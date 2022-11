Pallamano, Serie A Gold, siracusani ora decimi

Sconfitta e tanto rammarico per l’Albatro che a Fondi si arrende 26-22 al termine di un’ora di gioco nella quale è successo di tutto.

Si tratta del quarto ko consecutivo per i siciliani dopo quelli con Brixen, Sassari e, sabato scorso, Merano, che alla decima giornata del campionato di serie A Gold maschile di pallamano scendono in graduatoria al decimo posto con 7 punti. I laziali, neopromossi in massima serie, sorpassano proprio l’Albatro.

Uno scontro diretto che si è giocato sul filo dell’equilibrio con l’ex Cañete (sempre più capocannoniere del torneo) che, a pochi secondi dalla sirena, consente ai rossoblu di casa di andare negli spogliatoi sul +1 col parziale di 11-10.

I due volti dell’Albatro nella ripresa

I padroni di casa partono forte riuscendo a mettere 4 reti di vantaggio sui siracusani.

Tuttavia arriva la reazione degli uomini di Reale che dopo 20 minuti riescono, addirittura, a recuperare il gap portandosi anche in vantaggio di uno, sul parziale di 19-20.

Poi Il black out che spegne, letteralmente, la luce in casa siracusana. Il parziale secco di 4 a 0 per gli uomini di De Santis è una mazzata ed indirizza la partita che torna a prendere la strada di Fondi. Ironia della sorte, gli ex hanno punito il sette arancioblu andando a segno complessivamente 18 volte sulle 26 del Fondi: agli 11 gol di Cañete vanno aggiunti i 6 di Fredj e la marcatura di Vanoli.

La delusione del tecnico Fabio Reale

Al termine coach Fabio Reale non nasconde la propria delusione. “Avevamo preparato bene il match sapendo di giocare contro uno degli attacchi più forti del torneo – commenta il tecnico siracusano – Peccato per il blocco che abbiamo avuto dopo essere riusciti a recuperare il risultato fino a portarlo a nostro favore. Poi abbiamo sbagliato troppo, perdendo almeno cinque palloni in attacco. Anche un leggero nervosismo che ci ha costretti in inferiorità in alcuni momenti e abbiamo pagato. Adesso rifiatiamo e subito testa a sabato perché contro il Rubiera, in casa, dovremo necessariamente vincere”.

Fondi – Albatro, il tabellino, l’ex Canete non perdona

Fondi – Albatro 26-10

Primo tempo: 11-10

Fondi: Ciccolella, Miceli, Vanoli 1, Muccitelli, Cañete 11, Dieguez, Garcia 1, De Luca 1, D’Ettorre, Durmwalder, Livoli, Speranza, Trani, Di Fazio, Arena 2, Lotfy 4, Di Biasio, Fredj 6. Allenatore Giacinto De Santis

Teamnetwork Albatro: Mincella, Bianchi 1, Mantisi, Zungri, Vinci 2, Martelli, Souto Cueto 6, A. Calvo, Di Mercurio, Cuzzupè, Murga 1, Bandiera, Bobicic 2, D. Gligic 2, Gorela 8, M. Gligic. Allenatore Fabio Reale.

Arbitri: Marcello Carrino – Stefano Pellegrino

I risultati della decima giornata

I risultati della decima giornata della massima serie che si è giocata ieri in infrasettimanale.

Raimond Sassari – Cassano Magnago 30-27

Brixen – Bolzano 31-31

Sidea Group Fasano – Conversano 28-22

Alperia Merano – Pressano 30-22

Romagna – Campus Italia 31-31

Banca Popolare Fondi – Teamnetwork Albatro 26-22

Secchia Rubiera-Carpi 24-23

La classifica aggiornata, Albatro al decimo posto

In vetta il Brixen rimane in testa con 17 punti ed una partita da recuperare. L’Albatro scende invece in decima posizione e la sfida interna di sabato prossimo (19 novembre alle 16.30) col Rubiera diventa un vero e proprio scontro diretto che non può essere fallito.

Brixen 17 punti*, Alperia Merano 16, Raimond Sassari 15, Sidea Group Fasano* e Conversano 13*, Pressano 12*, Bolzano 11, Cassano Magnago e Banca Popolare Fondi 9, Teamnetwork Albatro 7, Secchia Rubiera 6*, Campus Italia 4, Romagna 2*, Carpi 0.

*una partita in meno