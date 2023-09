Fia Formula 3, il siciliano sfodera una grande prestazione

Carattere e concentrazione. Gabriele Minì firma una impresa nella Sprint Race di Monza, ultimo atto del Fia Formula 3 2023. Dopo l’amara squalifica del team Hitech Pulse-Eight dalle prove cronometrate del venerdì per aver cambiato le gomme ai propri piloti in regime di parco chiuso, il pilota marinese – sesto al termine delle prove cronometrate – è partito dalla ventiseiesima posizione.

Una gara tutta in salita per il talento siciliano che ha rimontato 18 posizioni e chiuso in zona punti all’ottavo posto.

Un risultato che vale quasi quanto una vittoria. Ed è un peccato che anche nell’atto conclusivo di questa sua prima stagione nella prestigiosa kermesse Fia, il pilota marinese abbia subito una nuova penalizzazione per ingenuità del team.

La gara in rimonta

Partito in fondo allo schieramento del Gp d’Italia, Minì è stato bravo prima a rimanere fuori dai diversi incidenti avvenuti a metà schieramento riuscendosi a portare in sedicesima posizione prima dell’ingresso in pista della safety car.

Quando è stata sventolata la bandiera verde e quindi la ripresa delle “danze”, il 18enne pilota dell’Academy di Alpine ha regalato diversi sorpassi graffiando la pista di Monza.

Al tempo stesso ha gestito gli pneumetici per i 18 giri della Sprint. Minì ha tagliato il traguardo al nono posto ma è salito di una piazza per la penalità a Zack O’Sullivan.

Per la cronaca, la Sprint è stata vinta da Franco Colapinto, secondo Gabriel Bortoleto che sugella il suo titolo con un podio di livello, terzo posto per Mari Boya.

La classifica, Minì sempre settimo

Questi tre punti per Gabriele Minì lo confermano al settimo posto nella classifica generale. Il talento siciliano, alla sua stagione d’esordio nel Fia Formula 3, è adesso a quota 90 a 4 lunghezze da Dino Beganovic che lo precede in graduatoria. In linea teorica Minì è ancora in lotta per il secondo posto ma i 20 punti che lo separano dall’argentino Colapinto sembrano un divario incolmabile.

Gabriel Bortoleto, già campione, con il secondo posto odierno sale a 153 punti, Colapinto a 110, Paul Aron a 106, Josep Martì a 105, O’Sullivan 101, Beganovic 94.

Domenica il gran finale con la Feature Race

Domenica 3 settembre, passarella finale con la Featured Race (22 giri per 127,446km) a partire dalle 8.15.