in vista della trasferta di martedì 26 settembre a Venezia e non sarà presente per la sfida con i lagunari valida per la settima giornata del campionato di serie B. L’esterno offensivo si unisce ad Alessio Buttaro, ancora ai box per infortunio.

Ballottaggio Mancuso-Insigne

Saranno invece della partita sia Roberto Insigne che Mirko Pigliacelli che durante la partita contro il Cosenza, avevano avvertiti alcuni fastidi di muscolari. Lo stesso Corini ieri in conferenza stampa aveva eliminato i dubbi sulle convocazioni.

Il tecnico rosanero dovrebbe schierare quindi il suo classico 4-3-3. Confermato Pigliacelli in porta, il primo dubbio di formazione sarà sulla fascia sinistra. Aurelio, infatti, non ha convinto nel match nel match di venerdì con il Cosenza.

Potrebbe esserci spazio quindi per Lund sulla fascia sinistra. Al fianco del difensore danese dovrebbe essere confermata la coppia centrale Lucioni-Ceccaroni, mentre sulla destra sarà Mateju a coprire l’area laterale.

A centrocampo dubbio Stulac – Gomes per la mediana, con Henderson e Segre a fare da probabili interni a protezione della cabina di regia.

In attacco, a Brunori e Di Francesco, si dovrebbe affiancare uno tra Mancuso ed Insigne. Da capire le condizioni dell’ex Frosinone, rientrante da un infortunio che ha giocato lo scampolo finale con i silani.

I convocati di Corini per Venezia

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita col Venezia:

Portieri : 1 Desplanches, 13 Kanuric, 22 Pigliacelli

: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 22 Pigliacelli Difensori : 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju

: 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju Centrocampisti : 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 53 Henderson; Coulibaly

: 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 53 Henderson; Coulibaly Attaccanti: 7 Mancuso, 9 Brunori, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 27 Soleri.

Venezia-Palermo, arbitra Baroni

Niccolò Barino arbitra la sfida del Penzo di martedì sera. L’Aia ha diramato le designazioni arbitrali. Il fischietto della sezione di Firenze sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Rossi e Votta. Quarto uomo: Ancora. Al Var Maggioni, Avar Paganessi.