Il centrocampista si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione

Visite mediche fatte, accordo trovato. Ed ora c’è l’ufficialità. Dario Saric lascia Palermo e va all’Antalyaspor, formazione che milita nella massima serie turca.

Saric saluta la maglia rosanero dopo una stagione incolore. Arrivò a fine agosto del 2022 dall’Ascoli totalizzando 28 presenze, zero gol ed un solo assist (col Cittadella nel pirotecnico 3-3 esterno dei rosanero per il momentaneo 2-2 di Brunori).

Poche per lui le prestazioni positive alla corte di Corini ed anche l’avvio di campionato non è sembrato all’altezza delle aspettative per un calciatore arrivato dopo una lunga trattativa ad 1.8 milioni di euro.

Pochissime volte nel vivo dell’azione, quasi mai al tiro, praticamente mai vicino al gol né decisivo nelle azioni offensive. Una luce che non si è mai accesa, una scintilla che non è mai scoccata.

Henderson e Di Francesco nel mirino rosanero

Intanto il calciomercato del Palermo si scalda. Liam Henderson, centrocampista dell’Empoli e Federico Di Francesco, l’esterno offensivo del Lecce, sarebbero ad un passo dai rosanero. Il condizionale è d’obbligo e le prossime ore potrebbero già essere indicative per ulteriori conferme o smentite.

La società rosanero quindi sarebbe vicina a Liam Henderson, giocatore dell’Empoli. Le ultime indiscrezioni darebbero il giocatore in viaggio per il capoluogo siciliano. Lo stesso tecnico della formazione toscana, Paolo Zanetti, lo avrebbe confermato indirettamente ma senza parlare del Palermo “Henderson è in uscita, lo dico anche se non è ufficiale”.

Anche Federico Di Francesco si avvicinerebbe al Palermo. Ci sarebbe la trattativa per il trasferimento a titolo definitivo. Sarebbe lui il nuovo innesto per rinforzare l’attacco in grado di operare in entrambe le fasce.

A far propendere Di Francesco per Palermo la volontà del calciatore di voler giocare con continuità. Nelle prossime ore si attendono sviluppi. Che se confermati potrebbero comunque riaprire nuovi scenari anche in uscita: Samuele Damiani potrebbe andare via, destinazione Torino per la Juventus Under 23 in serie C.

Idea Jagiello ma ci sarebbero Brescia e Venezia

Ci sarebbe anche Filip Jagiello del Genoa nel mirino del duo Bigon-Rinaudo. Il centrocampista polacco che ha conquistato la promozione in A con il Grifone, è già stato allenato da Corini al Brescia nella stagione 2021-2022. Su Jagiello, però, ci sarebbero il Venezia e le stesse Rondinelle che sono in attesa del 29 agosto e della sentenza del Consiglio di Stato che potrebbe riammettere il club lombardo in serie B.