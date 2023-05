Serie B, calcio di inizio alle 16.15

Torna in casa il Palermo che sabato 6 maggio alle 16.15 riceve la Spal al Renzo Barbera. Si gioca la 36ma e terzultima giornata del campionato di serie B.

Obiettivo dichiarato dei rosanero è quello di tornare al successo. I tre punti mancano ai siciliani dal 17 marzo, ovvero dal trionfo per 5-2 sul Modena. Da allora tre pareggi e due sconfitte ed una crisi di gioco e risultati hanno caratterizzato il ruolino di marcia della squadra di Corini. Una sola vittoria nelle ultime 12 partite hanno fatto inoltre rallentare Brunori e compagni.

Tuttavia nonostante questo il Palermo rimane a -1 dalla zona play off. Sicuramente più per demerito altrui. Ma è il caos di questa serie B, il paradosso di queste Aquile che non riescono a volare. Il tecnico ci crede ma certamente anche le motivazioni della Spal sono importanti.

Gli ospiti sono penultimi in classifica e non possono permettersi ulteriori passi falsi. Il pareggio potrebbe servire loro per raggiungere il Perugia demolito in casa dal Cagliari nell’anticipo per 5-0. Ma potrebbe non bastare per avvicinare la quota play out che dista 3 lunghezze.

Insomma, gli estensi devono vincere per alimentare le speranze di agguantare quanto meno gli spareggi per la salvezza. Quali saranno le motivazioni più forti? Il campo darà il suo verdetto. Certo è che con una vittoria, il Palermo si rimetterebbe attivamente in corsa verso i play off.

Oltre 18.000 presenze stimate dal club

Nelle scorse ore il club di viale del Fante ha diffuso il dato di possibili presenze allo stadio: 18.350 invitando gli appassionati a “non fermarsi” e quindi di riempire più possibile lo stadio. Possibile che si arrivi a quota 20.000.

Palermo-Spal, dove vederla

Ma chi non andrà allo stadio potrà seguire la partita con tutta comodità attraverso i servizi in abbonamento di Sky, Dazn ed Helibz Live. E relative app disponibili su smart tv, dispositivi con sistemi operativi iOS ed Andriod, piattaforme PlayStation ed Xbox

La partita sarà fruibile su Sky Sport (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv). Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video.

Diretta anche su OneFootball in modalità pay-per-view al prezzo di 2.99 euro. L’acquisito singolo si può effettuare anche sulla pagina Facebook di Helbiz Live ma in questo caso il costo è 3.49 euro.

Il probabile 11 iniziale del Palermo

Non sono emerse particolari indicazioni dalla conferenza stampa della vigilia per l’undici iniziale che Corini schiererà in campo. Rimane sempre il 3-5-2 modulare o elastico.

In porta Pigliacelli, difesa a tre composta sempre da Mateju, Nedelcearu, Marconi. I dubbi del tecnico potrebbero essere a centrocampo. Le gerarchie vorrebbero Valente tornare titolare a destra al posto di Buttaro partito titolare ed a segno a Como, ed il ballottaggio tra Sala ed il rientrante Aurelio sulla sinistra. Gomes, Segre e Verre sulla mediana mentre in attacco, accanto all’inamovibile Brunori dovrebbe esserci Tutino. Quest’ultimo sarebbe in vantaggio nel ballottaggio con Soleri.

Palermo-Spal, i convocati di Corini, torna Aurelio

Questi i calciatori rosanero convocati da Corini per la gara di domani contro la Spal. Torna Aurelio dall’infortunio.

Portieri : 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli Difensori : 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella

: 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella Centrocampisti : 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 30 Valente

: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 30 Valente Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 19 Vido, 27 Soleri.

Al Barbera arbitra Fabbri

Michael Fabbri della sezione di Ravenna è stato designato dall’Aia per dirigere la partita tra Palermo e Spal di sabato 6 maggio. I guardialinee saranno Mastrodonato e Politi. Quarto uomo Carrione. Al Var Di Bello, suo assistente (Avar) Camplone.

I precedenti

Sono complessivamente 37 i precedenti tra rosanero ed estensi e il bilancio è estremamente equilibrato: 12 vittorie per la Spal, 11 per il Palermo e 14 pareggi.

All’andata al Paolo Mazza lo scontro finì proprio per 1-1: dopo 10 minuti di gioco Meccariello siglò il vantaggio con una zampata da rapace vero su calcio d’angolo, ma Brunori riequilibrò la situazione con un rasoterra sul secondo palo. Prima di quell’incontro le due formazioni si sfidarono in Coppa Italia nella stagione 2009/2010 4-2 dei rosanero (che quell’anno arrivarono 5° in serie A) e Spal (in Lega Pro) eliminata dal torneo.

Prima del match d’andata, l’ultimo precedente in serie B risale al campionato 1981/82, quando la Spal pareggiò 1-1 a Ferrara e perse 2-1 in trasferta. L’ultima vittoria dei biancazzurri risale invece alla stagione precedente, ovvero all’1 marzo 1981, 0-1 all’allora Favorita.

Sono quindi 4 partite e 42 anni che la Spal non vince contro il Palermo. Diciotto i precedenti al Renzo Barbera: in 3 occasioni i biancazzurri hanno espugnato il campo dei rosanero ma hanno perso 8 volte. Sette, invece, i pareggi. Nel capoluogo siciliano gli estensi hanno trovato la via del gol in 10 circostanze, di cui la metà proprio negli ultimi 5 scontri.

Foto: Pasquale Ponente