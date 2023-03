Serie B, Nuova sfida ostica per la squadra di Corini

Tutto pronto per Pisa-Palermo, match della ventottesima giornata del campionato di serie B che mette in palio punti pesanti in ottica play off. La sfida si gioca sabato 4 marzo alle 14 allo stadio Arena Garibaldi.

La classifica vede avanti i toscani, sesti con 41 punti mentre i rosanero sono noni a quota 37. La squadra di Luca D’Angelo ha conquistato 10 punti nelle ultime quattro partite mentre, al contrario, i rosanero, non vincono da quattro turni con all’attivo un ko (a Genova) e tre pareggi consecutivi con Frosinone, Sudtirol e Ternana. Da una sfida play off all’altra dunque per i siciliani che nelle ultime partite hanno stentato soprattutto in attacco.

All’andata le due squadre si equivalsero pareggiando 3-3 al Renzo Barbera con una doppietta di Salvatore Elia ed una rete, l’unica finora, di Francesco Di Mariano. Fu l’unica volta in cui il Palermo segnò tre reti.

All’Arena Garibaldi oltre 500 supporters del Palermo

Saranno oltre 500 i tifosi del Palermo presenti a Pisa. Molti appassionati sono partiti dalla Sicilia, ma c’è anche un nutrito numero di residenti in città come Bologna, Firenze o Roma ed altre località vicine al centro toscano.

Pisa-Palermo, dove vederla in tv e streaming

Pisa-Palermo sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull’app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live ed in pay-per-view su OneFootball. Le piattaforme Sky, Dazn ed Helbiz Live sono tutte in abbonamento e disponibile oltre che su smart tv anche su smartphone e dispositivi con sistemi operativi iOS o Android.

Corini convoca 23 giocatori per la trasferta di Pisa

Sono 23 i calciatori rosanero convocati per il match. Corini deve rinunciare a Claudio Gomes squalificato per un turno.

Portieri : 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli Difensori : 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini

: 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini Centrocampisti : 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric

: 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente.

Pezzuto arbitrerà la sfida dell’Arena Garibaldi

Diramate le designazioni arbitrali per la ventottesima giornata del campionato di serie B. Ivano Pezzuto della sezione di Lecce dirigerà la partita tra Pisa e Palermo.

Guardialinee saranno Bottegoni e Fontemurato. Quarto uomo sarà Giaccaglia. Al Var Di Martino, Avar Longo.