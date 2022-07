Serie B, arrivi e partenze stanno cambiando il volto dei rosanero

Cambia e ringiovanisce il volto del Palermo in vista della sempre più imminente prossima stagione che scatterà ufficialmente domenica prossima, 31 luglio, al Renzo Barbera con la sfida alla Reggiana nel turno preliminare di Coppa Italia. Sono in arrivo, infatti, diversi calciatori Under 23 che con il loro talento ed entusiasmo avranno il compito di disputare un campionato di serie B all’altezza delle aspettative della società e del pubblico.

Dopo una prima fase di calciomercato decisamente lenta dovuta anche e soprattutto al capitolo rinnovi e al closing ufficializzato poi il 4 luglio scorso del club rosanero al City Football Group, le acque si sono decisamente smosse. Complice, probabilmente, la scoppola – definita salutare dal tecnico Silvio Baldini e dalla squadra – in amichevole con il Pisa della settimana scorsa. Tantissime le trattative con i giovani. Del resto quello della linea verde è uno dei tratti distintivi della nuova proprietà.

I rosanero di Baldini si stanno preparando per la prossima serie B che sarà inaugurata col match casalingo con il Perugia il prossimo 13 agosto. Un debutto atteso in cadetteria a tre anni dal fallimento che ha costretto una intera piazza a ripartire dalla serie D tra mille difficoltà (pandemia inclusa).

Mladen Devetak starebbe arrivando a Palermo

Tra le ultime novità delle voci mercato, c’è senza dubbio quella di Mladen Devetak. I più informati danno questa operazione ormai definita. Il jolly difensivo serbo – ma con passaporto croato e quindi comunitario – è nato nel 1999 e proviene dal Vojvodina.

Si tratta di un calciatore in grado di ricoprire i ruoli di esterno sinistro e centrale difensivo. Potrebbe essere una pedina importante nello scacchiere del tecnico Baldini. Essendo un Under 23 non andrebbe ad intaccare la lista Over che, come si ricorda, per regolamento è ridotta a 18 atleti. Il suo arrivo in città dovrebbe essere imminente.

Per Edoardo Pierozzi mancherebbe l’ufficialità

Il direttore sportivo Renzo Castagnini e il punto di riferimento dell’ara scouting del City Group, Luciano Zagavagno, sono vicinissimi a chiudere un’altra operazione. Sarebbe praticamente fatta anche per Edoardo Pierozzi. Il club di viale del Fante avrebbe definito l’accordo con la Fiorentina che detiene il cartellino del giovane (classe 2001) difensore esterno destro. Nella serata di ieri sarebbe arrivata la firma. Si attende sempre conferma dal club di viale del Fante.

Arriverebbe in prestito con diritto di riscatto per il Palermo e controriscatto per la Fiorentina.

Pierozzi, scuola Fiorentina, ha debuttato da professionista nel 2020 con la Pistoiese in serie C. Per lui 33 presenze e due reti. La stagione scorsa ha debuttato in serie B nelle fila dell’Alessandria dove disputa 19 partite ma non riesce a salvare i Grigi dalla retrocessione.

Quasi fatta per Matteo Stoppa

Altro giovane in arrivo al Palermo sarebbe Matteo Stoppa, attaccante classe 2000 che nella scorsa stagione ha giocato in serie C con la Juve Stabia siglando anche 11 reti con 4 doppiette (al Taranto, al Potenza, al Foggia ed alla Virtus Francavilla). e sei assit.

Attaccante scuola Novara (ha debuttato in Lega Pro nel 2018), ha giocato nella primavera di Sampdoria e Juventus. Poi è tornato a giocare in serie C nella stagione 2020-21 con 29 presenze, 2 gol e 3 assist. Poi, la scorsa stagione con le Vespe campane in un torneo di serie C per lui proficuo.

Anche lui può giocare in diversi ruoli del fronte offensivo, da trequartista a centrale o ad esterno laddove si giocasse in tre. Può anche fare da seconda punta. Un giocatore, insomma, che sembra adatto a seguire il tema tattico di Baldini.

