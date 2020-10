La decisione del giudice sportivo Pasquale Marino

Pasquale Marino, giudice sportivo della Serie C, in riferimento e ad integrazione della delibera pubblicata il 5 ottobre scorso, ha deciso che le gare Trapani – Casertana del 27 settembre e Catanzaro – Trapani del 4 ottobre non disputate per mancata presentazione in campo del club granata, non hanno valore per la classifica del campionato in corso e, quindi, va aggiornata non tenendo conto degli 0-3 a tavolino.

Quindi, la nuova classifica è la seguente: Bari, Ternana, Teramo 4 punti; Avellino, Juve Stabia, Monopoli, Potenza, Turris, Vibonese 3; Paganese, Viterbese 1; Catania, Cavese, Casertana, Catanzaro, Palermo, Trapani, V. Francavilla, Bisceglie, Foggia 0.

Il Trapani, come si sa, è stato escluso dal campionato mentre Bisceglie e Foggia, subentrate a Picerno e Bitonto, retrocesse d’ufficio, non hanno ancora esordito.

Domani la terza giornata con queste partite: Ternana – Palermo e Virtus Francavilla – Vibonese alle 15; Catania – Juve Stabia, Catanzaro – Paganese, Cavese – Bari, Turris – Viterbese alle 18.30; Potenza – Casertana alle 20.45.