Serie B, calcio di inizio alle 14

Riparte il campionato di serie B con la prima giornata di ritorno. Il Palermo riprende il suo cammino dalla sfida esterna col Perugia che si gioca questo pomeriggio alle 14 allo stadio Renato Curi.

Impegno ostico per i rosanero che puntano ad iniziare nel migliore dei modi il 2023 continuando la serie positiva che dura da cinque giornate. Ripresa del campionato che fa il paio con l’avvio della sessione invernale del calciomercato. Il club di viale del Fante ha già effettuato diverse operazioni in uscita col solo arrivo di Renzo Orihuela. Ma il tecnico Eugenio Corini ha anche alcuni dubbi legati alle condizioni non perfette di alcuni giocatori. Ad esempio il difensore Davide Bettella ed il centrocampista Dario Saric sono in dubbio. Convocati ma potrebbero sedere in panchina.

La posta in palio è estremamente importante per entrambe le formazioni. Il Perugia di Fabrizio Castori è reduce da due vittorie consecutive ai danni di Venezia e Benevento ed ha dato un chiaro segnale a tutte le concorrenti nella bagarre salvezza operando il sorpasso nell’ultimo turno del 2022 ai danni del Cosenza adesso nuovo fanalino di coda. Gli umbri con 19 punti, 6 in meno dei rosanero, hanno così agganciato il Cittadella in penultima posizione ad una sola lunghezza dalla zona play out.

Nondimeno il Perugia vuole vendicare il 2-0 subito al Renzo Barbera all’esordio in campionato. Era il 13 agosto, segnarono Brunori su rigore ed Elia. Nel Palermo era ancora in rosa Gregorio Luperini ex di turno arrivato pochissimi giorni dopo quella sfida. Nel Perugia c’è anche la parentesi Silvio Baldini durata però appena tre partite, ovvero dalla seconda metà di settembre al 16 ottobre. I Grifoni persero con Pisa, Como e Sudtirol, nessun punto, due gol fatti e 7 subiti.

Di contro il Palermo non può permettersi di perdere terreno e di fare avvicinare i Grifoni umbri. A testimonianza che questo campionato di serie B è piuttosto equilibrato.

Attenzione alle ripartenze, siciliani ko dopo le pause

Non c’è molto feeling tra il Palermo e le ripartenze del campionato. Al ritorno dalle due precedenti pause stagionali, infatti, l’undici siciliano ha sempre perso. L’1 ottobre scorso in casa col Sudtirol (0-1) ed il 27 novembre 2022 sempre davanti al pubblico amico, questa volta col Venezia.

Perugia-Palermo, dove vederla in tv e streaming

Sarà possibile seguire la sfida tra il Perugia ed il Palermo attraverso i servizi a pagamento offerti da Sky (canale Sky Sport 255 o in straming tramite Sky Go e Now Tv), Dazn ed Helbiz Live. Questi sono anche disponibili non solo sulle smart tv ma anche grazie le specifiche app anche su smartphone e dispositivi iOS ed Android. Le app sono disponibili anche sulle console di gioco Xbox e PlayStation.

Al Curi sono attesi circa 800 spettatori rosanero

Anche al Renato Curi di Perugia i tifosi rosanero non faranno mancare il loro supporto al Brunori e compagni. Sono attesi circa 800 supporter del Palermo. Un po’ come accaduto a Modena ed a Ferrara (contro la Spal). Molti affezionati saranno allo stadio perché residenti nelle zone limitrofe, ma in tanti sono partiti dal capoluogo.

Venti i precedenti a Perugia, nel ’93 vittoria in rimonta che valse la B

Sono venti i precedenti tra le due squadre al Curi. Quindici le sfide in B con un bilancio favorevole agli umbri: 9 vittorie, 4 pareggi e 2 affermazioni del Palermo, ultima nella stagione 2018-2019 con i rosanero vittoriosi grazie ad una doppietta di Puscas e con Melchiorri (ancora presente tra gli umbri) ad accorciare le distanze nel finale. Negli scontri diretti a Perugia, i Grifoni hanno siglato 19 reti, i siciliani 10.

La prima sfida risale al campionato di serie B 1946-1947 e vinsero gli umbri 3-2, la prima vittoria siciliana risale alla stagione successiva con la partita che finì 3-0.

Il bilancio in serie C è invece in favore del Palermo con 4 pareggi ed una vittoria datata 9 maggio 1993 nella partita della 31ma giornata che vide i siciliani vincere in rimonta 2-1. Si decise tutto nel finale: a Giunti risposero Serra e De Sensi con i rosa allenati da Angelo Orazi che si involarono verso la promozione in serie B dopo un solo anno di inferno.

Venti convocati del Palermo per Perugia, c’è Orihuela

Sono venti i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani, sabato 14 gennaio alle 14, contro il Perugia per la ventesima giornata di serie B. Subito abile ed arruolato il difensore uruguaiano Renzo Orihuela, ufficializzato giovedì, che ha scelto il numero 4 lasciato libero da Andrea Accardi andato nel frattempo al Piacenza.

Portieri : 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli Difensori : 3 Sala, 4 Orihuela, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini

: 3 Sala, 4 Orihuela, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini Centrocampisti : 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 28 Saric

: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 28 Saric Attaccanti: 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente.

Arbitra Mercanaro

Intanto, l’Aia (L’associazione italiana arbitri) ha diramato le designazioni arbitrali. La partita tra Perugia e Palermo sarà diretta da Matteo Marcenaro di Genova. Il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Affatato e Severino. Quarto Uomo Panettella. Al Var Nasca, suo assistente Rutella.