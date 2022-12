Serie B, l'allenatore presenta il match di Ferrara

Vigilia di Spal-Palermo che si giocherà domani, domenica 11 dicembre con calcio di inizio alle 15, per la diciassettesima giornata del campionato di serie B.

I rosanero sono già a Ferrara per la sfida delicata contro gli estensi che mette in palio tre punti utili per allontanarsi dalla bagarre delle zone medio-basse di classifica.

Corini, “Ci attende sfida complicata”

Eugenio Corini, tecnico del Palermo, ha convocato 23 giocatori ed oggi ha parlato del match con la Spal con i siciliani a quota 19 e gli emiliani a 16. Ennesimo scontro diretto per i siciliani che sono reduci dall’opaco 0-0 al Barbera col Como nel turno infrasettimanale giocato giovedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata.

“Ci attende una partita complicata, contro un avversario difficile che ha una rosa di valore, sicuramente costruita con l’ambizione di fare un campionato di vertice che lo possa avvicinare ai play off”.

L’allenatore rosanero prosegue: “Affronteremo un avversario che viene da un risultato importante come il pareggio ottenuto a Perugia e che vorrà vincere davanti ai propri tifosi. Ma siamo pronti ad affrontarlo facendo affidamento sulle nostre caratteristiche. Rispetto alla partita pareggiata contro il Como di diverso dovremo solo finalizzare quello che costruiamo. Rivedendo la partita di giovedì nel primo tempo ci è mancato solo il gol e nel secondo abbiamo avuto un ottimo predominio. Per tre o quattro scelte non corrette o perché sono stati bravi in difesa i giocatori del Como non siamo riusciti a concludere verso la porta in maniera efficace”.

Palermo nel limbo in classifica

A proposito della classifica di serie B che vede il Palermo a tre punti dalla zona play off e con due punti di vantaggio da quella play out, Corini ha sottolineato che “Rispecchia l’andamento del campionato: è molto corta e stretta. Di conseguenza ogni partita ha un peso specifico molto importante, perché uno o tre punti cambiano a volte tre o quattro posizioni”.

Rosanero poco pericolosi in attacco

Uno dei problemi del Palermo resta quello della poca pericolosità offensiva. “Abbiamo calciatori – ha concluso Corini – che possono avere nelle loro corde l’imprevedibilità, hanno la capacità di realizzare uno contro uno e di andare a giocare passaggi filtranti. Stiamo accompagnando molto meglio l’azione rispetto alle prime sei o sette partite della stagione. E di conseguenza i presupposti e le situazioni le creiamo. Dobbiamo essere sicuramente più efficaci”.

Il Palermo finora ha totalizzato 15 reti poco meno di una a partita subendone 19 totalizzando 19 punti. In trasferta i rosanero hanno raccolto 7 punti frutto di due successi (Modena e Benevento), un pareggio (a Bari) e 4 ko. La Spal ha firmato 19 gol e ne ha subiti 21 mentre il ruolino di casa non è esaltante: 10 punti con 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte.

I convocati di Corini per la sfida alla Spal

Sono ventitré calciatori rosanero convocati in vista della gara contro la Spal. Eccoli ruolo per ruolo.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Pierozzi, 3 Sala, 4 Accardi, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saric

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente.

Arbitra di Bello

Diramate anche le designazioni arbitrali. L’internazionale Marco Di Bello di Brindisi dirigerà la sfida tra Spal e Palermo. Lo ha reso noto l’Aia. I guardialinee saranno Bresmes e Schirru, il quarto uomo Gariglio. Al Var Prontera, suo assistente Longo.

Spal-Palermo manca in campionato da oltre 40 anni

Spal e Palermo si incrociano in campionato dopo 41 anni. L’ultima volta fu nella stagione 1981-1982 in serie B. Il 4 ottobre 1981 a Ferrara finì 1-1, il 28 febbraio all’allora Favorita finì 2-1 per i rosanero che al termine di quella stagione arrivarono settimi mentre i ferraresi retrocedettero in serie C1.

L’ultima sfida assoluta risale al Ferragosto 2009, in Coppa Italia, vinse il Palermo 4-2 con doppietta di Miccoli e gol di Simplicio e Cavani. Per la Spal segnarono Laurenti ed Arma. Complessivamente (tra Palermo e Ferrara) le due formazioni si sono affrontate 36 volte con un bilancio equilibrato: 12 affermazioni della Spal, 13 pareggi, 11 vittorie siciliane.