Motociclismo, il pilota di Noto chiude al terzo posto

Buona la prima per Salvo Sallustro. Il pilota di Noto, infatti, comincia il campionato europeo Hill Climb nella classe regina SuperBike con il terzo posto nella classifica assoluto. A Landshaag, in Austria, ha vinto il padrone di casa Andreas Gangl davanti al francese Jean Luc David.

Presenti i migliori piloti al mondo della specialità della velocità in salita, in quella che è ritenuta la tappa più impegnativa e veloce di tutto il circuito continentale.

Il siciliano, già vicecampione italiano della specialità, ha concluso la sua prova in 1’15”03, un ottimo tempo che lascia ben sperare per il proseguo del campionato in termini di prestazioni.

Sallustro “Weekend positivo anche se abbiamo provato poco”

“Il weekend è andato molto, molto bene – ha sottolineato Sallustro – abbiamo sofferto il fatto di aver potuto provare il tracciato solamente tre volte; purtroppo piste del genere, così veloci, è necessario conoscerle bene per fare dei tempi migliori del mio 1’15”03 che è comunque un ottimo crono di partenza. Portiamo a casa un buon risultato”.

Sallustro continua: “Gli avversari di casa erano veramente agguerriti conoscevano bene il percorso e quindi non essere molto distante da loro è una bella soddisfazione per me. Grazie alla preparazione fisica abbiamo tenuto un buon ritmo, certo, qualche cavallo in più farebbe comodo ma va bene così”.

E continua: “Voglio dedicare un pensiero a tutti quei piloti e amici che, purtroppo, hanno avuto degli incidenti domenica; ci sono delle curve dove si raggiungono i 280 km/h e vengono fuori delle brutte botte”.

Inoltre: “Sarà un’anno molto duro. Tanti piloti che durante la pandemia si sono fermati adesso ritornano. La competizione sarà alta ma sia io che il mio team vogliamo tenere alta la bandiera azzurra e far valere il titolo di vice campioni. Inoltre, ci sono numerosi piloti italiani e questo è un bel segnale per tutto il movimento”.