Serie B, il massimo dirigente rosanero "Noi tifosi sognamo"

Il Palermo riprende a correre, s sgambettare ed a sudare. Scattata oggi la seconda parte del ritiro precampionato a Spiazzo vicino a Pinzolo, altra località del Trentino Alto Adige dove i rosa svolgono la preparazione iniziata a Ronzone lo scorso 9 luglio. Una giornata caratterizzata anche dall’arrivo del presidente del club rosanero Dario Mirri che ricorda come sia un periodo difficile per la città devastata dagli incendi che hanno causato morte, disagi e caos.

“Il mio viaggio è iniziato ieri mattina ed è stato difficile per come Palermo si è svegliata – osserva –. Se posso dire: Palermo ha subito qualcosa di imprevedibile e indecente, speriamo che qualcuno ci possa poi spiegare un giorno come può succedere quello che è accaduto”.

Il massimo dirigente rosanero ha incontrato i giornalisti a Spiazzo: “I calciatori si stanno allenando in condizioni eccellenti – ha detto Mirri a proposito della squadra – da questo punto di vista i giocatori stanno bene. Ho parlato con i ragazzi e l’allenatore Eugenio Corini. Stiamo iniziando un percorso che tra qualche tempo ci porterà a lavorare nel nostro centro sportivo di Torretta, in continuità con quello che stiamo facendo oggi. Mi sembra tuto molto bello”.

Mirri, che ha risposto a chi gli ha chiesto se gli piace la nuova maglia “può piacere o no – ha detto – a me piace moltissimo perché è rosa e nero e sono i colori più belli del mondo”.

“Noi tifosi sogniamo”

A proposito del calcio mercato, il presidente del Palermo ha ribadito che non è una sua competenza.

“Non parlo di mercato – ha sottolineato – ho sempre detto che di calcio me ne occupo pochissimo, non ho mai trattato l’argomento. Lascio ai tecnici ogni valutazione. Noi tifosi sogniamo, è chiaro che aggiungendo giocatori a quelli già presenti lo scorso anno se saremo capaci di creare una buona alchimia e magia non avremo nessun limite. Se mi passate la battuta il Manchester City ha vinto la Champions: non l’hanno vinta né il Bayern di Monaco, né il Paris Saint Germain: i nomi dei calciatori contano fino a un certo punto, l’importante è lo spirito di squadra”.

Sugli abbonamenti

Mirri ha commentato anche i numeri della campagna abbonamenti che oggi vede la chiusura della fase relativa alla prelazione per la conferma del posto: degli 11.465 abbonati dell’anno scorso hanno già confermato il proprio abbonamento in oltre 8mila.

“Noi tifosi del Palermo – ha detto Mirri – non saremo tantissimi, ma siamo i migliori del mondo. Su questo concetto dubbi non ce ne sono. Siamo capaci di tutto. Siamo capaci di fare lo stadio tutto esaurito in abbonamento come quando siamo andati in A. I tifosi stanno rispondendo in maniera clamorosa. Il loro è un amore talmente grande che non ha limiti. Dobbiamo essere contenti”.

Distorsione alla caviglia sinistra per Mancuso

Nel pomeriggio a Spiazzo i rosanero hanno svolto un’attivazione tecnica e mobilità, possesso palla, una partita a tema ed un lavoro intermittente.

Alessio Buttaro ha lavorato parzialmente in gruppo. Leonardo Mancuso ha terminato la seduta prima del resto della squadra a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

Giuseppe Aurelio è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato un sovraccarico muscolare al retto femorale destro. Il calciatore nei prossimi giorni svolgerà un lavoro differenziato. Francesco Di Mariano, infine, ha proseguito il programma personalizzato di recupero.

Palermo a Cagliari per la Coppa Italia in campo il 12 agosto

Torna il derby delle Isole poco prima di Ferragosto. Il Palermo a Cagliari per i 32mi di finale della Coppa Italia 2023-2024. Così l’urna che ha stabilito ufficialmente l’avversario dei rosanero nella competizione. La partita si giocherà sabato 12 agosto alle 21.15 alla Unipol Domus con diretta su Italia 1 che detiene i diritti della kermesse.

Il match è ad eliminazione diretta, quindi la vincitrice passerà ai sedicesimi di finale che si giocheranno l’1 novembre affrontando una tra Catanzaro, Foggia (che si affronteranno nel turno preliminare del 6 agosto) ed Udinese che affronterà nei 32mi una tra i calabresi ed i pugliesi.