Quanti ritorni alla Volley Palermo, ecco Smeraldo, Compagno ed Azzolina, già pronte per la B2

Edoardo Ullo di

13/07/2023

Tanti ritorni in casa Volley Palermo. La squadra allenata da Linda Troiano disputerà la prossima stagione nel campionato nazionale di serie B2 femminile. Continua ad arricchirsi il roster della squadra ed arrivano anche tre conferme. Tutte giovanissime.

Tornano in giallazzurro Aurora Smeraldo (alzatrice classe 2005), Carola Compagno (schiacciatrice classe 2005) e Roberta Azzolina (opposto, nata nel 2003). E c’è anche l’annuncio del giovanissimo libero Francesca Amenta (classe 2008).

Smeraldo ha esperienza in B2 ed è capitano dell’Under 18

La Volley Palermo torna nelle mani di Aurora Smeraldo, capitano della squadra Under 18 che ha partecipato alle Finali Nazionali di Vibo Valentia conquistando il 13esimo posto. Nelle ultime due stagioni ha disputato il campionato di serie B2, due anni fa alla Volley Palermo e l’anno scorso in prestito all’Ericina. Nel 2019-2020 ha giocato in maglia giallazzurra il campionato di serie C.

“Terminato il ciclo con il settore giovanile pensavo che sarebbe stato più complicato tornare a vestire questa maglia, ma chiaramente l’opportunità che mi è stata concessa con la B2 e in quella che reputo la mia famiglia da sempre non poteva lasciarmi altra scelta. Sarà il mio primo vero campionato nazionale di serie che, in teoria, giocherò come prima alzatrice e non vedo l’ora di confrontarmi con atlete di un certo livello e di mettere in mostra tutto il mio potenziale”.

Compagno, “Impaziente di ricominciare”

Tra le atlete con la più lunga militanza in assoluto in giallazzurro. Con la Volley Palermo ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile sino a diventare uno dei leader del gruppo che ha partecipato alle Finali Nazionali Under 18.

Le ultime due stagioni sono sempre state in Serie B2, nel 2021/2022 nella MedTrade Volley Palermo e l’anno scorso all’Ericina.

Queste le sue parole: “La Volley Palermo è sempre stata casa mia, quando è arrivata la notizia del titolo di B2 ero felicissima di poter rigiocare in un campionato di serie con questa maglia e con una società che mi ha sempre trattato come una figlia. Sono molto impaziente di cominciare questa nuova stagione, la società ha obiettivi chiari e non vedo l’ora di lavorare duramente per poterli raggiungere”.

Azzolina, “Volley Palermo significa tornare a casa”

Un altro ritorno alla base. Roberta Azzolina rientra in giallazzurro dopo solo un anno di distanza dal campionato di Serie B2 giocato nel Catanese con la maglia del VolleyValley Funivia dell’Etna. Si appresta a disputare per il terzo anno consecutivo un campionato nazionale di serie. Con Volley Palermo ha attraversato tutte le categorie giovanili e nel 2018 ha partecipato con la maglia della Sicilia al Trofeo delle Regioni.

Azzolina ha sottolineato: “Scelgo la Volley Palermo perché per me significa tornare tra le mura di casa. Ho creduto e credo in questa società, nel lavoro che tutto lo staff svolge per il miglioramento delle atlete e nella serietà di tutti i suoi componenti. Dalla prossima stagione mi aspetto di fare un buon campionato, come sempre di migliorarmi da ogni punto di vista, ma soprattutto di vivere e regalare delle belle emozioni”.

Il giovanissimo libero Amenta esordirà in B2

Arriva la novità di Francesca Amenta, giovanissimo libero – classe 2008 – nata a Palermo. Parliamo del secondo miglior libero d’Italia per la categoria Under 14, riconoscimento che ha ottenuto con le sue percentuali altissime alle Finali Nazionali, disputate a Mondovì nella stagione 2021-2022 con la maglia giallazzurra della Volley Palermo vincitrice in quella stagione del titolo regionale. Nello stesso anno ha vinto un Trofeo dei Territori con la rappresentativa di Palermo.

L’anno scorso ha giocato la sua seconda finale nazionale consecutiva, ma questa volta in Under 18 e sempre con Volley Palermo, dopo una stagione tra Serie D e Serie C.

“Per me giocare in B2 con la Volley Palermo è una grandissima opportunità perché, essendo il mio primo campionato di questo livello, poterlo giocare con la società e con l’allenatrice che mi hanno cresciuta rende questa esperienza ancora più incredibile. Da questa stagione mi aspetto di trovarmi molto bene con le mie compagne e di lavorare sodo per raggiungere i miei obiettivi personali e quelli della squadra”.