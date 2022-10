Serie B, calcio di inizio alle 14 per la sfida con i nerazzurri toscani

Palermo-Pisa, una partita… che pesa. Sia per i rosanero che sono all’asciutto di punti e di gol da tre giornate, sia per i nerazzurri che, di contro, sono in serie positiva da tre partite e che cercano un colpo esterno per mettere la freccia e dare un ulteriore segnale.

La partita si gioca questo pomeriggio alle 14 allo stadio Renzo Barbera di viale del Fante ed è valida per la nona giornata del campionato di serie B. Imperativo è fare punti. Meglio la vittoria. Il Palermo ha mostrato nelle ultime uscite, preoccupanti cali nelle prestazioni che certificano una classifica preoccupante nonostante non si sia arrivati neppure a metà del girone di andata.

Palermo-Pisa, dove vederla in tv e streaming

I tifosi che decideranno di preferire la poltrona agli spalti dello stadio potranno seguire la partita comodamente in tv. Palermo-Pisa sarà trasmessa sui servizi a pagamento Dazn, Sky, Now tv e Helbiz Live.

Tramite abbonamento a Dazn e una smart tv, sarà possibile assistere al match della squadra di Corini. Chi è in movimento potrà seguirla anche tramite l’app e vedere la sfida in streaming su smartphone e tablet iOs ed Android.

Il classico canale Sky invece consentirà agli abbonati di gustarsi la partita in diretta satellitare. Ma anche per questo tipo di servizio c’è l’opportunità di seguire il match in streaming su Sky Go o Now Tv, sempre su cellulari e tablet (o anche pc).

Palermo-Pisa sarà fruibile anche su Helbiz Live, sempre tramite app su cellulari, tablet, Pc o smart Tv. Helbiz Live è presente anche nei Channel di Prime Video.

Ed infine, diretta anche su OneFootball in modalità pay-per-view.

Prevendita tiepida, al Barbera attesi 16.000 spettatori

La partita di questo pomeriggio, non sembra, almeno fino ad ora, aver far preso sul pubblico. La prevendita, dalle ultime notizie, non sembra esaltante. È ancora ampissima la disponibilità di biglietti su internet e nei punti vendita. Sono già lontani i tempi dei play off promozione con la media di circa 33.000 spettatori.

E sono distanti i numeri delle primissime partite di campionato. Il record stagionale registrato col Genoa, lo scorso 9 settembre, nel giorno dell’ultimo successo rosanero per il momento, registra 23.643 presenze.

Palermo-Pisa sarà più vicina quasi certamente al minimo stagionale della sfida (persa) col Sudtirol dell’1 ottobre quando sugli spalti dell’impianto di viale del Fante si presentarono in 16.726. Massimo e minimo in meno di tre settimane.

Sono attesi circa 16.000 spettatori. Qualcosa più, qualcosa meno. I risultati, non all’altezza delle aspettative degli appassionati – ancora stregati dalla cavalcata che ha visto squadra, club, tifosi e città vivere settimane da sogno tra maggio e metà giugno – hanno probabilmente raffreddato l’ambiente. Complice anche alcune prestazioni veramente brutte dei rosanero, non ultima l’orribile partita al Libero Liberati di sette giorni fa con la Ternana che ha surclassato il Palermo 3-0.

Palermo-Pisa, arbitra Feliciano

Ermanno Feliciani arbitra Palermo-Pisa. I suoi assistenti di linea sono Pagnotta e Ricci. Quarto uomo, Gemelli. Al Var c’è Dionisi, l’assistente Var è Lombardo.

I precedenti, toscani non vincono a Palermo da quasi 42 anni

Palermo e Pisa si sono affrontate complessivamente 31 volte con 12 vittorie siciliane, 11 toscane ed 8 pareggi con 39 pareggi a testa. Al Renzo Barbera, il bilancio parla di 8 affermazioni rosanero, 5 pareggi e 2 ko. L’ultimo colpo esterno del Pisa alla allora Favorita risale alla stagione 1980-1981: era il 9 novembre del 1980 e si giocava la nona giornata. Finì 1-0, segnò Odoacre Chierico.

L’ultimo confronto ufficiale tra le due compagini (amichevole di Rovella esclusa, ndr) risale a quasi 30 anni fa. Era la stagione 1993-1994, sempre in cadetteria. Decise un gol nel finale di Antonio Soda per i rosanero che in quell’annata si salvarono all’ultima giornata battendo il Monza dopo un avvio disastroso con 4 ko consecutivi (ultimo dei quali proprio con i toscani che si imposero 2-0 con reti nel finale di Rocco e Cristallini).

I convocati rosanero per la sfida col Pisa, c’è Accardi

Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara contro il Pisa. Torna Accardi.

Portieri: 1 Giovanni Grotta, 12 Samuele Massolo e 22 Mirko Pigliacelli.

Difensori: 4 Andrea Accardi, 15 Ivan Marconi, 18 Ionut Nedelcearu, 25 Alessio Buttaro, 34 Mladen Devetak, 37 Ales Mateju, 48 Davide Bettella e 79 Edoardo Lancini.

Centrocampisti: 5 Claudio Gomes, 8 Jacopo Segre, 14 Jeremie Broh, 16 Leo Stulac, 21 Samuele Damiani e 28 Dario Saric.

Attaccanti: 7 Roberto Floriano, 9 Matteo Brunori, 10 Francesco Di Mariano, 19 Luca Vido, 27 Edoardo Soleri, 30 Nicola Valente e 77 Salvatore Elia.

I convocati di D’Angelo

Luca D’Angelo ha convocato i seguenti calciatori per il match di questo pomeriggio al Barbera.

Portieri: 1 Nicolas Andrade, 12 Vladan Dekic, 22 Alessandro Livieri.

Difensori: 5 Simone Canestrelli, 6 Hjortur Hermannsson, 19 Tomas Esteves, 20 Pietro Beruatto, 33 Arturo Calabresi, 44 Adrian Rus, 93 Federico Barba.

Centrocampisti: 7 Roko Jureskin, 8 Marius Marin, 15 Idrissa Touré, 16 Adam Nagy, 23 Artur Ionita, 27 Matteo Tramoni, 30 Alessandro De Vitis, 80 Olimpiu Morutan.

Attaccanti: 9 Ettore Gliozzi, 10 Ernesto Torregrossa, 17 Giuseppe Sibilli, 18 Giuseppe Mastinu, 26 Gaetano Masucci (cap.), 36 Gabriele Piccinini, 77 Lisandru Tramoni, 99 Moustapha Cissé.

Palermo-Pisa, le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match fra Palermo e Pisa:

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Bettella (Marconi), Mateju; Segre, Damiani (Stulac), Broh (Saric); Elia, Brunori, Di Mariano.

Indisponibili: Sala

Squalificati: nessuno.

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Ionita, Sibilli; Gliozzi.

Squalificati: nessuno.