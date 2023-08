Calciomercato, mercato in entrata in fase di stallo al momento

Stallo nel calciomercato del Palermo. Dopo un avvio scoppiettante e ben 6 volti nuovi tra uomini di esperienza e giovani di belle speranze, il club rosanero non è riuscito a chiudere nessun’altra trattativa.

L’ultimo colpo di mercato ufficializzato dal Palermo risale al 17 luglio scorso ed è Sebastiano Desplanches, il nuovo vice-Pigliacelli.

Le trattative con Prati e Morutan si sarebbero arenate con il talentino della Spal che avrebbe preferito Cagliari e la serie A e col centrocampista romeno del Galatasaray che sarebbe tentato dal ritorno al Pisa.

In uscita invece ci sarebbe l’interesse dell’Antalyaspor per Saric. Sirene turche per il centrocampista. Insomma, di rinforzi neppure l’ombra ed il Palermo a 4 giorni dall’avvio del campionato ed a poco più di due settimane dalla fine del calciomercato, deva ancora completare la rosa.

Un organico incompleto al quale mancano i terzini ed un paio di pedine a centrocampo servirebbero. Stesso dicasi per un attaccante esterno. Si attendono ulteriori aggiornamenti e, a questo punto, nuove piste.

Prati avrebbe scelto Cagliari

Sembrava quasi fatta per il gioiellino della Spal Matteo Prati, centrocampista che si è messo in luce ai Mondiali Under 20 con una rete al Brasile ed il secondo posto finale della Nazionale di Nunziata.

Il club rosanero aveva trovato l’accordo con il club spallino. Si attendeva il sì del giocatore che però ha chiesto tempo visto che anche il Cagliari si era fatto avanti.

Non è ancora arrivata la risposta e Prati si allontana sempre più dalla Sicilia. Il Cagliari sarebbe in maniera definitiva in vantaggio: essere in una rosa di una squadra di serie A evidentemente ha il suo fascino. Si attende a questo punto nero su bianco ma la Spal avrebbe già intavolato le trattative per con il club sardo che a questo punto avrebbe vinto anche sul calciomercato oltre che in campo strappando la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia al fotofinish.

E, voce dell’ultim’ora, Prati dovrebbe firmare l’accordo con i rossoblù mercoledì 16 o giovedì 17 agosto.

Il Pisa in vantaggio per Morutan

Olimpiu Morutan sarebbe attratto dal Pisa. Anche in questo caso il Palermo sembrava essere vicino alla chiusura con il Galtasaray. Il club toscano però avrebbe fatto pressing sul centrocampista che già conosce l’ambiente avendo vestito la maglia nerazzurra nell’ultimo campionato cadetto condito con 6 gol ed 8 assist.

Prossime ore decisive ma Morutan sembrerebbe prossimo al rientro a Pisa.

Sirene turche per Saric?

Dario Saric potrebbe concludere l’esperienza rosanero fin qui avara di soddisfazioni. L’Antalyaspor, squadra del massimo campionato in Turchia, avrebbe trovato l’accordo col giocatore. Così almeno scrive la stampa turca che sottolinea come il prossimo passo adesso sia trovare l’intesa col club di viale del Fante. Sarebbero aperte le trattative. Lo scorso anno, Saric arrivò al Palermo per quasi 2 milioni di euro. Ed il club siciliano non lo cederà per meno.