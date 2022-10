Serie B, Venezia-Frosinone apre la nona giornata

La serie B torna in campo per la nona giornata di andata ed il programma prevede diversi big match sia in testa che in coda dove, naturalmente la sfida tra Palermo e Pisa del Barbera è sicuramente quella più attesa dai tifosi siciliani.

Il match tra rosanero e nerazzurri mette in palio tre punti pesantissimi in ottica salvezza. Benché si tratti della nona giornata, la partita ha questi canoni. Il Palermo, fermo da tre ko consecutivi a 7 punti, deve trovare la scossa; il Pisa, in serie positiva da tre turni, vuole continuare e medita il sorpasso. A fine luglio, l’amichevole estiva con i toscani aprì la crisi tecnica in casa rosa e dopo il 5-0 di Rovetta, il tecnico Silvio Baldini (da un paio di settimane a Perugia) e il direttore sportivo Renzo Castagnini si dimisero. Il Palermo affidò la panchina ad Eugenio Corini dopo quasi due settimane di attese e toto-allenatori. Potrebbe essere la sfida della rinascita rosanero? Solo il campo potrà dirlo.

Apre Venezia-Frosinone

Il Venezia vuole riprendersi per non affondare, il Frosinone vuole conferme anche in trasferta per mantenere la scia delle prime della classe. Si gioca su queste motivazioni l’anticipo che si giocherà questa sera alle 20 al Penzo. I lagunari, dopo il ko interno col super Bari, sono impantanati nelle zone medio basse dalla classifica. Otto punti dopo le prime otto partite sono un bottino risicato per una formazione che viene dalla serie A.

Il Frosinone, grande in casa dove ha fatto quattro su quattro, ha mostrato il fianco in trasferta ed ha perso terreno rispetto alla vetta. La squadra di Grosso cerca quindi la sua dimensione anche lontano dallo Stirpe.

Cagliari-Brescia, big match

Anche in serie A Cagliari-Brescia farebbe parlare di sé. La sfida tra i sardi e le Rondinelle mette di fronte due squadre che vogliono l’intera posta per consacrarsi grandi in questo avvio di stagione. Il Cagliari è in serie negativa da tre turni. Dopo il blitz a Benevento dello scorso 10 settembre, i sardi hanno racimolato un solo punto (al Ferraris) ma in precedenza avevano perso in casa con Bari e Venezia sciupando il doppio turno casalingo.

Il Brescia, dopo il 6-2 di due settimane fa a Bari è stato sorpreso 1-1 dal Cittadella in casa ed ha perso contatto dal duo di testa.

Reggina a Parma per una sfida stellare

Al Tardini si gioca un’altra sfida importante, quella tra Parma e Reggina. I padroni di casa, dopo un avvio altalenante, sono in ascesa con 7 punti nelle ultime tre partite che hanno permesso loro di arrivare in zona play off.

La capolista Reggina non vuole smettere di sognare e dopo aver demolito il Cosenza nel derby calabrese vuole conferme e chiede strada ai blasonati avversari. Una partita che potrebbe dire molte cose nonché affermare le rispettive ambizioni e che mette di fronte due attacchi piuttosto prolifici (13 reti i ducali, ben 17 gli amaranto).

Il Bari riceve l’Ascoli e non si vuole fermare

Sfida casalinga per il Bari, altra capolista, all’esame Ascoli I pugliesi, unici rimasti imbattuti dopo le prime otto giornate, vengono da un momento di grande entusiasmo nel quale hanno esaltato il gioco di Mignani. Il miglior attacco del torneo guidato da Cheddira ed Antenucci non vuole fermarsi. Di contro, i marchigiani si sono inceppati da oltre un mese e sono scesi in graduatoria pericolosamente. Dopo la vittoria col Palermo che ha fatto cadere il fortino Barbera dopo un anno e mezzo, i bianconeri non hanno più centrato i tre punti raccogliendo appena due pareggi e tre ko e precipitando in classifica.

Ternana a Benevento per continuare a volare

La Ternana, dopo aver fatto fuori il Palermo con un netto 3-0 e trovato la quarta vittoria di fila, non vuole fermarsi. La terza posizione (in coabitazione col Brescia), potrebbe essere il trampolino di lancio della squadra allenata da Cristiano Lucarelli che contro i siciliani ha mostrato un calcio piuttosto spettacolare. Da comprendere sempre se siano stati più i meriti degli umbri o i (tanti ed assodati) demeriti dei siciliani.

