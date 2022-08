Basket, serie A1 femminile, per lei nuova operazione

Brutta tegola per la Virtus Eirene Ragusa a pochi giorni dall’inizio del raduno pre-campionato che prenderà il via il prossimo 24 agosto. Martina Spinelli ha infatti subito una lesione del legamento crociato che era stato già operato l’anno scorso dovuto ad un infortunio avuto – anche questa volta – in nazionale in estate.

La conferma del medico sociale

La conferma si è avuta al termine di ulteriori visite ed esami specialistici alla giocatrice della Virtus Eirene Ragusa.

“All’inizio – commenta il medico sociale, l’ortopedico Tonino Nicosia – si pensava ad una brutta distorsione ma purtroppo dopo le altre visite più approfondite è stata confermata la lesione del neo legamento”.

Nuovo intervento per Martina Spinelli

La giocatrice dovrà essere sottoposta ad un nuovo intervento e svolgerà la riabilitazione a casa, dunque non sarà presente al raduno che prenderà il via giorno 24 agosto. Il campionato, lo ricordiamo, partirà l’1 ottobre.

Baglieri nello staff tecnico della Virtus Eirene Ragusa

Dopo una lunga trafila nelle giovanili, il tecnico ragusano Yvan Baglieri approda in prima squadra. Baglieri andrà a ricoprire il ruolo di terzo allenatore dello staff di coach Mirco Diamanti. Entrato giovanissimo nella famiglia della Passalacqua Ragusa nel 2009, quando la prima squadra dalla B1 è stata promossa in A2, Baglieri è stato chiamato dall’allora presidente Gianstefano Passalacqua per far partire un settore giovanile, crescendo pari passo con esso negli anni ed avendo potuto avere al suo fianco nomi importanti con i quali lavorare: da Nino Molino, a Gianni Lambruschi, Ninni Gebbia e soprattutto Gianni Recupido.

Negli ultimi 4 anni ha guidato la serie B, sempre con squadre interamente composte dalle Under 17 e Under 18 del settore giovanile biancoverde, sempre arrivando alle semifinali playoff e quest’anno ad un passo dalle finali di promozione in A2.

Ha inoltre avuto modo, negli anni di guidare le squadre alle varie finali nazionali giovanili, cosa che gli ha permesso di ampliare la propria visione di programmazione giovanile ad obiettivi nazionali. Negli ultimi anni ha avuto anche il compito di traghettare le ragazze Under 17/18 dal settore giovanile alla serie A e negli ultimi 3 anni copre il ruolo di allenatore del centro tecnico Federale, allenando la selezione siciliana femminile. Oltre a ricoprire il ruolo di terzo allenatore, nella stagione che sta per cominciare, Baglieri avrà il ruolo di responsabile giovanile del progetto I have a team e di responsabile tecnico Minibasket. “Sono molto contento e stimolato da questa nuova avventura che per me sarà occasione per imparare da uno dei migliori coach del palcoscenico italiano – ha detto Yvan Baglieri – Ovviamente non vedo l’ora di cominciare”.

La Virtus Eirene Ragusa esordisce l’1 ottobre

Per volere della federazione, la prima giornata si disputerà al PalaCus di Cagliari nel weekend dell’1 e 2 ottobre. La Virtus Eirene Ragusa debutterà con la matricola San Giovanni Valdarno sabato 1 ottobre alle 16.15.

Trasferta a Brescia per la giornata successiva fissata a mercoledì 5 a Brescia. Per la terza giornata esordio vero e proprio al PalaMinardi con Venezia. Primo incontro di cartello della nuova stagione: di fronte le due semifinaliste perdenti dell’ultima stagione.

Alla quinta giornata, la Virtus Eirene Ragusa ospiterà le campionesse d’Italia della Famila Schio, giustiziere delle siciliane nella semifinale scudetto dell’ultima stagione. Il big match si disputerà il 23 ottobre alle 18.

La settimana successiva, nuovo turno casalingo per le iblee di scena con il San Martino S. M. Di Lupari il 30 ottobre.

Trasferta a Crema per la settima giornata (6 novembre). Poi impegno casalingo con la Dinamo Sassari, ed il 19 novembre trasferta a Faenza per la nona giornata di andata. Dicembre si apre con un altro incontro di cartello al PalaMinardi, il match con il Venezia Mestre. La settima successiva, 11 dicembre, Virtus Ragusa impegnata sul parquet del Lucca, poi – il 18 dicembre – altra trasferta a Sesto San Giovanni.

Sotto Natale, per il 21 dicembre, match interno col Moncalieri al giro di boa. La Virtus Eirene Ragusa sarà impegnata il 31 dicembre sul parquet del Palasport Taliercio a Mestre. La stagione regolare si concluderà il 26 marzo 2023 dopo 26 partite.