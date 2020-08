Sarà il Pescara a giocare il play out salvezza con il Perugia

Niente da fare. Bruttissima notizia per i tifosi del Trapani. La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Vito Branca, ha respinto il ricorso del club sicilano contro la FIGC che aveva ‘aggravato’ la sanzione da uno a due punti di penalizzazione per la società, a causa del mancato pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio entro il 16 marzo scorso.

Questa sentenza ha confermato, quindi, la retrocessione del Trapani in Serie C, mentre Perugia e Pescara giocheranno i playout. Con un punto restituito, il Trapani sarebbe andato ai playout incontrando il Perugia. Se i punti restituiti fossero stati due, la squadra di Castori si sarebbe salvata senza dover disputare gli spareggi, ma condannando il Pescara alla C e il Cosenza ai playout con il Perugia.

Sarà quindi il Pescara a giocare i play out salvezza con il Perugia. Il presidente del club abruzzese Daniele Sebastiani: «Ero tranquillo perché le regole sono chiare e 19 società avevano pagato nei termini. È stata una decisione giusta e che ho subito comunicato ai ragazzi che si stanno allenando al Delfino Training Center dove sono venuto questo pomeriggio. Ora tocca a noi fare bene».