Basket serie A1 femminile, pronostico rispettato

Affermazione di carattere per Ragusa nonostante le numerose assenze. Le iblee rispettano i pronostici della vigilia ed inaugurano il 2023 con un netto successo a San Giovanni Valdarno per 56-69 nella prima giornata di ritorno del campionato di basket femminile di serie A1. Due punti importanti per la squadra allenata da Lino Lardo che sale a quota 16 in sesta posizione.

Ragusa in formazione rimaneggiata

Con le rotazioni ridotte all’osso, data la mancanza di Francesca Dotto, rimasta a Ragusa perché influenzata, e Keysha Hampton per un problema all’adduttore, Ragusa fa suo il match di San Giovanni Valdarno. Appena sei le senior a disposizione di coach Lino Lardo che è costretto a richiedere gli straordinari alle proprie giocatrici, che da parte loro rispondono presente. Per Romeo, Consolini e Attura 40 minuti. La squadra porta a casa i due punti.

Primo break poco prima dell’intervallo lungo

Ragusa parte bene ed è sempre avanti tant’è che chiude il primo quarto avanti di 7 lunghezze sul 10-17 e piazza il primo break poco prima dell’intervallo lungo quando una tripla e una palla rubata su rimessa con fallo portano la Passalacqua a condurre nell’intervallo di 11 punti.

Biancoverdi in controllo

Il divario nella terza frazione, con le triple di Romeo e Attura, aumenta fino al massimo vantaggio di 22 punti prima di un quasi blackout a causa della stanchezza nell’ultima frazione di gioco, che vede segnare Ragusa soltanto dopo 6 minuti e mezzo e il ritorno delle padrone di casa che si portano addirittura sul -5.

Le biancoverdi però restano fredde nel finale e si aggiudicano meritatamente la partita. Alla fine saranno 23 i punti segnati da Beatrice Attura e 18 quelli messi a segno da Nicole Romeo. In doppia cifra anche Kristine Vitola con 11punti. Nove punti per Anigwe che è terza nella classifica marcatrici con 250 punti. Meglio di lei solo Parks di Campobasso, prima a quota 257 e Wesbeld di Moncalieri con 251.

Lardo “Non è facile vincere con sei giocatrici”

Il tecnico Lino Lardo ha commentato la prestazione di Ragusa rimarcando le difficoltà di un match affrontato col roster ridotto. “Sapevamo bene la difficoltà di questa partita, perché al di là della differenza di punti in classifica, quando ti presenti con sei giocatrici non è mai semplice. Le ragazze sono state difensivamente bravissime, mentre in attacco abbiamo sofferto un po’, soprattutto la zona. La partita non era scontato che la vincessimo in queste condizioni, adesso per domenica speriamo di recuperare almeno Dotto, mentre per Hampton potremo avere un quadro più chiaro domani, anche se non dovrebbe essere una cosa gravissima. Chiaramente nell’ultimo quarto è venuta fuori la stanchezza ma c’è stata maturità, e questo ci fa ben sperare. Mi aspetto chiaramente che certi errori banali si possano limare a prescindere dalla stanchezza”.

Il tabellino, Ragusa sempre in vantaggio

Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno – Passalacqua Ragusa 56 – 69

Progressione parziali: 10-17, 27-38, 44-59

Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno: Schwienbacher 7 (2/2, 1/4), Koizar* 8 (3/5, 0/1), Tassinari* 8 (3/7, 0/2), Lazzaro, Paulsson* 4 (2/4, 0/2), Krivacevic 8 (3/8 da 2), Milani 2 (1/5 da 2), Missanelli NE, Bove* 4 (2/6, 0/3), Garrick* 15 (4/9, 1/4). Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 20/46 – Tiri da 3: 2/17 – Tiri Liberi: 10/11 – Rimbalzi: 38 8+30 (Krivacevic 8) – Assist: 6 (Garrick 3) – Palle Recuperate: 5 (Schwienbacher 2) – Palle Perse: 9 (Garrick 3)

Passalacqua Ragusa: Mallo, Romeo* 18 (1/4, 5/12), Consolini* 2 (1/4, 0/5), Olodo, Salice, Hampton NE, Vitola* 11 (4/8 da 2), Attura* 23 (3/7, 4/8), Ostarello 6 (3/5 da 2), Anigwe* 9 (3/7 da 2). Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 15/35 – Tiri da 3: 9/25 – Tiri Liberi: 12/14 – Rimbalzi: 38 6+32 (Romeo 9) – Assist: 4 (Romeo 2) – Palle Recuperate: 2 (Romeo 1) – Palle Perse: 10 (Anigwe 4).

Arbitri: Rudellat M., Attard M., Marzulli M.

La classifica aggiornata, Ragusa sale a 16 punti

La classifica dopo 14 giornate recita quanto segue. Famila Wuber Schio 28 punti; Virtus Segafredo Bologna ed Umana Reyer Venezia 24; Banco di Sardegna Dinamo Sassari ed Allianz Geas Sesto San Giovanni 20; Passalacqua Ragusa e La Molisana Magnolia Campobasso 16; Fila San Martino di Lupari 14; Akronos Tech Moncalieri 12; E-Work Faenza 8; Parking Graf Crema 6, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 4; Rmb Brixia Basket e Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 2.