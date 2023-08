Serie B, calcio di inizio alle 20.30

Nuova trasferta per il Palermo che dopo il riposo imposto dal calendario – non è ancora definitivo ma che ben presto lo sarà dopo le sentenze del Consiglio di Stato attese per oggi 29 agosto – torna in campo per la terza giornata del campionato di serie B.

I rosa avrebbero dovuto affrontare la squadra X – che dovrebbe essere al 99% il Brescia ripescato – dopo aver pareggiato a Bari per 0-0 ed aver perso – oggettivamente – una grossissima occasione avendo giocato per una quarantina di minuti in doppia superiorità numerica.

La squadra allenta da Eugenio Corini vuole quindi il successo e le prime reti in campionato. I rosanero nel frattempo hanno concluso un paio di colpi di mercato come l’arrivo a titolo definitivo del terzino sinistro Kristoffer Lund ed in prestito dall’Empoli il centrocampista Liam Henderson. Ed è probabile che nelle prossime ore possa arrivare anche Di Francesco mentre è andato via – in prestito – Dario Saric approdato in Turchia all’Antalyaspor.

Sia i siciliani che gli emiliani arrivano a questo appuntamento con un punto in classifica. La Reggiana infatti, ha perso all’esordio a Cittadella ma è reduce dall’incoraggiante pareggio in rimonta per 2-2 sul campo di Como quando sotto di due reti è riuscito a trovare la parità grazie ad un calcio di rigore dell’ex Luca Vido a ridosso del 90’.

I precedenti

Le due squadre tornano ad incrociarsi dopo poco più di un anno dall’ultima volta in Coppa Italia quando a fine luglio 2022 il Palermo si impose 3-2 con una tripletta di Matteo Brunori nel turno preliminare alla prima in assoluto dei rosanero targati City Group.

Mentre l’ultima sfida in campionato fu nel lontano 1995-1996 in serie B. Era la prima giornata di quel torneo e sulla panchina dei granata faceva il suo esordio assoluto Carlo Ancelotti, reduce dall’esperienza come vice di Sacchi in Nazionale. Quel match si chiuse 0-0 e fu il primo punto della Reggiana che chiuse il campionato al quarto posto festeggiando la serie A. Ancelotti venne coadiuvato da Giorgio Ciaschini che fu sulla carta il tecnico di quella partita.

Sono complessivamente 33 le sfide tra Reggiana e Palermo. Mai una partita in massima serie con 28 incroci in serie B ed i restanti 5 in Coppa Italia. Sono 17 i pareggi complessivi con 6 vittorie degli emiliani e le restanti 10 dei siciliani.

Reggiana-Palermo, dove vedere la partita

Reggiana-Palermo, valida per la 3a giornata del campionato di serie B 2023-2024, si gioca martedì 29 agosto alle 20.30 al Mapei Stadium – Città del Tricolore. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv sia su Dazn che su Sky. Si tratta di servizi a pagamento. Sono le uniche due piattaforme che hanno i diritti del campionato cadetto di questa stagione.

Nel primo caso basta accedere all’app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S selezionando l’evento in questione.

Su Sky invece, Bari-Palermo è fruibile su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e Sky Sport, 251 del satellite.

Diretta streaming su Dazn tramite l’app su tablet o cellulare/smartphone. L’alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer. Ed anche su Sky Go o Now Tv.

Probabile formazione del Palermo

L’allenatore del Palermo Eugenio Corini dovrebbe scegliere il 4-3-3. Pigliacelli in porta dovrebbe guidare una difesa a quattro formata da Mateju a destra e dal nuovo arrivato Lund a sinistra. Il primo è una scelta obbligata visto l’infortunio di ieri di Buttaro, l’altro pur avendo giocato appena un tempo nell’amichevole di giovedì scorso col Melita dovrebbe essere in vantaggio su Aurelio che ha recuperato dalle noie fisiche.

Al centro della difesa il muro formato da Lucioni e Ceccaroni o Marconi. Centrocampo con Vasic, Stulac e Gomes mentre in avanti Insigine e Di Mariano a svariare per il capitano Brunori.

Quindi, Palermo con il 4-3-3: Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano.

Probabile formazione della Reggiana

Alessandro Nesta dovrebbe rispondere con un 4-3-1-2. Bardi; Fiamozzi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo; Bianco, Cigarini, Portanova; Girma; Pettinari, Lanini. Out l’ex rosanero Vido.

I convocati per la Reggiana

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro la Reggiana:

Portieri: 1 Desplanches, 12 Nespola, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju

Centrocampisti: 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 21 Damiani, 30 Valente, 53 Henderson

Attaccanti: 7 Mancuso, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 11 Insigne, 27 Soleri.

Arbitra Tremolada

Paride Tremolada di Monza arbitra Reggiana-Palermo. Lo ha annunciato l’Aia. Il fischietto brianzolo è coadiuvato dai guardialinee Dei Giudici e Longo. Quarto uomo Nicolini. Al Var Maggioni, suo assistente (Avar) Pagnotta.