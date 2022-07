Luglio si chiude con l’esordio in Coppa Italia

Settimana cruciale per il Palermo che tra le tante operazioni di calciomercato per la ricerca dei rinforzi e l’avvio della vendita libera della campagna abbonamenti, si fa strada verso il primo impegno stagionale previsto per domenica 31 luglio al Renzo Barbera con la Reggiana per il turno preliminare di Coppa Italia. Per quella data, arriveranno ulteriori segnali sullo stato della rosa che si appresta a disputare, da matricola, il prossimo campionato di serie B.

C’è molta attesa e tanta speranza anche perché i tifosi non vogliono smettere di sognare dopo la cavalcata dei play off che ha permesso una promozione incredibile. Ma la realtà della nuova serie cadetta, per molti più una serie A2 che una B, potrebbe essere diversa.

In 5.635 hanno rinnovato, il 27 luglio si apre la vendita libera

Ieri si è chiusa la prima fase della campagna abbonamenti. In 5.635 hanno usufruito del diritto di prelazione che spettava ai vecchi abbonati delle stagioni 2019-20 (quella della rinascita in serie D) e 2021-22 in serie C. Questi hanno avuto diritto anche a tariffe scontate. Numeri interlocutori, tuttavia. In poco meno della metà dei 10.446 abbonati di vecchia data hanno confermato la loro sottoscrizione.

Non è un numero basso, ci mancherebbe, ma con il ritorno dopo tre stagioni in serie B ci si aspettava forse qualcosa in più. Se si escludono Genoa (con oltre 13.000 abbonamenti già sottoscritti) e Benevento (circa 6.000), il club rosanero è al terzo posto in cadetteria.

Come già annunciato attraverso i canali social del Palermo, il club comunicherà agli abbonati che hanno sottoscritto online la propria tessera per la stagione calcistica di serie B 2022-2023 le date per il ritiro della card.

La vendita libera si aprirà mercoledì 27 luglio. I costi delle tessere stagionali saranno a prezzo pieno. Sconti, comunque, alle donne, agli Under 18 ed agli Over 65. La vendita delle tessere sarà aperta fino all’8 di agosto. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti nei punti vendita fisici ed online del circuito Vivaticket o presso i punti dello Stadio Renzo Barbera.

Palermo cantiere aperto, anzi, apertissimo

Il calciomercato, come è ovvio che sia, tiene banco e questa ultima settimana di luglio potrebbe portare diverse novità. Del resto, il club rosanero ha accelerato dopo il campanello d’allarme scattato dopo la prestazione nell’amichevole di Rovetta persa col Pisa per 5-0 lo scorso 21 luglio.

Preso Mirko Pigliacelli, i rosanero hanno praticamente concluso con Salvatore Elia (si è allenato già con la squadra) e Marco Sala (avvistato col gruppo dei giocatori nelle scorse ore). Per loro due si attende a brevissimo l’ufficialità per confermare la sostanza.

Ionut Nedelcearu, esperto difensore centrale del Crotone nonostante la sua giovane età, dovrebbe arrivare a breve. Un acquisto di peso: Nedelcearu vanta già diverse presenze nella nazionale romena.

Il difensore Devtak in arrivo

Sarebbe in arrivo anche un nuovo difensore, il serbo (con passaporto croato e quindi comunitario) Mladen Devetak, esterno difensivo sinistro classe 1999 che gioca nel Vojvodina a Novi Sad. L’accordo potrebbe arrivare in tempi brevi.

Anche Edoardo Pierozzi, terzino destro il cui cartellino è della Fiorentina, sarebbe vicinissimo a vestire in rosanero.

Giron lascia Palermo e va a Crotone

A Crotone dovrebbe arrivare Maxime Giron che lascia i rosa dopo una stagione con 1 gol e 34 presenze. Altri giocatori in bilico sembrerebbero Crivello, Somma, Doda, Marong e Peretti.

Dall’Oglio ai saluti

Anche Jacopo Dall’Oglio potrebbe lasciare Palermo. L’ex Catania è nei radar dell’Avellino, in serie C e la trattativa dovrebbe chiudersi in tempi brevi. Con la sua partenza si aprirebbe un nuovo spazio nella lista Over che permetterebbe a Castagnini e Zavagno di guardare sul mercato per un giocatore esperto.

Stoppa, Calò e Segre

Ci sono altri obiettivi per il club di viale del Fante. Per l’attacco si fa il nome di Matteo Stoppa, classe 2000 della Sampdoria. Le due società si accorderebbero con la formula del prestito. Stoppa ha giocato la scorsa stagione in serie C nel girone C con la Juve Stabia collezionando 34 presenze ed 11 gol con 4 doppiette (al Taranto, al Potenza, al Foggia ed alla Virtus Francavilla).

Giacomo Calò, del Genoa ma la scorsa stagione a Benevento in serie B (34 presenze e 4 assist), è un profilo che piacerebbe. Infine si parla anche di un interesse per Jacopo Segre, centrocampista del ’97, dal Torino, la scorsa stagione al Perugia con una rete all’attivo e due assist in 36 presenze.