Difesa da inventare per i rosanero

I rosanero tornano al Barbera in campionato dopo due trasferte di fila

Tre punti fondamentali per tornare a muovere la classifica

Pesano tre assenze in difesa per il tecnico Giacomo Filippi

“Catanzaro è squadra esperta che sfrutta errori avversari e non sbanda”

Dare un seguito alla confortante vittoria infrasettimanale di Coppa Italia col Monopoli e smuovere la classifica riprendendo il cammino interrotto bruscamente sabato scorso a Taranto. È questo l’obiettivo del Palermo che domani, 19 settembre, alle 14.30 riceverà al Barbera il Catanzaro per la quarta giornata di andata del girone C di serie C. Rosanero tornano in casa in campionato dopo due trasferte di fila di Messina e Taranto.

Catanzaro ha un punto in più

Rosanero e giallorossi arrivano a questa sfida separati da una lunghezza. Il Palermo staziona a 4 punti dopo due turni senza successi, mentre i calabresi, con un punto in più dei rosanero, sono imbattuti ma dopo il successo iniziale per 3-1 sul Francavilla, sono reduci da due pareggi consecutivi a Picerno (a reti bianche) e casalingo col Potenza per 1-1. In Coppa, mercoledì scorso, hanno beffato il Catania all’ultimo respiro e saranno i prossimi avversari del Palermo negli ottavi di finale il prossimo 3 novembre.

I dubbi del tecnico Filippi

Il tecnico Giacomo Filippi deve fronteggiare l’assenza di tre difensori centrali. Accardi e Peretti sono infortunati e non convocati, Lancini squalificato dopo il doppio giallo di Taranto.

Torna tra i pali Pelagotti che in Coppa Italia mercoledì aveva fatto spazio a Massolo. Dovrebbe debuttare Buttaro dopo la squalifica. In difesa dovrebbero esserci Perrotta e Marconi.

Almici, dopo il riposo in Coppa, torna sulla fascia destra, a sinistra Valente. De Rose e Luperini dovrebbero stare in mezzo al campo nel 3-4-2-1 di Filippi.

Tra i dubbi di Filippi anche quelli per il reparto offensivo. Brumori dovrebbe essere in vantaggio mentre è ballottaggio tra Dall’Oglio, Fella e Soleri.

I convocati

Sono 20 i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Giacomo Filippi per la gara di domani contro il Catanzaro. Ecco l’elenco: 1 Pelagotti; 3 Giron; 5 Marong; 7 Floriano; 9 Brunori; 10 Silipo; 11 Dall’Oglio; 12 Massolo; 15 Marconi; 17 Luperini; 19 Odjer; 20 De Rose; 23 Fella; 25 Buttaro; 27 Soleri; 29 Almici; 30 Valente; 31 Corona; 33 Perrotta e 77 Doda.

“Dobbiamo alzare solo l’attenzione e fare meno errori”

L’allenatore ha parlato della sfida con i calabresi definendola una squadra esperta. “Col Catanzaro per noi è una partita che ha lo stesso valore di quella col Monopoli. Mercoledì abbiamo messo in campo una determinazione tale che ci ha permesso di vincere. Dobbiamo alzare solo l’attenzione e fare meno errori gratuiti. Luperini, Fella e Perrotta sono tre giocatori che si giocano il posto da titolare come tanti altri. Abbiamo un organico competitivo, sceglieremo i giocatori che più si addicono a questa partita, considerando le caratteristiche del Catanzaro. Sarà una bellissima partita contro una squadra abbastanza consolidata”.

“Cali d’attenzione? Proviamo a risolvere il problema in allenamento”

“Dall’Oglio, per qualità tecniche, può ricoprire tutti i ruoli. Mercoledì è vero che ha fatto molto bene a centrocampo. Il Catanzaro è una squadra esperta, che sfrutta molto gli errori degli avversari, non va allo sbaraglio. Cali d’attenzione? Proviamo a risolvere il problema con l’allenamento: sono fondamentali le letture in fase di possesso palla e non. Ci sono errori che non fanno solo i miei, anche in Champions se ne sono visti tanti”.