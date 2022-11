Podismo, domenica 27 novembre l’atleta chiude la carriera nella sua città

Nel segno di Anna Incerti il 5° Trofeo Equilibra – 9° Trofeo del Mare di podismo che si corre domenica 27 novembre a Bagheria con partenza alle 10.30.

L’atleta bagherese chiude nella sua città una carriera lunghissima e ricca di soddisfazioni: tra queste il titolo europeo di Barcellona nella maratona e sei titoli nazionali (tre nella mezza maratona, una in maratona, uno sui 10.000 metri in pista e uno nei dieci chilometri su strada). La manifestazione è organizzata dall’Equilibra Running Team in collaborazione con la Polisportiva Atletica Bagheria, con il Patrocinio del Comune di Bagheria e quello della Città metropolitana ed è stata presentata oggi.

I protagonisti al Trofeo Equilibra

L’ultima prova del circuito regionale del Grand Prix Sicilia sarà una edizione “per palati fini”. A cominciare dal campione italiano in carica di mezza maratona (1h00’45”) e primatista italiano dei 10 chilometri su strada (in coabitazione con Pietro Riva ndr) Yohanes Chiappinelli dei Carabinieri.

L’atleta da battere, almeno nei crono visti nella distanza dei 10 km su strada in questa stagione, sarà il burundese Egide Ntakarutimana (Quercia Trentingrana) che lo scorso settembre ha corso al Meeting di Rovereto i 5000 metri in 13’08” stabilendo il record della manifestazione.

Ai nastri di partenza anche un atleta emergente del panorama nazionale, l’azzurro Ademe Cuneo (Caivano Runners) che vanta diverse convocazioni in maglia azzurra. Cuneo quest’anno ha corso i 10 km su strada 29’17’’ e la mezza maratona in 1h03’ 07’’ in occasione dei campionati italiani a Pisa.

Vincenzo Agnello col pettorale numero 1

In gara anche atleti allenati da Tommaso Ticali (coach di Anna Incerti), come Vincenzo Agnello (Parco Alpi Apuane) che vanta diverse convocazioni in maglia azzurra. Agnello quest’anno ha corso la mezza maratona della Roma – Ostia in 1h03’22’’. Pettorale numero 1 d’obbligo per l’atleta di Misilmeri che a Bagheria ha vinto le ultime cinque edizioni del Trofeo.

Alessio Terrasi (due volte vincitore a Bagheria) è stato campione italiano assoluto nella distanza della maratona nel 2018 a Ravenna e appena qualche giorno fa sempre nel capoluogo romagnolo, ha conquistato la piazza d’onore al campionato italiano di Maratona.

Ventata di giovani anche con Zouhir Sahran (Milone Siracusa) marocchino in attesa di cittadinanza italiana, vanta un 2022 pieno di importanti risultati. Quest’anno nella finale scudetto Under 23 ha vinto i 3000 siepi e i 5000 metri. A Pisa (campionati italiani) al suo esordio nella mezza ha fatto segnare il tempo di 1h06’35.

Giovanissimo anche il recente vincitore della “mezza” alla Maratona di Palermo, Soumaila Diakite (ASD Agex), lo scorso anno vincitore alla Mezza di Terrasini e lo scorso ottobre alla 10 km di Mondello.

Meno giovane ma ricco palmares per Stefano Scaini, bagherese d’adozione per avere sposato Anna Incerti. Ex azzurro di corsa campestre, è stato campione italiano di corsa su strada assoluto sui 10 km, vincendo nella sua carriera diversi titoli giovanili in pista nei 1500 e 5000 metri. Trentanove, anni corre in Italia con la Venus Triathlon Academy, El Kasmi Mohammed è arrivato secondo alla maratona internazionale di Ravenna e alla 30km di Belluno-Feltre.

Non solo Anna Incerti nella gara femminile

Certamente Anna Incerti sarà la protagonista della gara, ma tra le donne ci saranno altre interpreti importanti.

A cominciare da Francesca Vassallo di recente seconda assoluta alla 10 km di Roma, dietro un’altra siciliana Alessia Tuccitto. Tesserata per l’Atletica Bagheria, lo scorso 20 ottobre, Vassallo ha vinto la 10 km di Mondello. La gemella Barbara Vassallo, nel febbraio di quest’anno ha vinto la mezza maratona di Trecate (Novara). Federica Cernigliaro (Atletica Bagheria) 29 anni, triatleta, quest’anno si è laureata vice campionessa regionale di corsa campestre e ha vinto il Trofeo della Legalità a Carini.

Percorso velocissimo e omologato

Cinque giri da due chilometri per un totale di dieci chilometri, circuito omologato Fidal.

Anche 450 atleti master

A fare da corollario alla kermesse anche circa 450 atleti master (iscrizioni ad oggi aperte) che si daranno battaglia nell’ultima manifestazione del Grand Prix, cercando di affinare le posizioni nelle loro categorie, per centrare un risultato lusinghiero che sia da premio ad una lunga a faticosa stagione.

L’ultima edizione è stata vinta da Vincenzo Agnello e Alice Mammina.

Nel ricordo di Alessandro Vaghetto

In occasione della manifestazione, sarà ricordato Alessandro Vaghetto, atleta della Polisportiva Atletica Bagheria, scomparso prematuramente nel giugno del 2020. Un premio a lui dedicato, sarà dato al primo dei master della categoria SM45.