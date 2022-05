Serie C, Andata il 17 maggio a Chiavari, ritorno il 21 al Barbera

La Virtus Entella sarà l’avversaria del Palermo nei quarti di finale dei play off di serie C. L’urna di Firenze ha decretato la squadra ligure per i rosanero. Avversario tosto, una neoretrocessa, che nel girone B ha raggiunto il quarto posto. L’Entella ieri ha battuto 2-1 il Foggia di Zeman eliminandolo nonostante lo 0-1 nell’andata. Nel turno precedente, il secondo interno con le squadre del proprio girone, aveva superato l’ostacolo Olbia battendolo 1-0.

Le sfide, 17 maggio in trasferta, il 21 al Barbera

La doppia sfida partirà martedì 17 maggio con la trasferta a Chiavari, il ritorno al Barbera per sabato 21 maggio. Il Palermo come testa di serie, miglior terza dei gironi, passerà il turno in caso di parità nell’esito del doppio confronto. Ci si aspetta un altro tutto esaurito dopo quello fatto registrare con la Triestina ieri sera. In palio in questi 180 minuti il passaggio alle final four, ovvero alle sfide più calde per la promozione alla serie B.

Il tabellone dei quarti di finale

Questo il tabellone dei quarti di finale dei playoff di Serie C, altrimenti noti anche come il secondo turno della fase nazionale. Entrano in gioco le seconde classificate dei te gironi. Ecco gli accoppiamenti.

Feralpisalò-AC Reggiana 1919

S.S. Monopoli 1966-U.S. Catanzaro 1929

Juventus U23-Calcio Padova

Virtus Entella-Palermo F.C.

Il Palermo ieri ha superato l’ostacolo Triestina

Le parate di Samuele Massolo, soprattutto nel primo tempo ed il rigore respinto a Procaccio ne è stato l’apice, ed il gol in pieno recupero di Gregorio Luperini hanno salvato il Palermo da una figuraccia interna davanti a quasi 32mila spettatori (evento omaggiato dal sito della Lega Pro) ed offerto il passaggio del turno. L’1-1 del Barbera, ha fatto il paio col 2-1 esterno con il quale i rosa avevano espugnato il Nereo Rocco. La squadra di Baldini continua la sua imbattibilità interna che dura da 14 mesi (nel marzo 2021 l’ultimo ko casalingo, arrivato nella sfida di campionato con la Juve Stabia per 2-4).