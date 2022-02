Serie C, Baldini "Obiettivo play off"

Dimenticare Foggia. Questo l’imperativo del Palermo che riceverà domani al Barbera – sabato 19 febbraio alle 14.30 al Barbera – la Turris per la nona giornata di ritorno del girone C della serie C.

Anche questo può considerarsi uno scontro diretto. I rosanero sono sesti con 42 punti, i campani inseguono a quota 39. Anche questa sfida può essere un ulteriore spartiacque per comprendere meglio se la squadra potrà ambire a posizioni più nobili o di rincalzo, sempre in ambito play off. C’è anche un conticino in sospeso: all’andata i corallini si imposero con un perentorio 3-0 sui rosanero.

Il Palermo torna la difesa a quattro

Silvio Baldini presenta la sfida di domani contro la Turris che viene da 4 ko consecutivi con Monopoli, Catania, Latina e Bari e non vince dal 2-0 interno con la Vibonese dello scorso 30 gennaio.

Ed annuncia il ritorno del modulo 4-2-3-1 dopo la poco fortunata parentesi 3-4-2-1 della fatal Foggia. “Ci ha dato più equilibrio e sicurezza – sottolinea il tecnico rosanero – torneremo a giocare in quella maniera li”.

Baldini continua, analizzando la sfida col Foggia e spiegando il motivo dell’aver schierato il 3-4-2-1 allo Zaccheria: “sicuramente ho fatto un errore e me ne assumo le responsabilità. Pensavo di dare una mano alla squadra. Sul 2-1 per loro siamo tornati con Crivello al posto di Felici ma pur giocando con un difensore anziché con un esterno non avevamo più la possibilità di ritornare. Ed è chiaro che la squadra pur giocando con un difensore anziché un attaccante non aveva più quell’equilibrio giusto che ha permesso loro di approfittarne. Dalla panchina avevo la sensazione di poter riaprire la gara in ogni minuto”.

E prosegue: “Ogni volta che andavamo in attacco creavamo i presupposti per far gol e non per errori individuali ma per il gioco perché trovavamo l’uomo che attaccava la profondità e la porta. L’errore che ho fatto è stato quello di mettere un’ala al posto di un terzino. Ma nonostante questo abbiamo creato occasioni importanti. Se si analizza il 2-1 loro, noi eravamo 3 contro 2 in attacco. Odjer ha sbagliato la scelta e sul rinvio abbiamo preso gol. In queste situazioni bisogna avere più lucidità. Capisco che non sia una cosa bella”.

Baldini, “Equilibrio si trova anche in attacco”

L’allenatore toscano parla dell’importanza dell’equilibrio, dote che, a suo dire, si può trovare anche mantenendo una propensione offensiva. E spiega: “L’equilibrio è una cosa fondamentale che si può trovare anche giocando soprattutto in attacco. Se una squadra pensa a difendersi e basta non può regalare forti emozioni. Ho le analisi scout su Foggia-Palermo in cui noi abbiamo creato più situazioni da gol rispetto al Foggia, abbiamo vinto più duelli ed abbiamo fatto più corsa. Loro sono stati più incisivi di noi. Anche il Foggia ha fatto moltissimi errori ma hanno messo tantissima determinazione. A loro non interessava subire gol ma ripartire e ripartire ancora una volta. Come fanno le squadre di Zeman che ha fatto la storia del calcio. A volte costruisce più una sconfitta che un pareggio ed una sconfitta”.

Continua: “non bisogna buttare all’aria il lavoro. Una serata storta non può incidere. Noi dobbiamo giocare i play off e ci stiamo preparando. Non ha senso arrivare secondi e poi perdere. Si può arrivare anche decimi ed andare bene, fino in fondo”.

“Anche il Foggia ha fatto tantissimi errori”

Baldini analizza velocemente l’aspetto tattico della sfida con i campani: “la Turris verrà a giocare e farà l’uno contro uno. Non penso che loro abbiano giocatori più forti ma nel calcio non si può mai dire. All’andata il Palermo perse 3-0 vedremo come andrà domani”.

Il Palermo recupera Buttaro e Dall’Oglio

L’allenatore rosanero annuncia anche che Buttaro e Dall’Oglio si sono aggregati alla prima squadra ma ci sono dei dubbi sul loro utilizzo: “hanno fatto due allenamenti. Hanno bisogno di tempo ma queste sedute le hanno fatte con la prima squadra”.

“Palermo squadra forte, possiamo andare in B anche da decimi”

Baldini parla della continuità, caratteristica che finora è mancata al Palermo tanto aggressivo e pungente nella maggior parte delle partite casalinghe, quanto poco incisivo, per lo più delle occasioni, lontano dal Barbera: “Stiamo cercando di migliorarci tutti per migliorare sulla continuità. Secondo me il Palermo ha una squadra forte e giocarsi la promozione anche arrivando decimi. Questo non preclude. Ma se non cresciamo dal punto di vista mentale e del lavoro avremo difficoltà a prescindere dalla posizione in classifica. Ma ho sensazioni buone perché vedo i ragazzi che vogliono fare bene”.

L’obiettivo, dunque, pare a lungo termine. Più una maratona che uno sprint da velocisti, dunque.

“Silipo ha grandi qualità”

Su Silipo, il tecnico rosanero ha espresso grande apprezzamento: “A Silipo nelle ultime due partite abbiamo dato delle possibilità. Se il ragazzo riesce a dare una garanzia ha la possibilità di giocare. Finché vedo che altri mi danno più garanzie non lo faccio giocare. Se non vedo che il giocatore può essere utile per il mio obiettivo non lo faccio giocare. Silipo un domani potrebbe andare a giocare in Serie A perché ha qualità tecniche, ma oggi devo cercare giocatori funzionali al Palermo. Il tempo può sicuramente migliorare il giocatore”.

“Damiani non è ancora il giocatore che conosco”

L’allenatore poi parla di Damiani che ancora non ha trovato continuità pur lasciando intravedere alcuni sprazzi di buon gioco. L’ex Empoli però a tratti è rimasto ancora un “oggetto misterioso”. Baldini sottolinea: “Damiani non è ancora il giocatore che ho avuto a disposizione a Carrara. L’anno scorso ha vinto la B con l’Empoli con 20 presenze. Quest’anno ha avuto un infortunio alla caviglia e non ha fatto minuti. Quando si è lontani da 6 mesi dal campo è normale che si debba trovare la condizioni. Non l’ho visto per ora così brillante come lo conosco. A Carrara non l’ho mai sostituito, dall’inizio fino alla semifinale dei playoff col Bari. Appena starà bene vedrete. Alla sua età ne ho visti pochi ragazzi bravi, e con esperienza di alto livello, come lui”.