Nella quarta giornata, il Brescia riparte col Cosenza, Lecco riceve il Catanzaro

Torna subito in campo la serie B, tre giorni dopo il turno infrasettimanale. E torna completa. Finalmente, infatti, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, il campionato cadetto 2023-2024 vede tutte le venti squadre impegnate nel weekend della quarta giornata di andata.

Probabilmente è questo il dato saliente al di là di tutti i dati tecnici: il programma finalmente completo della giornata.

Quattro le partite al sabato, sei la domenica. Tutti danno la caccia al Parma che riceve la Reggiana in un derby emiliano molto interessante. Il Modena vuole continuare a vincere ed ospita il Pisa, il Sudtirol gioca in casa con l’Ascoli mentre il Palermo fa il suo esordio assoluto in casa in questa stagione sfidando al Renzo Barbera la matricola Feralpisalò.

Domenica, il Brescia ripescato ricomincia dal Cosenza, la Ternana cerca i primi punti in casa col Bari. Si gioca anche il big match tra Cremonese e Sampdoria mentre il Lecco – definitivamente riammesso – gioca la sua prima partita in B dopo 50 anni ricevendo l’altra matricola, il sorprendente Catanzaro.

In programma anche Spezia-Como ed il posticipo tra Cittadella e Venezia.

Il Parma non vuole fermarsi e c’è il derby con la Reggiana

Derby interessantissimo tra Parma e Reggiana che si gioca al Tardini. Di fronte due squadre dagli obiettivi diametralmente opposti e dai rendimenti differenti. I padroni di casa sono tra le favorite per andare in A e fin qui dopo tre giornate i ducali hanno corso senza intoppi vincendo sempre. Sabato cercano la quarta vittoria di fila per continuare a navigare a punteggio pieno.

La Reggiana di Alessandro Nesta nonostante il punto raccolto in 270 minuti vuole vendere cara la pelle. E cerca riscatto dopo la sconfitta interna di martedì col Palermo per 1-3. Il calcio brioso degli amaranto si scontra contro la solidità del Parma di Fabio Pecchia.

Modena per non fermarsi, Pisa per il riscatto

Il Modena spera nel non c’è due senza tre, il Pisa vuole tornare a vincere dopo lo stop interno col Parma. Questi gli obiettivi delle due squadre che si incrociano al Braglia.

D’altro canto il Pisa, dopo la beffa casalinga, cerca un altro colpo esterno dopo quello – in rimonta – al Ferraris alla seconda giornata sulla Sampdoria. I toscani cercano conferme lontani dall’Arena Garibaldi.

Il Palermo non vuole distrarsi, la Feralpi cerca di sbloccarsi

Martedì la prima vittoria stagionale con un 3-1 esterno al Mapei Stadium di Reggio Emilia sulla Reggiana, sabato la squadra riabbraccia il pubblico del Barbera. Il Palermo non vuole distrarsi né sottovalutare l’avversario e riceve la matricola Feralpisalò con l’obiettivo – se non imperativo – dei tre punti per dare un ulteriore segnale alle avversarie e confermare il proprio ruolo da protagonista nella corsa alla serie A fin dalle prime battute. Dopo l’ottima campagna acquisti e la vittoria a Reggio, sembra essere tornato caldo il clima sotto Monte Pellegrino.

Di fronte la Feralpisalò di Stefano Vecchi che finora ha sempre perso e non ha neanche segnato un gol alla sua prima esperienza in cadettaria. Le due squadre si sono affrontate un anno e quattro mesi fa nelle semifinali dei play off di serie C della stagione 2021-2022 che diedero il pass ai siciliani per la finale – poi vinta – col Padova.

Sudtirol ed Ascoli cercano i tre punti

Il Sudtirol riceve l’Ascoli al Druso. Tre punti appetibili in palio. La squadra di casa, allenata da Pierpaolo Bisoli torna in campo dopo il riposo nel turno precedente. L’Ascoli, invece, dopo essersi sbloccato superando nettamente la Feralpisalò non vuole perdere il filo. Uscire imbattuti potrebbe comunque infondere ulteriore fiducia ai bianconeri marchigiani.

Brescia-Cosenza, il revival dei play out

Il Brescia riparte da dove aveva chiuso l’ultima stagione. Ospitando il Cosenza al Rigamonti ma a porte chiuse dopo gli episodi di intolleranza della finale dei play out che condannarono le Rondinelle alla retrocessione sul campo in serie C. L’esclusione della Reggina ha permesso il ripescaggio dei lombardi.

Il Cosenza dopo la sconfitta interna col Modena non vuole perdersi e proverà a sfruttare il momento di transizione del Brescia che non ha la squadra al completo per la nota attesa e che per questo usufruirà assieme al Lecco di una proroga di 7 giorni sul mercato.

