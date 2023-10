Serie B, Desplanches e Vasic rientrati dagli impegni con le nazionali

Archiviata la pausa nazionali, la testa torna al campionato. Il Palermo ha ripreso oggi gli allenamenti a Torretta per preparare il match di lunedì 23 ottobre al Barbera con lo Spezia, valido come posticipo di lusso della decima giornata dei serie B.

I rosanero hanno svolto un’attivazione e mobilità, un lavoro intermittente, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed inattive contro.

Francesco Di Mariano si è allenato in gruppo

Buone notizie per il tecnico Eugenio Corini che ritrova in gruppo Francesco Di Mariano. Il numero 10 si era infortunato all’adduttore sinistro a fine settembre, qualche giorno prima della partita col Sudtirol vinta poi 2-1.

Il suo ritorno in gruppo potrebbe essere da buon viatico per il suo recupero e per vederlo quantomeno in panchina lunedì sera.

Desplanches e Vasic rientrati dagli impegni con le Nazionali

Il portiere Sebastiano Desplanches ed il centrocampista Aljosa Vasic sono rientrati dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, mentre è ancora assente Kristoffer Lund. Il portiere rosanero è stato protagonista della vittoria degli Azzurrini dell’Under 21 sui pari età della Norvegia per 2-0. Vasic ha giocato nella Under 21 serba che ha superato 2-1 l’Irlanda del Nord.

Differenziato per Buttaro

Lavoro differenziato per Alessio Buttaro che è in via di recupero dalle noie al ginocchio. Il suo rientro sarebbe importante per la fascia destra difensiva sulla quale opera, per ora da solo, Ales Mateju che non è stato al meglio nelle ultime partite stringendo i denti soprattutto col Sudtirol.

Risentimento muscolare per Coulibaly

Il centrocampista Mamadou Coulibaly, in seguito ad un risentimento muscolare accusato dopo la seduta di domenica, fin dalla giornata di lunedì ha lavorato con i fisioterapisti e domani, giovedì 19 ottobre, si sottoporrà ad un’indagine di controllo.

Fourneau arbitra Palermo-Spezia

L’Aia ha diramato la lista delle designazioni arbitrali. Palermo-Spezia sarà diretta da Francesco Fourneau della sezione di Roma. Sui assistenti di linea Capldo e Cipriani. Quarto uomo: Frascaro. Al Var Miele, suo assistente (Avar) Di Martino.