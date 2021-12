Pallanuoto, serie A1

L’antipasto del derby di Len Euro Cup va ai palermitani

Telimar quinto in classifica a quattro punti dalla zona play off

Prima battuta d’arresto per l’Ortigia che rimane secondo

Il Telimar fa suo il derby di Sicilia. Alla Piscina Olimpica di Palermo, la squadra allenata da Marco Baldineti ha superato 11-9 l’Ortigia nel big match della decima giornata di campionato di serie A1 maschile di pallanuoto.

Un derby sentito, quello di oggi, tra due compagini che hanno infatti in un certo senso preso le misure per la doppia sfida in semifinale di Len Euro Cup. I 100 autorizzati dal Comune di Palermo si sono fatti sentire sulla tribuna ancora inagibile della Piscina Olimpica di viale del Fante, ma il resto della città aspetta ancora di poter di nuovo accedere alla struttura comunale.

Telimar quinto

I tre punti servono al Telimar per non allontanarsi dalla zona play off. La formazione palermitana sale a quota 19 sempre a quattro lunghezze dal Trieste che ha vinto in rimonta sulla Nuoto Catania.

Match indicativo anche in vista delle semifinali di Len Euro Cup che si disputeranno il 12 gennaio ed il 9 febbraio, prima a Palermo e poi a Siracusa.

Primo ko per l’Ortigia

È la prima sconfitta in campionato per l’Ortigia che dopo nove risultati utili consecutivi si arrende al termine di un match equilibratissimo ai palermitani. Aretusei secondi con 25 punti in attesa del match tra Brescia e Pro Recco che è stato rinviato.

Avvio folgorante del Telimar

Partono fortissimo i ragazzi di Baldineti che sbloccano il risultato con Basic e raddoppiano subito dopo con Irving. Il TeLiMar è ben messo in acqua e si porta sul +3 con Di Patti in superiorità numerica. Prova ad accorciare l’Ortigia con Ferrero, ma i palermitani allungano di nuovo con Vlahovic su uomo in più. Ottima gestione delle superiorità e delle inferiorità per il Club dell’Addaura, che a 11” dalla sirena va a segno anche con Del Basso in più per il 5-1.

Sfida tutt’altro che chiusa

Partita tutt’altro che finita. I biancoverdi approfittano di una ripartenza con Vidovic e di un uomo in più con Gallo per portarsi sul 5-3. Ribatte subito il Telimar con Irving in superiorità, ma risponde l’Ortigia con Francesco Condemi per il 6-4. Batti e ribatti, con Lo Dico in più e Gallo a uomini pari, con un tiro che sbatte sulla traversa e poi va a segno per il 7-5 su cui si va all’inversione di vasca.

Ortigia risponde

La seconda metà del match si apre con un rigore conquistato da Marziali su fallo di Francesco Cassia e trasformato da Irving. Poi, l’Ortigia completa la remuntada con Gallo e due volte con Francesco Condemi: 8-8 e tutto da rifare per i padroni di casa negli ultimi 8 lunghissimi minuti di gioco.

Nel finale la spuntano i padroni di casa

Sulla prima azione del quarto tempo, il Telimar torna in vantaggio con la rete in superiorità di Irving, ma ribatte l’Ortigia con Ferrero in più per il 9-9. A questo punto, la zampata dei palermitani con le due reti in superiorità di Vlahovic e Marziali che mettono al sicuro i 3 punti.

Baldineti “Noi caricati, abbiamo giocato da squadra”

Ha predicato calma per tutta la settimana il tecnico Gu Baldineti: “Eravamo veramente caricatissimi dai goal fatti nel primo tempo e questo è normale che lo si paghi con un calo mentale. È quello che è successo, ma siamo stati bravi a giocare da squadra, con un grande senso di appartenenza alla società da parte di tutti i ragazzi. Vogliamo vincere tutti insieme e questo mi fa ben sperare anche in ottica Euro Cup. Le due squadre si equivalgono e con loro saranno altre due vere battaglie. Vincerà chi avrà sangue più freddo”.

Andrea Giliberti “Partita fantastica”

“È stata una bellissima partita – afferma l’attaccante Andrea Giliberti -. L’abbiamo preparata tanto perché la sentivamo davvero anche in vista del doppio impegno europeo. Alle spalle, c’è una grande rivalità tra due squadre che puntano agli stessi obiettivi e noi oggi siamo stati bravi a tenere duro fino alla fine e a dimostrare che avevamo più voglia di vincere. Un vero peccato non aver avuto gli spalti pieni, sarebbe stata un’emozione unica e speriamo che tutto si risolva al più presto”.

Marcello Giliberti “Successo strameritato”

“Vittoria strameritata alla fine di un match di vera pallanuoto di alto livello – sottolinea il Presidente Marcello Giliberti – in un derby siciliano che ha visto affrontarsi in acqua, in maniera molto maschia ma leale, due squadre solide, ben messe in acqua dai tecnici Baldineti e Piccardo, che giocano una bella pallanuoto”.

E continua: “In questo modo chiudiamo alla grande un tour de force con una serie di big match davvero difficili e ci restano le ultime tre partite del girone di andata alla nostra portata. Se tutto girerà per il verso giusto, porteremo a casa nove punti andando al giro di via in zona play-off, che è il nostro obiettivo di Campionato di questa stagione. Saremo, però, costantemente concentrati su gara 1 di semifinale di Len Euro Cup, dove contiamo di giocare con la tribuna agibile. Grande Telimar, grande Palermo e grande Sicilia in alto nello sport!”.

I convocati per le nazionali

Da domani e fino all’8 dicembre: Nicosia e Marziali con il Settebello a Zagabria per il secondo common training con la Croazia, in cui è convocato Andrija Basic. Ad Ostia, invece, Mario Del Basso e Davide Occhione convocati per proseguire il percorso con il progetto tecnico della Nazionale Azzurra.

Il tabellino, Irving cala il poker

Telimar-Ortigia 11-9

Parziali: 5-1; 2-4; 1-3; 3-1.

Telimar: Nicosia, Del Basso 1, Turchini, Di Patti 1, Occhione, Vlahovic 2, Giliberti, Marziali 1, Lo Cascio, Irving 4 (1 rig.), Lo Dico 1, Basic 1, De Totero – Allenatore: Marco Baldineti

C.C. Ortigia: Tempesti, F. Cassia 1, F. Condemi 2, A. Condemi, Klikovac, Ferrero 2, Di Luciano, Gallo 3, Giribaldi, Rossi, Vidovic 1, Napolitano, Piccionetti – Allenatore: Stefano Piccardo

Arbitri: Raffaele Colombo e Stefano Pinato – Delegato: Gianluca Centineo

Note. Superiorità: Telimar 8/15 + 1 rigore; Ortigia 1/10.

Usciti per limite di falli nel quarto tempo Francesco Condemi (Ortigia) e Lo Cascio (Telimar).