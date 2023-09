Il pilota marinese può ancora raggiungere il secondo posto

Vacanze finite: il Fia Formula 3 chiude questo fine settimana la stagione 2023. Gabriele Minì torna in gara su una pista dove potrà contare sul tifo di “casa” nell’ultimo doppio appuntamento del campionato che si disputa sul tracciato brianzolo a partire da questa mattina fino a domenica 3 settembre.

Il pilota di Marineo, dopo la pausa estiva, punta a chiudere al meglio la sua stagione d’esordio nella prestigiosa kermesse e guadagnare una posizione importante in classifica.

Minì in corsa per posizioni di vertice

L’alfiere della Hitech Pulse-Eight ha raccolto 87 punti e si trova in settima posizione. Impossibile per lui raggiungere Gabriel Bortoleto che con 144 punti è quasi certo del titolo. Ma tutte le altre posizioni in campionato sono raggiungibili. Paul Aron che insegue Bortoleto ed ha residue chance (ridotte ad un lumicino) di aggiudicarsi il campionato è il primo degli inseguitori con 106 punti. Una lunghezza sotto c’è lo spagnolo Josep Marì. Poi Zack O’Sullivan 101, Franco Colapinto 100 e Dino Beganovic 94.

Insomma, tutto (o quasi) è possibile per Minì visto che tra lui ed il secondo posto ci sono 19 lunghezze di distacco. Il marinese in questo 2023 ha comunque ottenuto risultati importanti come due pole position a Sakhir in avvio di campionato ed a Monte Carlo a maggio e due successi, nella Feature Race del principato (sfruttando proprio la pole), e la Sprint a Budapest.

Ci sono in palio 39 punti tra qualifiche (due punti per la pole position), giri veloci (uno per ogni gara), Sprint (10 punti per la vittoria) e Feature (25 punti per il primo posto).

Al talento siciliano, pilota della Alpine Academy, è mancata la continuità. In otto gare su 16 disputate non è andato a punti rimanendo a bocca asciutta negli appuntamenti in Spagna a Barcellona ed a Spa Francorchamps in Belgio. Al di là di questi passaggi, Minì può ritenersi soddisfatto per questa prima stagione nel Fia Formula 3.

Minì “Cercherò di dare il massimo, vincere sarebbe l’ideale”

Gabriele Minì ha rilasciato una intervista sul sito ufficiale del Fia Formula 3. Oltre a ripercorrere tutte le tappe salienti della sua stagione, il siciliano ha parlato dell’ultimo appuntamento di questo 2023 con la categoria.

“Concludere con una vittoria sarebbe l’ideale – ha sottolineato –. L’anno scorso ho vinto l’ultima gara (al Mugello, chiudendo al secondo posto il Formula Regional European, ndr) e questo è stato il modo migliore per concludere la stagione. Sarebbe bello finire tra i primi tre e con una vittoria a Monza, che è la mia gara di casa. Ancora una volta, sarà molto difficile, soprattutto a Monza, perché non si tratta tanto del ritmo in sé. Si tratta di trovare una buona scia, che può dare cinque o sei decimi al giro. Se si guida bene e non si fa il giro della vita, ma si ottiene una buona scia, si può comunque essere in pole”.

Minì ha concluso: “Il mio approccio è probabilmente quello di cercare la migliore posizione possibile. Onestamente, non ho molto da perdere. Nel peggiore dei casi finirò dove sono o in decima posizione, ma dopo il campione, tutti perdono quindi cercherò di dare il massimo e vedere come va”.

I precedenti a Monza

Gabriele Minì non ha mai vinto a Monza. Sia nel 2020 in Formula 4 che in Formula Regional nei due anni successivi, il driver marinese non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. I miglior risultati sono un secondo in Gara 2 tre anni fa in Formula 4 ed un terzo posto (sempre in Gara 2) nel Regional lo scorso anno.

Gli orari del weekend

Il weekend a Monza inizia la mattina di venerdì 1 settembre con le prove libere dalle 9.40 alle 10.25. Al pomeriggio le qualifiche a partire dalle 15.05 per concludersi alle 15.35.

Sabato 2 settembre si corre la Sprint Race da 18 giri (104,274km) con semaforo verde alle 9.25.

Domenica 3 settembre, invece, passarella finale con la Featured Race (22 giri per 127,446km) a partire dalle 8.15.

