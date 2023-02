Serie B

Nicola Valente ancora a parte. Dubbi per il tecnico Eugenio Corini in vista della sempre più vicina sfida del Palermo a Bolzano sul campo del Sudtirol. Il numero 30 rosanero ha infatti svolto ancora lavoro differenziato programmato. È il terzo giorno di fila per lui. A questo punto sarà decisiva la rifinitura per comprendere se l’esterno offensivo rosanero possa essere in campo o meno.

Corini potrebbe decidere di rinunciare a Valente in vista del turno infrasettimanale con la Ternana previsto al Barbera martedì 28 febbraio. Ne sapremo comunque di più venerdì 24 febbraio quando saranno diramati i convocati per la sfida.

Marconi torna in gruppo

Ivan Marconi, invece, ritorna in gruppo. Questa è la buona notizia per il tecnico del Palermo che per la delicata sfida di sabato 25 febbraio potrà contare sul proprio centrale difensivo. Ieri (mercoledì) era tornato in gruppo Nedelcearu. Per la difesa, quindi, l’allarme sembrerebbe rientrato. Spetterà poi a Corini scegliere la linea da schierare, se a tre o a quattro ed ancora gli interpreti con Mateju che rientra dalla squalifica.

L’allenamento del Palermo a Boccadifalco

Allenamento pomeridiano oggi al “Tenente Onorato” per il Palermo guidato da Eugenio Corini. I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e torello, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva e palle inattive contro.

Al Druso attesi oltre mille tifosi rosanero

Il Palermo, nono in classifica con 35 punti (gli stessi di Modena e Pisa) ed a cinque lunghezza dal Sudtirol che assieme al Bari occupa la terza posizione con 40 punti, sarà accompagnato al Druso da un folto pubblico. Sono attesi oltre mille tifosi rosanero. Circa 1.100 (ma potrebbero essere anche di più) sui 5.500 che l’impianto di Bolzano può contenere complessivamente.

Brunori e soci potrebbero sfruttare questa massiccia presenza per sentirsi a “casa”. Oltre a tre punti importanti in ottica play off, i rosa vorranno senza dubbio rifarsi dalla sconfitta della gara di andata che si giocò al Barbera lo scorso 1 ottobre e che vide il Sudtirol imporsi 1-0 grazie ad una frittata clamorosa di Pigliacelli sfruttata a dovere da Odogwu poco prima della metà della prima frazione.

Sudtirol-Palermo, al Druso arbitra Fourneau

Francesco Fourneau di Roma, coadiuvato dagli assistenti di linea Tegoni e Laudato. Quarto uomo Renzi. Var Mass, assistente al Var Muto. Lo ha comunicato la Lega di serie B.

