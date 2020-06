Le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport

Si attende per oggi, lunedì 1 giugno, il calendario delle restanti giornate del campionato di serie A, comprensivi degli anticipi e dei posticipi fino alla quart’ultima giornata.

Ad ‘inaugurare’ la ripresa degli incontri, alle 19.30, sarà Torino – Parma sabato 20. Poi, alle 21.45, sarà la volta di Verona – Cagliari. Il giorno dopo, invece, ci sarano i recuperi del 25esimo turno: Atalanta – Sassuolo alle 19 (sfida anche con un forte connotato simbolico) e Inter – Sampdoria alle 21.45.

Poi, secondo la Gazzetta dello Sport, pubblicando alcune indiscrezioni, Juventus – Lazio, il big match Scudetto, si dovrebbe disputare nella sera di lunedì 20 luglio.

E ancora: Bologna – Juventus il 22 giugno alle 21 e 45; Inter – Sassuolo il 24 giugno alle 19 e 30; Atalanta – Lazio il 24 giugno alle 21 e 45; Milan – Roma il 28 giugno alle 17 e 15; Lazio – Milan il 4 luglio alle 21 e 45; Milan – Juve il 7 luglio alle 21 e 45; Juve – Atalanta l’11 luglio alle 21 e 45; Napoli – Milan il 12 luglio alle 21 e 45; Roma – Inter il 19 luglio alle 21 e 45.

In linea generale, il campionato di Serie A scenderà in campo sempre nei fine settimana e in cinque infrasettimanali (martedì, mercoledì e giovedì).

Intanto, dal Brasile arriva la notizia che ben 16 calciatori del Vasco da Gama sono risultati positivi al Coronavirus. Notizia che rafforz le polemiche sulla ripresa del campionato nel Paese sudamericano, richiesta dal presidente Jair Bolsonaro «perché i calciatori sono atleti e giovani, quindi per loro il rischio di contagio è minimo. E poi molti di loro devono giocare per poter guadagnare e mantenere le famiglie».