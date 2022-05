Serie C, Il giudice sportivo ha squalificato Francesco De Rose per un turno

Multa di 6mila euro al Palermo dopo il lancio di bottigliette ed il tentativo di invasione di campo nel corso del secondo tempo della sfida di ieri sera tra i rosanero e la Triestina che si è disputata al Barbera e che si è conclusa sull’1-1.

Il provvedimento del giudice sportivo

Lo spiacevole episodio si è verificato in curva sud. E secondo quanto si legge dal provvedimento del giudice sportivo, a provocare i tifosi è “lo strattonamento di un raccattapalle da parte di un calciatore della squadra avversaria”.

Al gesto provocatorio i tifosi del Palermo hanno reagito con il lancio di “diciotto bottiglie d’acqua e sette lattine di birra – si legge sul dispositivo del giudice sportivo – senza colpire alcuno, così provocando, unitamente al lancio di fumogeni causando la sospensione della gara per circa tre minuti”.

Tanti, però, i motivi che hanno spinto il giudice sportivo a comminare la sanzione. Diverse, infatti, le intemperanze dei supporter rosanero.

Sanzione attenuata per la collaborazione del Palermo

Sull’importo della sanzione, attenuata per la collaborazione del club nell’individuazione dei responsabili, pesa anche “il lancio di altri oggetti nel corso della partita e alcuni cori oltraggiosi contro la tifoseria avversaria”.

Il giudice sportivo, Francesco De Rose squalificato per un turno

Il giudice sportivo ha anche squalificato per un turno il capitano del Palermo Francesco De Rose che era diffidato ed è stato ammonito ieri sera nel corso della partita contro la Triestina.

De Rose salterà l’andata dei quarti di finale dei play off di serie C Virtus Entella-Palermo in programma martedì 17.30 a Chiavari alle 20.30. Il ritorno si giocherà a Palermo sabato prossimo (21 maggio) alle 18.

Il tabellone dei quarti di finale

Questo il tabellone dei quarti di finale dei playoff di Serie C, altrimenti noti anche come il secondo turno della fase nazionale. Entrano in gioco le seconde classificate dei te gironi. Ecco gli accoppiamenti.

Feralpisalò-AC Reggiana 1919

S.S. Monopoli 1966-U.S. Catanzaro 1929

Juventus U23-Calcio Padova

Virtus Entella-Palermo F.C.

Il Palermo ieri ha superato l’ostacolo Triestina

Le parate di Samuele Massolo, soprattutto nel primo tempo ed il rigore respinto a Procaccio ne è stato l’apice, ed il gol in pieno recupero di Gregorio Luperini hanno salvato il Palermo da una figuraccia interna davanti a quasi 32mila spettatori (evento omaggiato dal sito della Lega Pro) ed offerto il passaggio del turno. L’1-1 del Barbera, ha fatto il paio col 2-1 esterno con il quale i rosa avevano espugnato il Nereo Rocco. La squadra di Baldini continua la sua imbattibilità interna che dura da 14 mesi (nel marzo 2021 l’ultimo ko casalingo, arrivato nella sfida di campionato con la Juve Stabia per 2-4).