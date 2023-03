Il Palermo in ritiro a Girona, Jeremie Broh si ferma precauzionalmente

Edoardo Ullo di

22/03/2023

Continuano gli allenamenti del Palermo al centro sportivo La Vinya del Girona. Nel secondo giorno di ritiro in Spagna, la squadra guidata da Eugenio Corini ha effettuato una doppia seduta.

La squadra ha svolto in campo un lavoro di attivazione e mobilità, possessi palla, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva e partite a pressione, mentre nel pomeriggio attivazione e circuit training in palestra.

Broh si ferma in anticipo

Il centrocampista Jeremie Broh, a scopo precauzionale, ha interrotto in anticipo rispetto al resto del gruppo l’allenamento mattutino.

Corini “Ritiro utile, ci consentirà di lavorare al meglio”

Il tecnico Eugenio Corini parla ai microfoni di Palermo Fc di questa parentesi spagnola. “Questo ritiro è utile in questa parte della stagione dove dobbiamo sicuramente lavorare dal punto di vista atletico, tecnico e tattico come sempre ma ci consentirà anche di lavorare al meglio per recuperare gli infortunati. E lo faremo in una struttura adeguata. Ringraziamo il City Group ed il Girona che ci ospita in questi giorni di lavoro. E’ un momento ideale per farlo perché ci permetterà di lavorare sul nostro campo di allenamento e migliorarlo per poi allenarci al meglio per preparare la parte finale del campionato”.

E prosegue: “Penso che questi ritiri servono più che altro alla nostra squadra. Lo abbiamo fatto a settembre per consolidare la rosa che era stata costruita nei mesi precedenti con tanti precedenti. Lo abbiamo fatto a Roma prima di approcciare il girone di ritorno in un momento in cui c’era il girone di ritorno e lo abbiamo fatto ora per prepararci al finale di stagione. Sono momenti che per me è sono importanti sia per il lavoro prettamente calcistico ma anche di relazione tra i ragazzi e per consolidare certe cose. Importante uscire dal contesto quotidiano e lavorare in un altro contesto come quello di Girona”.