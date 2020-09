Le parole dell'attaccante di Tivoli

L’attaccante Ferdinando Sforzini è ufficialmente un giocatore del Campobasso, squadra di Serie D.

Con il Palermo il centravanti di Tivoli ha segnato 5 goal in 14 presenze: ha esordito il 29 settembre in occasione del derby vinto per 0-1 allo Stadio San Filippo contro l’FC Messina; subentrando al 86’. Ha segnato il suo primo gol con la maglia rosanero il 6 ottobre, da subentrante, contro la Cittanovese (4-1). Il 2 febbraio 2020 ha realizzato la sua prima doppietta in occasione del derby vinto per 2-0 contro l’FC Messina.

Sforzini, 35 anni, ha salutato i tifosi rosanero con un post su Instagram, usando queste parole:

«È arrivato il momento dei saluti, questa volta più dolorosi, lo ammetto, sarà per l’età, sarà perché Palermo mi ha accolto e coccolato subito con un calore che solo lei sa dare. Lascio una piazza gloriosa alla quale faccio l’augurio di tornare quanto prima dove merita da stAre. Lascio tanti amici che spero di ritrovare un giorno… ci tenevo a ringraziare la società, i tifosi, tutto lo staff medico che mi ha sempre supportato e sopportato, e non in ultimo i magazzinieri… spero di aver ricordato tutti. Grazie di cuore! Con affetto Ferdinando».