Pure Stoppa dovrebbe arrivare – manca sempre l’ufficialità del club rosanero – nelle prossime ore in prestito con formula del riscatto. Sarebbe pronto, nel caso in cui il Palermo esercitasse il diritto di riscatto, un triennale fino a giugno al 2026.

Nedelcearu in rosanero, manca solo la conferma

Il difensore centrale romeno Ionut Nedelcearu sempre più vicino al Palermo. Per lui 2 reti in 34 presenze nella scorsa stagione in cadetteria a Crotone, senza tuttavia, riuscire ad evitare la retrocessione in serie C dei pitagorici alla seconda discesa consecutiva dopo la A della stagione 2020-21.

L’esperto 26enne di Bucarest, già nel giro della nazionale maggiore dove vanta oltre 20 presenze, dovrebbe arrivare a Palermo in tempi brevi. Sarebbe il secondo Over 23, dopo il portiere Mirko Pigliacelli a vestire in rosanero per la prossima stagione.

Elia si allena col Palermo, Sala è quasi fatta

Senza dimenticare Salvatore Elia e Marco Sala. Salvatore Elia, figlio di Firmino che nel 2000-2001 si è reso protagonista (con 11 gol) della promozione del Palermo dalla serie C alla serie B, già si allena in rosanero da giorni. Non è ancora stato annunciato ufficialmente però. Esterno destro, può giocare sia in posizione avanzata che in difesa. Il cartellino è dell’Atalanta ma nella scorsa stagione ha giocato a Benevento con una rete

Il giocatore, classe ’99 (Under 23 e non inficia la lista Over, limitata a 18 atleti) nella scorsa stagione ha giocato a Benevento in serie B con una rete in 25 presenze. Nella stagione precedente aveva vinto il campionato di serie C col Perugia siglando 8 volte in 36 partite. Nella sua breve carriera ha vinto un altro campionato di terza serie con la Juve Stabia (2018-2019 con 30 presenze e 2 reti). Con i campani disputò anche il successivo torneo cadetto con 20 presenze ed una marcatura.

Per Marco Sala, terzino sinistro, classe ’99, la conferma in rosanero dovrebbe arrivare a breve. Il suo cartellino è di proprietà del Sassuolo ma nell’ultima annata sportiva ha giocato nel Crotone. Ritroverebbe in rosanero Matteo Brunori che ha giocato con lui nell’Arezzo nella stagione 2018-19.

Calò e Segre

Ci sono altri obiettivi per il club di viale del Fante. Giacomo Calò, del Genoa ma la scorsa stagione a Benevento in serie B (34 presenze e 4 assist), è un profilo che piacerebbe. Si parla anche di un interesse per Jacopo Segre, centrocampista del ’97, dal Torino, la scorsa stagione al Perugia con una rete all’attivo e due assist in 36 presenze.

Dall’Oglio lascia Palermo, va all’Avellino

Gente che viene, gente che va. Jacopo Dall’Oglio è in procinto di lasciare Palermo per andare all’Avellino, in serie C. Dovrebbe firmare un triennale.

Il centrocampista aveva ancora un anno di contratto a seguito del rinnovo automatico in virtù della promozione, era diventata una pedina “sacrificabile” in chiave mercato. Si libera così un nuovo posto per la lista Over 23 dopo la partenza di Maxime Giron per Crotone.

Dove e quando ritirare gli abbonamenti sottoscritti

Conclusa la prima fase della campagna abbonamenti per il campionato di Serie B 2022-2023, dedicata agli abbonati delle stagioni 2019-2020 (in Serie D) e 2021-2022 di Serie C. Sono state 5.635 le tessere rinnovate.

Il club di viale del fante ha reso note le date per il ritiro delle tessere per gli abbonati che hanno sottoscritto online la card stagionale per il campionato di Serie BKT 2022-2023.

Sarà possibile ritirare le tessere dal 28 luglio al 12 agosto presso il botteghino Sud dello stadio Renzo Barbera dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18. Il sabato dalle 10 alle 14.

Domani scatta la vendita libera

Intanto, per domani, mercoledì 27 luglio, partirà la vendita libera delle tessere stagionali che permetteranno agli appassionati sottoscrittori di assistere a tutte e 19 le partite casalinghe del Palermo.

