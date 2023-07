Pallavolo femminile, ecco Pirrone, Di Maria, Lo Dico e Cracoclici

Non si ferma il mercato della Volley Palermo che delinea sempre più il suo volto in vista del prossimo campionato nazionale di serie B2 femminile.

Il club del presidente Domenico Arena annuncia quattro atlete. Il colpo di mercato è Martina Pirrone che è stata ufficializzata nelle scorse ore. Poi le giovanissime Elena Di Maria, Chiara Lo Dico e Roberta Cracolici ad infoltire un roster sempre più ampio che ha come obiettivo quello di centrare la salvezza nella quarta serie.

Martina Pirrone arriva dal Marsala in B1

Annunciata ufficialmente, quindi, la centrale Martina Pirrone, classe 1995. Alta 1.77 è cresciuta nel Volley Altofonte, girando la Sicilia in lungo e largo vincendo un campionato a Modica nel 2018 e nel 2021-2022 i play off con il Marsala per la promozione in Serie B1, categoria difesa nella stagione appena trascorsa.

Pirrone aveva disputato già i playoff promozione nel 2020-2021 con il Santo Stefano. Carisma in campo e dentro lo spogliatoio.

“Ho scelto Volley Palermo perché conosco bene la società, conosco Linda (Troiano, ndr) da un sacco di tempo: è stata mia allenatrice nella selezione provinciale. E con lei mi sono sempre trovata benissimo. Mi hanno proposto un bel progetto, in un ambiente che sembra familiare e accogliente. L’obiettivo è quello di fare meglio possibile, lavorando in serenità. Quello che viene ci prenderemo”.

Di Maria “Occasione di crescita”

Il giovane opposto Elena Di Maria, classe 2008 ed alta 1.72, ha fatto parte del gruppo vincitore del titolo regionale in Under 14 nel 2021-2022 e che, nella passata stagione, era inserita nell’organico che ha vinto quello regionale in Under 18. Di conseguenza Di Maria vanta due partecipazioni consecutive alle Finali Nazionali, come le compagne Francesca Amenta e Chiara Lo Dico, insieme alle quali sempre nel 2022 ha vinto il Trofeo dei Territori con la Rappresentativa di Palermo.

“Giocare in Serie B2 con la Volley Palermo è sicuramente un’occasione di crescita, non sono dal punto di vista pallavolistico ma anche mentale e personale, visto che comporta rapportarsi con delle professioniste ed essere messe alla prova ogni giorno da persone che pretendono e si aspettano qualcosa da te. Mi aspetto di riuscire a raggiungere determinati obiettivi ed essere sempre presente sia fisicamente che mentalmente”.

Lo Dico “Non vedo l’ora che inizi la stagione”

Un’altra giovane approda in prima squadra alla Volley Palermo alla corte del tecnico Linda Troiano. È Chiara Lo Dico, libero classe 2008, alta 1.62. Anche lei nata nel capoluogo siciliano è un caso più unico che raro. Il libero è anche il capitano. Chiara Lo Dico ha guidato le sue compagne di squadra della Rappresentativa Siciliana all’ultimo Trofeo delle Regioni Aequilibrium Cup, chiuso in ottava posizione. Per lei la seconda partecipazione in due anni in Rappresentativa regionale. Ha vinto sempre da capitano, ma da attaccante stavolta, il Trofeo dei Territori con Palermo.

Ha fatto parte del gruppo Under 14 che ha disputato le Finali Nazionali di Mondovì e l’anno scorso della squadra Under 18 in quelle di Vibo.

Non sarà alla prima esperienza in Serie B2, dove ha già esordito due anni fa nella MedTrade Volley Palermo.

“Gioco alla Volley Palermo da tre anni, qui sono cresciuta molto e ho vissuto delle esperienze bellissime. Esattamente un anno fa coach Linda Troiano mi ha aiutata a cambiare ruolo facendomi diventare libero, aprendomi molte porte per il mio futuro. Sapere che la mia allenatrice mi dà così tanta fiducia da mettermi in B2 come libero è motivo di tanto orgoglio per me. Sono sicura che in questa stagione avrò modo di crescere ancora di più e di ricambiare questa stima. Non vedo l’ora che inizi questa nuova stagione e di imparare dalle mie nuove compagne più esperte”.

Cracolici “Entusiasta di contribuire al raggiungimento degli obiettivi”

C’è anche Roberta Cracolici, centrale classe 2006 nata a Legnago (Verona). Alta 1.72 è dal 2019 alla Volley Palermo. Ha disputato tutti i campionati giovanili raggiungendo prima il secondo posto a livello regionale con la formazione Under 15 e poi il traguardo più prestigioso quest’anno con la vittoria del titolo regionale e la conseguente partecipazione alle Finali Nazionali Under 18. Nella stagione 2021-2022 ha disputato il campionato di serie D con alcune presenze in serie C, mentre in quella appena trascorsa è stata uno dei perni della squadra di serie C.

“Da quando sono alla Volley Palermo ho sempre fatto un passo in avanti e sono stata sempre messa nelle condizioni di esprimermi al massimo delle mie potenzialità, sentendomi valorizzata in qualsiasi progetto, così come in questo della Serie B2 dove mi si dà l’opportunità di continuare a crescere e confrontarmi con atlete di livello nazionale. Sono entusiasta e impaziente di cominciare a lavorare, per poter contribuire al raggiungimento degli obiettivi della società, che reputo una famiglia, di cui con orgoglio faccio parte”.