Riuscirà, invece, il Brescia a sfruttare l’entusiasmo della B ritrovata pur senza il proprio pubblico? Il campo domenica dirà il suo primo verdetto.

Lecco-Catanzaro, è sfida tra neopromosse

Il Lecco esordisce in serie B giocando una partita nel secondo campionato nazionale dopo 50 anni. E dopo le peripezie estive visto che oltre a vincere i play off ci sono voluti 4 gradi di giudizio, fino al Consiglio di Stato, per poter avere la certezza assoluta di poter giocare in questo campionato.

Di fronte il Catanzaro che sta volando e che dopo tre partite ha totalizzato 7 punti dopo aver imposto il pareggio a Cremona ed aver vinto le sfida con Ternana e Spezia. Entusiasmo a mille per i risultati contro l’entusiasmo dei lombardi che possono – finalmente e giustamente – giocare in un campionato conquistato lo scorso giugno sul campo.

Spezia e Como è sfida tra deluse

Al Picco si sfidano Spezia e Como. Due delusioni in questo avvio di stagione. Entrambe hanno raccolto un punto a testa. Lo Spezia è però reduce dal pesantissimo 3-0 subito a Catanzaro. Anche i lariani vogliono il riscatto dopo un avvio non esattamente esaltante con un punto in due gare per effetto del ko col Venezia (3-0) e del pari subito in rimonta dalla Reggiana.

Ternana per lasciare lo zero, Bari per confermarsi corsaro

Evitare il quarto ko consecutivo. La Ternana non vuole rimanere a zero ed ospita al Libero Liberati il Bari con questo obiettivo. I galletti dal canto loro dopo i pareggi interni con Palermo (0-0 in 9 contro 11 per quasi tutto il secondo tempo) e con il Cittadella (1-1 con rete veneta nel finale), vogliono concedere il bis in trasferta dopo il blitz a Cremona.

Il big match è Cremonese-Sampdoria

L’incontro di cartello della quarta giornata è quello dello Zini tra Cremonese e Sampdoria. Due formazioni che vivono momenti differenti. I grigiorossi sono reduci dalla vittoria di misura con gol di Coda sul campo della Ternana; la Sampdoria si lecca le ferite dopo la rimonta subita in casa con il Venezia. I blucerchiati hanno vinto alla prima giornata in trasferta proprio a Terni poi due ko di fila interni. Questo uno dei punti in comune tra le due formazioni; l’altro è il rendimento interno anche la Cremonese in casa fin qui ha deluso pareggiando con il Catanzaro 0-0 e perdendo 0-1 col Bari. Insomma, allo Zini i tifosi aspettano il primo gol dei propri beniamini tra le mura amiche.

Cittadella-Venezia è il posticipo

Posticipo intrigante al Tombolato. Domenica alle 20.45 l’ostico Cittadella che ha beffato il Bari nel turno precedente riceve il Venezia lanciato dalla bella prova di Genova sulla Samp. Pronostico incerto tra due squadre che sicuramente si daranno battaglia.

Serie B, il programma della quarta giornata

Sabato 2 settembre

Modena – Pisa alle 18.30

Palermo – Feralpisalò alle 18.30

Parma – Reggiana alle 18.30

Sudtirol – Ascoli alle 18.30

Domenica 3 settembre

Brescia – Cosenza alle 16.15

Cremonese – Sampdoria alle 18.30

Lecco – Catanzaro alle 18.30

Spezia – Como alle 18.30

Ternana – Bari alle 18-30

Cittadella – Venezia alle 20.30

Classifica, Parma primo a punteggio pieno

Parma 9 punti, Catanzaro e Venezia 7, Modena 6, Bari 5, Palermo, Cosenza, Sudtirol, Cremonese e Cittadella 4, Ascoli e Pisa 3, Spezia, Reggiana, Sampdoria* e Como 1; Ternana, Feralpisalò, Lecco e Brescia 0.

Sampdoria -2

Modena, Palermo, Sudtirol, Pisa, Spezia e Como 1 partita in meno

Lecco e Brescia tre partite da recuperare.

Marcatori, Pierini a quota 3

Pierini rimane a secco ma segnano Strizzolo, Biasci e Tutino. Ecco la graduatoria.

Nicholas Pierini (Venezia) 3 gol; Luca Strizzolo (Modena), Deniele Casiraghi e Raphael Odogwu (Sudtirol), Adrian Bernabè ed Adrian Benedyczak (Parma), Pedro Mendez (Ascoli), Gennaro Tutino (Cosenza), Luca Moro (Spezia), Tommaso Biasci (Catanzaro) 2.