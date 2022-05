Rosanero parteciperanno alla Coppa Italia maggiore 2022/23

C’è l’ostico Virtus Entella sulla strada del Palermo verso le semifinali play off per la serie B. Martedì 17 maggio alle 20.30, a Chiavari si giocherà la sfida di andata, mentre il ritorno si disputerà sabato 21 maggio al Renzo Barbera alle 21 con diretta su Rai Play così come comunicato dalla Lega Pro.

E si preannuncia un nuovo tutto esaurito come già fatto visto nel ritorno con la Triestina che ha fatto registrare la presenza sugli spalti dell’impianto di viale del Fante quasi 32mila spettatori, record stagionale assoluto in C ed anche in serie B.

Dipenderà, ovviamente, anche dal risultato dell’andata. Ma c’è entusiasmo nell’ambiente rosanero che dopo aver superato gli alabardati, pur con il brivido nella partita di ritorno, è concentrato per questo nuovo step. Il Palermo ritrova i liguri dopo 4 anni.

Il cammino della Virtus Entella

La squadra allenata da Gennaro Volpe ha chiuso la stagione regolare al quarto posto nel girone B totalizzando 65 punti con 19 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte, 62 gol fatti, 40 subiti.

I biancocelesti hanno iniziato i play off dal secondo turno eliminando l’Olbia grazie al pareggio interno per 1-1 nella gara secca ed al miglior piazzamento nella regular season. Nel turno precedente, ha poi fatto fuori il Foggia di Zeman perdendo 1-0 allo Zaccheria ma vincendo 2-1 in casa.

La Virtus Entella, che proviene dalla serie B, in casa ha perso due volte (con Reggiana e Modena) in questa stagione mentre in trasferta si è presa il lusso di battere al Braglia il Modena che ha vinto il girone centrando la promozione in serie B nonché la Super Coppa di categoria battendo nel match odierno il Sudtirol per 2-0.

Rosanero senza De Rose, Entella con due squalificati

Saranno tre gli squalificati che non potranno giocare la sfida. Ieri i verdetti del giudice sportivo. Il Palermo sarà senza De Rose, ammonito con la Triestina nel ritorno e già diffidato. I liguri dovranno fare a meno di due giocatori. Il primo è Schenetti, squalificato per due giornate, l’altro e Daniele Dessena.

Brunori, Massolo, Silvestre, ex di turno

Diversi gli ex di turni da ambo i lati. Dal bomber Brunori al difensore Silvestre. Matteo Brunori ritornerà al Comunale di Chiavari dopo una sola stagione. L’attaccante in maglia biancoceleste, in prestito dalla Juventus Under 23, siglò appena 3 reti in 31 partite in serie B. Silvestre adesso alla Virtus Entella, arrivò al Palermo nell’estate 2011 dopo un accordo col Catania. Una sola stagione per lui, poi l’Inter.

Quest’ultimo arrivò a Palermo nell’estate del 2011 quando la società riuscì a raggiungere l’accordo con il Catania. A quella positiva stagione in rosanero seguì la chiamata dell’Inter la stagione seguente.

Ex Entella anche il portiere Samuele Massolo che disputò 17 match (mantenendo la rete inviolata in 8 occasioni) nella stagione 2018/19.

I precedenti sorridono al Palermo

Non ci sono tanti precedenti tra i rosanero ed i liguri. Ce ne sono due che risalgono alla stagione 2017-18 in serie B. In entrambe le occasioni, i rosa hanno vinto. All’andata, giocata il 28 ottobre 2017 al Barbera per 2-0 grazie ad una doppietta Nestorovski; al ritorno la rete di La Gumina e l’autorete di De Santis, a nulla valse la rete di Gatto nel finale.

Il tabellone dei quarti di finale

Questo il tabellone dei quarti di finale dei playoff di Serie C, altrimenti noti anche come il secondo turno della fase nazionale. Entrano in gioco le seconde classificate dei te gironi. Ecco gli accoppiamenti.

S.S. Monopoli 1966-U.S. Catanzaro 1929

Juventus U23-Calcio Padova

Feralpisalò-AC Reggiana 1919

Virtus Entella-Palermo F.C.

Verso le final four

La Lega Pro ha già diffuso il tabellone con i possibili incroci delle semifinali che si giocheranno il 25 e 29 maggio. La vincente tra Palermo e Virtus Entella sfiderebbe la squadra vincitrice tra Feralpi Salò e Reggiana.

Chi passerà il turno tra Juventus Under 23 e Padova affronterà la vincente tra Monopoli e Catanzaro.

La strada del Palermo verso la B

Il Palermo grazie al terzo posto raccolto in extremis nel girone C ha iniziato il suo percorso dal primo turno nazionale da testa di serie. I rosa hanno eliminato la Triestina grazie al 2-1 esterno al Nereo Rocco ed al pareggio 1-1 al Barbera. Anche per questo quarto di finale gli uomini di Baldini saranno testa di serie in quanto miglior formazione qualificata dal turno precedente. In caso di parità il Palermo approderebbe alle semifinali. A quel punto mancherebbero soltanto 4 partite all’obiettivo grosso, ovvero alla serie B andando a fare compagnia a Sudtirol, Modena e Bari.

La finale, con match di andata e di ritorno, si disputerà il 5 ed il 12 giugno. In quest’ultima data, a Palermo si terranno le elezioni per la carica di sindaco.

Palermo qualificato per la Coppa Italia maggiore

Un dato certo è senza dubbio il ritorno del Palermo nella Coppa Italia maggiore dopo 4 anni di assenza. Una competizione dal sapore agro-dolce per i siciliani che in tre occasioni (due volte in serie B) hanno raggiunto la finalissima perdendola in tutte e tre le sfide con Bologna (1974), Juventus (1979) ed Inter (2011).

Il regolamento della Coppa Italia è recentemente cambiato escludendo sostanzialmente la quasi totalità delle squadre dei tre gironi di serie C.

Il nuovo formato della Coppa includerà le quattro squadre che hanno ottenuto la promozione dalla Serie C, in questo caso si tratta di Sudtirol (girone A), Modena (girone B), Bari (girone C) più la vincitrice dei play off.

Prima di confrontarsi con le squadre di categoria superiore, queste dovranno affrontare le tre seconde dei rispettivi gironi, ovvero Padova, Reggiana e Catanzaro ed a queste va aggiunta la squadra che ha vinto la precedente Coppa Italia Serie C.

In questo quadro, i rosa non potrebbero giocare la prossima edizione della Coppa Italia. Tuttavia, la squadra che ha vinto la Coppa Italia di serie C è il Padova, già secondo classificato del proprio girone, un evento che libera un posto alla migliore terza classificata nei tre gironi della Lega Pro durante la stagione regolare.

Ultima partita in Coppa Italia dei rosa risale al 18 agosto 2018, Cagliari-Palermo 2-1 con doppietta di Pavoletti intervallata dal momentaneo pareggio su rigore di Nestorovski.