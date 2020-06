“Fiero di aver fatto parte della rinascita rosanero”, le parole di Ricciardo

09/06/2020

Anche Giovanni Ricciardo ha commentato la promozione del Palermo in Serie C, decretata d’ufficio ieri dal Consiglio Federale. Sul suo profilo Instagram, infatti, il 33enne messinese ha scritto un lungo post per celebrare la promozione. Tuttavia, traspare anche un po’ di tristezza, perché l’attaccante molto probabilmente non sarà riconfermato, nonostante sia stato il capocannoniere della squadra con 9 reti in 19 partite (anche se è stato il ‘mattatore’ soprattutto nella prima parte della stagione). Scrive Ricciardo – che secondo Tranfermarkt.it ha un valore di 200mila euro – «Quando ho calpestato per la prima volta l’erba di questo meraviglioso stadio mi sono venuti i brividi solo al pensiero che questa sarebbe stata casa mia! ogni volta che riguardo questo video provo le stesse emozioni e non esistono parole che possano minimamente descriverle». E ancora: «Il boato straordinario per ogni gol e la passione immensa dei tifosi mi hanno fatto sentire proprio come un giocatore di serie A… perché indipendentemente dalla categoria la gente ,la città e la società ci hanno sempre trattato come tali… Ho avuto dei compagni fantastici e leali e sono fiero di aver condiviso questo splendido viaggio insieme a loro… Vincere non è mai facile in nessuna categoria, sopratutto se giochi in una realtà così importante dove la vittoria è l’unico obiettivo possibile». L’attaccante messinese ha poi aggiunto: «Oggi posso dire con grande onore e orgoglio che abbiamo fatto tutti insieme qualcosa di importante e abbiamo strameritato questo traguardo..Qualcuno mi ha apprezzato di più,qualcuno forse un po’ meno… ma di sicuro posso dire con certezza di aver sempre dato tutto per questa maglia e per questo obiettivo… Sogno e spero col cuore di poter continuare a combattere per questi colori… ma intanto mi godo questo bellissimo momento e il fatto che un giorno potrò raccontare a qualcuno di aver fatto parte della rinascita rosanero e di aver esultato insieme a voi!! GRAZIE per tutto!!». Parole che sanno di congedo.