Sconti per donne, Under 18 ed Over 65. La vendita degli abbonamenti per la stagione calcistica di Serie B 2022-2023 sarà aperta fino all’8 agosto. Le tessere potranno essere sottoscritte attraverso i punti vendita fisici ed online del circuito Vivaticket e presso le casse dello Stadio Renzo Barbera.

Le tariffe

Curve 190 euro (intero), 150 euro (donne ed over 65), 130 euro (under 18)

190 euro (intero), 150 euro (donne ed over 65), 130 euro (under 18) Gradinata (anello superiore) 275 euro (intero), 220 euro (donne ed over 65), 165 euro (under 18)

(anello superiore) 275 euro (intero), 220 euro (donne ed over 65), 165 euro (under 18) Gradinata (anello inferiore) 350 euro (intero), 280 euro (donne ed over 65), 210 euro (under 18)

(anello inferiore) 350 euro (intero), 280 euro (donne ed over 65), 210 euro (under 18) Tribuna Laterale 520 euro (intero), 415 euro (donne ed over 65), 310 euro (under 18)

520 euro (intero), 415 euro (donne ed over 65), 310 euro (under 18) Tribuna Centrale 700 euro, (intero) 560 euro (donne ed over 65), 420 euro (under 18)

700 euro, (intero) 560 euro (donne ed over 65), 420 euro (under 18) Tribuna Centralissima 1000 euro (intero), 800 euro (donne ed over 65), 600 euro (under 18)

1000 euro (intero), 800 euro (donne ed over 65), 600 euro (under 18) Tribuna Sostenitori 1500 euro (intero), 1200 euro (donne, over 65 ed under 18).

Le trattative del Palermo

Questo, al momento, il punto delle trattative del Palermo.

Edoardo Soleri (riscattato dal Padova), Jeremie Broh (ritornato dal prestito dal Sudtirol), Manuel Peretti (ritornato dal prestito dal Grosseto), Samuele Damiani (acquistato definitivamente dall’Empoli), Matteo Brunori (acquistato definitivamente dalla Juventus), Mirko Pigliacelli (acquistato definitivamente dal Craiova).

In via di definizione Salvatore Elia (prestito dall’Atalanta con diritto di riscatto e controriscatto), Marco Sala (difensore prestito dal Sassuolo con diritto di riscatto e controriscatto), Ionut Nedelcearu (difensore Crotone), Mladen Devetak (difensore, Vojvodina), Edoardo Pierozzi (difensore, Alessandria), Matteo Stoppa (attaccante, Sampdoria), Giacomo Calò (centrocampista, Genoa).

Cessioni: Mattia Felici (rescissione consensuale, è tornato a Lecce dove ha rescisso ed è andato alla Triestina), Maxime Giron (titolo definitivo al Crotone), Jacopo Dall’Oglio (titolo definitivo all’Avellino).

Fine contratto: Moses Odjer andato al Foggia. Alberto Pelagotti, adesso svincolato.

La rosa attuale

Questa la rosa attuale al netto delle trattative aggiornata al 26 luglio 2022. Tra parentesi i giocatori in trattativa che potrebbero arrivare. Ad oggi, l’unico volto nuovo è Mirko Pigliacelli. Due, invece, i giocatori aggregati dalla Primavera: il portiere Giovanni Grotta e l’attaccante Giacomo Corona che nel test con il San Ciro e Giorgio a Marineo si è reso protagonista segnando due reti in rapida successione ad inizio ripresa.

Portieri: Samuele Massolo, Mirko Pigliacelli, Giovanni Grotta.

Difensori: Ivan Marconi, Edoardo Lancini, Andrea Accardi, Michele Somma, Manuel Peretti, Bubacarr Marong, Roberto Crivello, Alessio Buttaro. (Marco Sala, Ionut Nedelcearu, Mlade Devetak, Edoardo PIerozzi).

Centrocampisti: Francesco De Rose, Samuele Damiani, Jeremie Broh, Gregorio Luperini, Nicola Valente, Andrea Silipo. (Giacomo Calò)

Attaccanti: Giuseppe Fella, Matteo Brunori, Edoardo Soleri, Giacomo Corona. (Matteo Stoppa).