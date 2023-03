Serie B, potrebbe scattare l’ora di Massolo tra i pali

Si avvicina sempre più la sfida di Parma ed il Palermo prosegue la preparazione in vista della sfida della 31ma giornata del campionato di serie B che mette in palio punti per la zona play off.

Assenti alla seduta mattutina di allenamento il portiere Mirko Pigliacelli ed il centrocampista offensivo Valerio Verre, entrambi fermi per una sindrome influenzale con stato febbrile. Da verificare i tempi di recupero per la partita di sabato 1 aprile.

Potrebbe esserci Massolo tra i pali

Al Tardini potrebbe quindi toccare a Samuele Massolo che farebbe l’esordio stagionale avendo collezionato l’ultima presenza nella finale di ritorno dei play off di serie C col Padova. Match che come si ricorderà si chiuse 1-0 con rigore di Brunori e grande festa per il ritorno in serie B dei siciliani. Massolo è stato grande protagonista di quei play off parando anche due rigori (Triestina e FeralpiSalò durante le 8 partite decisive che hanno regalato il ritorno in seconda serie nazionale dei rosa dopo 3 anni dalla rinascita.

La situazione, chiaramente, è in evoluzione e nelle prossime ore dovrebbe essere più chiara.

Già nella giornata di giovedì 30 marzo se ne dovrebbe sapere di più in quanto dovrebbero uscire le convocazioni.

Palermo verso Parma, Brunori verso la convocazione

Ed a proposito di convocazioni, Matteo Brunori dovrebbe essere tra i convocati. Il bomber, che si è infortunato con il Cittadella, ha saltato Modena ma potrebbe ritornare quantomeno in panchina per la delicata partita di Parma.

Allenamento mattutino

È proseguita questa mattina la preparazione del Palermo allenato da Eugenio Corini. I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e sprint, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.

Al Tardini arbitra Massimi

Luca Massimi arbitrerà il Palermo. Per lui è la quarta direzione di gara con i rosanero in campo in questa stagione. La più recente è stata quella di Cittadella (chiusa 3-3), le altre volte sono state le sfide a Reggio Calabria (3-0 per la Reggina) e quella interna col Bari (vittoria per 1-0). A coadiuvare il direttore di gara della sessione di Termoli ci saranno gli assistenti di linea Del Giudice e Di Monte. Quarto uomo: De Angeli. Al Var toccherà a Mazzoleni. Suo assistente (Avar) Bresmes.

Corini in panchina a Parma, accolto ricorso del Palermo

Eugenio Corini siederà sulla panchina del Palermo a Parma. Lo ha deciso la Corte Sportiva d’Appello Nazionale che ha accolto parzialmente il reclamo proposto dal tecnico rosanero difeso dall’avvocato Federico Venturi Ferriolo.

Come in molti ricorderanno, l’allenatore del Palermo era stato espulso nella partita di Cittadella dopo un battibecco con il collega Edoardo Gorini. Il rosso diretto era costato inizialmente due giornate di squalifica al coach del club di viale del Fante. Col Modena, infatti, è andato in panchina Salvatore Lanna, suo vice.

La sanzione è stata rideterminata in una giornata di squalifica oltre una ammenda di 8000 euro: il tecnico rosanero, pertanto, potrà essere regolarmente in panchina.