Il Palermo vuole essere protagonista del prossimo campionato di serie B e vuole lottare per la serie A. I presupposti ci sono tutti. Almeno secondo il difensore centrale Ivan Marconi che – alla quarta stagione in maglia rosanero – parla delle ambizioni del club siciliano e del City Football Group.

La massima serie è un obiettivo concreto e Marconi sottolinea: “Con questa proprietà così forte è solo questione di tempo perché il Palermo sia protagonista e che lo possa essere anche nella categoria superiore. Bisogna armarsi di pazienza perché quest’anno sarà bello impegnativo, però l’obiettivo è quello lì”.

“Nessun ingrediente segreto per la A”

Il centrale difensivo rosanero prosegue riferendosi all’alchimia nominata ieri dal presidente Dario Mirri: “Non c’è un ingrediente segreto per andare in Serie A – ha continuato Marconi – ci vogliono un insieme di situazioni. L’anno che abbiamo vinto i play off nessuno lo avrebbe detto a dieci giornate dalla fine e forse nemmeno io: poi la gente ha iniziato a spingerci, noi a crederci e tra ognuno di noi è scattato qualcosa. Se si ricrea tutto questo si potrà fare come quando abbiamo vinto i play off. Abbiamo una squadra importante, non ci vogliamo nascondere, con ragazzi più giovani che hanno voglia di fare e i più esperti che sanno come si affrontano determinate partite. Spero che il mix sia quello giusto”.

Nessun interesse del Catania

Marconi, che ha smentito un interesse del Catania nei suoi confronti, è fra i veterani della squadra. E parla del suo rapporto con la città. I tifosi lo osannano per alcune sue giocate (memorabile il salvataggio sulla linea nella finale di andata dei play off a Padova ad esempio) e per i suoi gol (tre nello scorso campionato cadetto che hanno portato in dote 7 punti).

“Sto vivendo una seconda giovinezza a Palermo”

“A Palermo mi chiamano eroe – ha ammesso il giocatore classe 1989 e prossimo ai 34 anni – mi fa piacere perché ho fatto delle giocate che sono servite per ottenere una promozione e punti importanti, ma non mi sento affatto un eroe. Ho messo solo un mattoncino nella storia dei rosanero e l’ho fatto con piacere contribuendo a costruire il futuro del Palermo. A parte i capelli grigi sto vivendo una seconda giovinezza in rosanero, mi sento bene e ho la fiducia del club, dell’allenatore e dei miei compagni. Così è più facile essere al massimo e dare il massimo. Sto affrontando il ritiro in modo molto sereno. Prima ero riluttante, ora li vivo con gioia e quest’anno è da vivere a tutto gas, al massimo”.

E poi “Io punto di riferimento per i compagni? Spero di dare una mano ai miei compagni. Questa la cosa più importante”. Inoltre, rispondendo a chi ha chiesto se potesse essere l’annata buona per superare quota 3 gol in campionato. “Ho sempre pensato che segnare per un difensore sia una cosa in più. Certo non mi dispiacerebbe ma è altrettanto vero che preferirei non segnare alcuna rete e portare la squadra in A”.

Probabile slittamento della serie B

La Serie B è nel caos fra ricorsi e minaccia di slittamento dell’inizio del campionato. “Purtroppo non dipende dai giocatori – ha detto Marconi – Mi dispiace per i ragazzi del Lecco che hanno vinto sul campo, sono situazioni che capitano non più così raramente. Noi siamo concentrati sulla Coppa Italia che arriva il 12 e sul campionato con la partita di Bari del 19. Se poi dovessero posticipare l’inizio del campionato avremo tempo in più per migliorare i nostri meccanismi. È inutile negarlo, la situazione destabilizza un po’, ma più che noi calciatori, tutto il sistema”.

Abbonamenti Palermo 2023-2024, chiusa la prima fase con oltre 8.500 rinnovi

Chiusa la prima fase della campagna abbonamenti 2023-2024 del Palermo. Sono state rinnovate 8.547 tessere. In pratica, in poco più di tre settimane dall’avvio, più di tre abbonati su quattro hanno sfruttato il diritto di prelazione. Questo significa che c’è stata una crescita di oltre il 20% rispetto allo scorso anno quando gli abbonati erano stati complessivamente 11.465.

Il 28 luglio scatta la vendita libera

Come previsto dal calendario della campagna abbonamenti 2023-2024, a partire dal 28 luglio parte la vendita libera e sarà anche possibile ritirare presso il botteghino sud dello Stadio Renzo Barbera le tessere degli abbonamenti sottoscritti nella fase 1.1, quindi tutte quelle sottoscritte dal 5 fino al 16 luglio (conferma del posto).

Da giovedì 3 agosto partirà la consegna delle tessere sottoscritte in fase 1.3, quindi tutte quelle sottoscritte dal 20 al 26 luglio (cambio posto).

A partire da martedì 8 agosto inizierà la consegna delle tessere sottoscritte nella fase di vendita libera, quindi tutte quelle sottoscritte a partire dal 28 luglio comunque ritirabili dopo 72 ore dalla sottoscrizione.