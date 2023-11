Serie B, il tecnico “Squadra ha voglia ed energia”

A caccia del riscatto in un campo storicamente difficile come quello del Ferraris. Il Palermo si prepara per la delicata sfida di Genova quando sabato 4 novembre alle 16.15 sarà ospite della pericolante Sampdoria di Andrea Pirlo per uno dei big match della 12ma giornata del campionato di serie B.

I rosanero devono dimenticare il doppio turno interno che ha visto raccogliere un solo punto nel pareggio – stentato – con lo Spezia ed una inopinabile sconfitta con il Lecco, fino alla vigilia del match fanalino di coda.

Un doppio passaggio a vuoto, quello del Palermo al Barbera, che è costato il secondo posto con Brunori e compagni adesso quarti a quota 20 ma con una partita in meno e ad una lunghezza da Venezia e Catanzaro ed a -6 dal Parma che sta tentando la fuga.

La Sampdoria, invece, ha raccolto appena 7 punti (9 se si considera che è partita da una penalizzazione di due punti) ed in casa ha vinto una sola volta con il Cosenza. Di contro, i siciliani hanno una serie di 4 vittorie consecutive aperte in trasferta.

Il tecnico Eugenio Corini presenta la sfida di sabato. “Il nostro percorso è lungo ed è di miglioramento continuo, secondo me la squadra ha fatto delle buonissime prestazioni. I numeri certificano comunque che non siamo stati efficaci contro il Lecco nel concretizzare quello che abbiamo creato e sicuramente qualcosa abbiamo concesso”.

“Abbiamo preso un pugno allo stomaco”

Corini prosegue: “Sicuramente lo scompenso dei quattro gol subiti nelle ultime due partite – ha aggiunto – è qualcosa su cui dobbiamo riflettere. Se vado a vedere i dati non c’è stata partita, ma non c’è stata la giusta attenzione su qualche lettura difensiva. Abbiamo preso un pugno alla bocca dello stomaco e siamo rimasti senza fiato, ora dobbiamo ritrovarlo, la squadra ha energia e voglia”.

“Squadra pronta per fare grande prestazione”

L’allenatore guarda alla trasferta del Ferraris con fiducia e dice: “La squadra per me è pronta per andare a Genova e fare una grande prestazione. Abbiamo la personalità e le qualità per fare bene in uno stadio glorioso, dove è sempre bello giocare. Sono sicuro che faremo una prestazione positiva con la voglia di giocare, di difendere forte insieme, di portare la palla dove vogliamo portarla e di sfondare la rete. L’amarezza della delusione che ci portiamo dentro l’abbiamo trasformata in una grande energia”.

Su Pirlo

Quella contro la Sampdoria sarà anche una sfida fra Eugenio Corini e Andrea Pirlo, due fra gli ultimi interpreti del ruolo di regista a centrocampo. “Andrea è stato un giocatore incredibile – ha detto Corini – da Pallone d’oro. Sta facendo il suo percorso che lo vedrà fare una bellissima carriera, ha avuto l’opportunità di allenare la Juventus e ha vinto delle coppe ed è arrivato in Champions. È andato in Turchia dove ha fatto un ottimo lavoro e ora è in B. Riconosco il suo lavoro nella squadra che allena. Me lo ricordo quando aveva 16 anni, era magrissimo e si allenava con noi della prima squadra a Brescia. Dovevamo andare a giocare a Reggio Emilia e mi ricordo che gli dissi di tenersi pronto che avrebbe fatto uno spezzone di partita. E infatti subentrò e vidi un ragazzo che poi sappiamo tutti che tipo di carriera ha fatto”.

Preparazione a Torretta

E’ proseguita questa mattina a Torretta la preparazione dei rosanero in vista della gara di sabato prossimo a Genova contro la Sampdoria. La squadra allenata da Eugenio Corini ha svolto un’attivazione e rapidità, torello, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed inattive contro.

Sampdoria-Palermo, arbitra Doveri

Daniele Doveri della sessione di Roma 1 arbitra Sampdoria-Palermo, uno dei big match della dodicesima giornata di campionato. Lo rende noto l’Aia.

Assistenti di linea sono Bindoni e Nedaa. Quarto uomo: Giaccaglia. Al Var Mazzoleni, suo assistente (Avar) Di Vuolo.