La rinascita del Catania, il club abbraccia al Massimino i tifosi per una festa rossazzurra

Edoardo Ullo di

10/09/2022

Il girone I del campionato di serie D inizierà domenica 18 settembre ed il Catania Ssd abbraccia i tifosi. Martedì 13 settembre alle 18.30 ci sarà una festa rossazzurra allo stadio Angelo Massimino.

La rinascita del Catania

Un evento per celebrare la rinascita rossazzurra e presentare la squadra, le divise ufficiali da gioco e gli sponsor che figureranno sulle stesse per la stagione sportiva 2022-2023.

Chiara Giuffrida e Gianluca Di Marzio, volti noti del panorama televisivo nazionale e profondamente legati alla città, condurranno l’evento organizzato dall’agenzia Luca Napoli Management.

Si esibirà Giuseppe Castiglia, che intonerà nell’occasione i suoi brani più cari ai tifosi del Catania.

Ingresso libero alla Tribune A e B, diretta Facebook

Il libero accesso alle Tribune A e B, settori aperti per assistere a questa manifestazione, sarà consentito dalle ore 17.30 in poi. Nondimeno, la festa rossazzurra sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale Catania Ssd.

Marco Chiarella in rossazzurro

Nei giorni scorsi, il Catania Ssd ha ufficializzato l’arrivo di Marco Chiarella, nato a Penne in provincia di Pescara il 14 agosto 2002. Volto nuovo in vista della sempre più imminente serie D.

L’esterno offensivo conta già 7 presenze in serie C proprio con la maglia del Pescara. In biancazzurro è cresciuto calcisticamente imponendosi tra i migliori emergenti nella stagione 2020-2021, in cui si è laureato capocannoniere del campionato Primavera 2 con 13 reti, conquistando con i compagni la promozione nella massima serie della principale competizione giovanile italiana. In Primavera 1, con il club abruzzese, ha disputato 24 gare e firmato 3 gol.

Nell’ultimo test, Catania vittorio 9-0 sul Palazzolo

Nell’ultimo test giocato giovedì dal Catania Ssd i rossazzurri hanno superato lo Sport Club Palazzolo per 9-0 allo stadio Totuccio Carone di Ragalna.

Archiviata una breve sessione di lavoro agli ordini del tecnico Giovanni Ferraro, i rossazzurri hanno disputato una partitella con lo Sport Club Palazzolo, ai nastri di partenza nel girone B del prossimo torneo regionale di Eccellenza.

Il test con gli aretusei del Palazzolo si è concluso sul 9-0 dopo 100 minuti di gioco, suddivisi in due tempi da 50’. La prima frazione si è chiusa 5-0, nella seconda le altre quattro marcature. Tripletta di Litteri nel primo tempo.

Catania primo tempo (4-2-3-1): Groaz; Rapisarda, Somma, Ferrara, Chinnici; Buffa, Bani; Chiarella (aggregato), Forchignone, An. Russotto; Litteri.

Catania secondo tempo (4-3-3): Groaz (dal 24’ Bollati, portiere della squadra Juniores rossazzurra, classe 2005); Boccia, Somma (dal 15’ Lubishtani), Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; De Luca, Sarao, Giovinco.

Abbonamenti oltre 6.600 tessere, aperti i botteghini

Continua a crescere di ora in ora, invece, il numero degli abbonati del Catania Ssd per la stagione 2022-2023. L’ultimo aggiornamento risalente a pochi giorni fa indica 6.672 tessere sottoscritte. Sono state sottoscritte invece 10.414 card We Catania. La campagna denominata “Melior de cinere surgo” prosegue spedita.