Il Benevento di Cannavaro, dopo due pareggi consecutivi, cerca tre punti importanti per sganciarsi dalle zone scomode della classifica. Prevista una sfida equilibrata tra due formazioni solide.

Cosenza-Genoa per spiccare il volo

Altra partita da tripla in schedina è senza dubbio quella che oppone il Cosenza al Genoa. I silani, dopo il ko nel derby con la Reggina, sono stati un po’ ridimensionati. Con i loro 11 punti rimangono ai margini della zona play off e sicuramente vorranno sfruttare il fattore campo.

Il Genoa, però, partito ad inizio stagione come corazzata, ha perso alcuni punti ma sta navigando nelle zone alte della classifica a quota 15. L’intera posta potrebbe far spiccare il volo definitivamente agli uomini di Blessin che dopo il ko col Palermo dello scorso 9 settembre, hanno conquistato 7 punti e non hanno subito reti.

Modena-Como, match salvezza

Altra sfida salvezza, oltre a Palermo-Pisa è senza dubbio Modena-Como. I Canarini sono a caccia del tris dopo aver vinto due match di prestigio con la Reggina al Braglia e ad Ascoli. Diaw e soci vogliono uscire definitivamente dalle zone basse della classifica.

Il Como, dopo aver vinto la prima partita col Perugia giocherà col coltello tra i denti una nuova partita per la sopravvivenza. Il risultato interessa parecchio il Palermo che ancora deve affrontare queste due formazioni.

La Spal di De Rossi va a Cittadella

Cittadella e Spal si trovano di fronte con il chiaro intento di vincere per emigrare nelle zone più tranquille della classifica. I veneti non vincono da tre turni nei quali hanno perso con Reggina e Ternana ma hanno strappato un prezioso pareggio al Rigamonti di Brescia. Anche la Spal non sorride da tre giornate e dopo il pareggio 3-3 col Como ha perso in casa col Genoa ed a Frosinone con un duplice 2-0. La dirigenza ha cambiato tecnico ed è arrivato Daniele De Rossi (in estate dato tra i papabili sulla panchina del Palermo), alla sua prima panchina.

Nel posticipo Perugia-Sudtirol

L’intenso palinsesto della nona giornata si conclude con Perugia-Sudtirol che si disputerà domenica 16 ottobre alle 16.15.

Di fronte una squadra in caduta libera ed una ampiamente in forma. I Grifoni umbri, desolatamente ultimi in graduatoria con appena 4 punti, hanno l’imperativo di vincere. Il cambio di panchina con l’arrivo di Silvio Baldini, non ha generato frutti in due partite. Sono, infatti, arrivati i ko con Pisa e Como. La squadra ha il peggior attacco ed è ultima con 4 punti.

Il Sudtirol, letteralmente rivitalizzato dalla cura Bisoli, viaggia ad alta velocità: 11 punti in 5 partite sono un gran bottino. Ma gli altoatesini, alla loro primissima esperienza nel campionato cadetto, non possono permettersi distrazioni. Anche questa sfida interessa indirettamente il Palermo. Il Perugia in caso di vittoria potrebbe anche avvicinare o agguantare i rosa in caso di risultato negativo col Pisa. Ma vale anche il fatto contrario: se il Palermo dovesse tornare a vincere, potrebbe allontanarsi dai Grifoni o avvicinare i dolomiti.

Il programma della nona giornata

Queste le sfide in calendario del nono turno della serie B 2022-2023.

Venezia-Frosinone alle 20 di oggi 14 ottobre

Sabato 15 ottobre, alle 14

Benevento-Ternana

Cagliari-Brescia

Cittadella-Spal

Cosenza-Genoa

Modena-Como

Palermo-Pisa

Parma-Reggina

Bari-Ascoli (16.15)

Domenica 15 ottobre alle 16.15

Perugia-Sudtirol.

Classifica dopo 8 turni, Palermo ai limiti della zona retrocessione

Questa la classifica alla vigilia della nona giornata. Reggina e Bari 18 punti, Ternana e Brescia 16, Frosinone e Genoa 15, Parma 13, Cosenza, Cagliari e Sudtirol 11, Modena, Benevento, Ascoli, Spal e Cittadella 9, Venezia 8, Palermo 7, Pisa e Como 6, Perugia 4.