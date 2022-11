La Re Borbone Saber Palermo ci prende gusto, battuto a domicilio il Papiro

Pareggio beffa per la Meta Catania col Real San Giuseppe, primo punto per il Melilli

Pareggi dai sapori diversi per le due squadre siciliane nella settima giornata del massimo campionato. Amaro per la Meta Catania impatta 3-3 a 40 secondi dalla fine sul campo del Real San Giuseppe; dolce per la matricola Città di Melilli che fa 2-2 in casa col Petrarca e conquista il primo punto....