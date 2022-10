Serie B, la partita si gioca oggi alle 14

Ci siamo ormai: Palermo-Sudtirol si gioca questo pomeriggio alle 14 al Renzo Barbera per la settima giornata del campionato di serie B. Programma che si è aperto ieri sera con la vittoria del Cosenza sul Como per 3-1 che inguaia sempre più i lariani.

Il Palermo è reduce dalla sconfitta di Frosinone prima della pausa per le Nazionali ma ha anche effettuato un mini-ritiro a Manchester di quattro giorni mentre gli ospiti allenati da Bisoli cercano il quarto risultato utile consecutivo e punti che permettano loro di allontanarsi sempre più dalla zona calda della classifica.

Le due contendenti arrivano a questo appuntamento appaiate in classifica con 7 punti.

Palermo-Sudtirol, dove vederla in tv e streaming

Il match tra Palermo e Sudtirol sarà trasmesso da Dazn per gli abbonati attraverso l’app scaricabile su smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation. Tale app è utilizzabile su dispositivi da collegare alla tv come Timvision Box, Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick.

La partita sarà visibile anche su Sky Sport dietro abbonamento. Altra piattaforma utilizzabile è Helbiz Live, disponibile sulle smart tv. Prima di procedere con la visione della gara, è necessario chiaramente attivare un account. Helbiz è fruibile anche nei canali di Prime Video con un abbonamento a parte rispetto a quello base.

Ricordiamo anche che Dazn è disponibile su smartphone e tablet con sistemi operativi iOs o Android. Palermo-Sudtirol, infine, sarà trasmessa in streaming anche su Sky Go per gli abbonati a Sky Calcio e su Onefootball. In questo caso in modalità pay-per-view.

Circa 3.000 biglietti venduti, verso il minimo in campionato

La partita potrebbe essere quella col minor numero di spettatori al Barbera in questo scorcio iniziale di Campionato. Sono attesi complessivamente circa 15.000 spettatori. Le ultime notizie dicono di circa 3.000 biglietti venduti. A questi devono aggiungersi gli 11.465 abbonati.

Solo con la Reggiana, nel preliminare di Coppa Italia giocato a fine luglio, il dato è stato inferiore a quota 14.000 con 13.013 presenze.

I dati in campionato dicono: 21.835 col Perugia, all’esordio in campionato; 22.163 con l’Ascoli e 23.643 col Genoa.

Sfida inedita

Palermo e Sudtirol si affrontano per la prima volta in assoluto. Si tratta di una partita inedita tra siciliani ed altoatesini. Quest’ultimi sono neopromossi in cadetteria dopo aver vinto il girone A della serie C la scorsa stagione con 90 punti ed una difesa da record: appena 9 reti subite dai biancorossi in 34 partite di regular season. Il Sudtirol ha battuto la concorrenza del Padova che si è fermato a quota 85 ed è poi stato sconfitto nella finale dei play off proprio dal Palermo con un doppio 1-0.

Arbitra Paterna

Palermo-Sudtirol sarà arbitrata da Daniele Paterna di Teramo. Gli assistenti di linea saranno Schirru e Niedda. Quarto uomo Gigliotti. Al var Marco Serra, arbitro che pochi mesi fa fu protagonista di quel clamoroso errore durante Milan – Spezia che costò i 3 punti ai rossoneri in piena lotta scudetto. L’assistente Var è Pagliardini.

Le probabili formazioni

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Mateju; Segre, Stulac, Saric; Elia, Brunori, Di Mariano.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bettella

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi; Berra, Zaro, Masiello, D’Orazio; De Col, Crociata, Tait, Rover; Mazzocchi, Odogwu.

Indisponibili: Nicolussi Caviglia, Sprocati, Siega, Vinetot, Voltan, Marconi, Belardinelli

Squalificati: nessuno.

I convocati di Corini per Palermo-Sudtirol

Corini ha convocato 24 calciatori per la sfida di domani, sabato 1 ottobre, col Sudtirol. Tornano dalle Nazionali Ionut Nedelcearu e Dario Saric, rientrano dagli infortuni Broh e Devetak. In tribuna Accardi che dovrebbe aver comunque recuperato dal lungo infortunio. Ecco gli uomini a disposizione del tecnico del Palermo.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli.

Difensori: 2 Pierozzi, 3 Sala, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 34 Devetak, 37 Mateju e 79 Lancini.

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saric.

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente e 77 Elia.