Trasferte per le protagoniste, ed aspiranti regine, di Len Euro Cup, Telimar ed Ortigia, rispettivamente ad Anzio ed a Savona; in casa la Nuoto Catania a caccia di punti salvezza con il Posillipo. Ricco il programma della sesta giornata del massimo campionato nazionale maschile di pallanuoto.

Il Telimar di scena ad Anzio

Difficile smaltire l’euforia, per il Telimar Palermo che mercoledì sera, in casa, battendo la Mladost Zagabria ha conquistato l’accesso alle semifinali della Len Euro Cup, alla sua prima apparizione in campo internazionale.

Il club dell’Addaura, però, adesso deve resettare la mente per farsi trovare pronto all’appuntamento di domani, sabato 13 novembre, contro la neopromossa Anzio. Il club dell’Addaura cerca altri punti pesanti per stare attaccato alla zona play off.

Fischio d’inizio alle 16 alla Piscina Comunale della città laziale agli ordini degli arbitri Vittorio Frauenfelder e Raffaele Colombo. La partita sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook del club dell’Addaura.

Gli avversari

Reduce dalla vittoria contro il Posillipo, la squadra allenata da Roberto Tofani da neopromossa si è fatta valere in queste prime cinque giornate del Campionato, conquistando punti importanti contro Roma e Lazio, ma soprattutto contro il forte Quinto. Le due formazioni sono separate da due lunghezze: 10 punti per i palermitani, quinti, 8 per la compagine laziale che staziona al settimo posto.

Baldineti “Attenzione e concentrazione”

Cercherà di sfruttare la scia dell’entusiasmo dopo lo storico traguardo di mercoledì sera in coppa il Telimar allenato da Marco Baldineti: “L’Anzio ha dimostrato di avere le carte in regola, disputando delle buone partite fino ad ora. È una squadra da prendere con grande attenzione e concentrazione. Non dobbiamo pensare di andar lì e vincere facile”.

“Anzio con tanti giocatori di spessore”

Baldineti prosegue: “Quelle che sono le previsioni sulla carta non contano, anche perché tra i giocatori a disposizione di Tofani ci sono atleti di spessore. Uno tra tutti, sicuramente Giorgetti, che non ha certo bisogno di presentazioni. Dobbiamo, dunque, restare concentrati dall’inizio alla fine, così come abbiamo fatto mercoledì sera contro la Mladost, per portare a casa il risultato”.

Giliberti “Loro squadra impostata”

“Il meritato accesso alle semifinali di Coppa che ci inorgoglisce – sottolinea il Presidente Marcello Giliberti – non ci rende in generale ancora appagati, né con riguardo alla Len Euro Cup, né con riguardo al nostro Campionato. Quest’anno la A1 è agguerritissima e noi ci poniamo come obiettivo quello di confermare lo straordinario risultato della scorsa stagione, arrivando fra le prime quattro. La partita di domani contro la neopromossa Waterpolis Anzio non ci lascia tranquilli, trattandosi di una squadra ben impostata, che conta su straordinarie individualità (uno fra tutti Alex Giorgetti) e che ha la grande spinta emotiva delle neopromosse, che disputano sempre ottimi Campionati. Sono però certo che, se giocheremo con la stessa intensità e qualità con la quale abbiamo fatto contro la Mladost Zagabria, porteremo i tre punti a casa, ma dovremo quindi essere perfetti sia in attacco che in difesa come due giorni fa qui a Palermo. Nel frattempo, non abbiamo abbassato la guardia sul fronte agibilità delle tribune che speriamo possa al più presto essere rinnovata”.

Le Formazioni

Telimar: Nicosia, Del Basso, Turchini, Di Patti, Occhione, Vlahovic, Giliberti, Marziali, Lo Cascio, Irving, Lo Dico, Basic, De Totero – Allenatore: Marco Baldineti

Anzio Waterpolis: Antonini, Siani, Gandini, Di Rocco, Giorgetti, Grossi, Fratarcangeli, Mironov, Lapenna, Cunko, Casasola, Presciutti, Vassallo – Allenatore: Roberto Tofani

Arbitri: Vittorio Frauenfelder, di Salerno, e Raffaele Colombo, di Como – Delegato: Gabriele Melis

Ortigia, a Savona prova della verità

Dopo l’esaltante qualificazione alla semifinale di Euro Cup, l’Ortigia è già pronta a rituffarsi in campionato, dove domani pomeriggio è attesa da un’altra sfida difficilissima. I biancoverdi, alle

14, scenderanno in acqua a Savona, contro gli uomini alleanti da Angelini, che vorranno riscattare la delusione per l’eliminazione ai rigori contro il Sabadell.

La squadra di Piccardo, ieri pomeriggio, in Ungheria, ha ripreso gli allenamenti e, nonostante l’entusiasmo per l’ennesimo traguardo europeo, ha già archiviato tutto e ha iniziato a pensare a questo delicato impegno di campionato.

Aretusei già in Liguria

L’Ortigia, che oggi è arrivato in terra ligure, sa che Savona è un avversario storicamente ostico e che la sua è una piscina difficile per chiunque. In acqua si fronteggeranno due squadre con stati d’animo opposti, ma soprattutto due dirette rivali nella lotta per un posto nel podio finale di Serie A1.

I liguri saranno aggressivi e motivati per farsi scivolare le scorie del match contro il Sabadell, l’Ortigia capolista invece vuole continuare la striscia positiva e iniziare al meglio questo trittico di partite importanti di campionato che, dopo Savona, la vedrà impegnata in casa contro Trieste (sabato 20 novembre) e poi a Genova, contro il Quinto (mercoledì 27 novembre). Una serie di partite che potrebbe dire molto sulla stagione dell’Ortigia.

Piccardo “Novembre è il mese degli scontri difficili”

Il tecnico biancoverde conosce le insidie che un match come questo può presentare e sottolinea l’importanza di iniziare subito bene.

“Veniamo da una prestazione ottima – sottolinea Stefano Piccardo – ma adesso c’è da pensare al campionato, perché il mese di novembre è il mese degli scontri difficili e la strada da fare è ancora lunghissima. Dobbiamo prendere ciò che di buono ci ha dato la partita di mercoledì e andare avanti, pensando sempre di migliorare la qualità del gioco e quella dei giocatori”.

Col Savona vietato partire male

Ed inoltre: “L’anno scorso siamo andati a Savona dopo una trasferta di Champions e mi ricordo che, all’inizio del terzo tempo, la mia squadra perdeva 9-2. Poi finì 10-6 per loro, ci diedero una dura lezione. Quel match cominciò con un avvio traumatico, andando subito sotto per 4-1, ecco perché l’inizio della partita sarà determinante, sarà il momento in cui bisognerà restare attaccati, perché loro sono una squadra che ha qualità e se scappano via recuperarli diventa difficile. Storicamente a Savona, quando partiamo male, difficilmente poi facciamo risultato”.

Nuoto Catania cerca conferma col Posillipo

Gioca in casa la Nuoto Catania. E dopo la prima vittoria esterna conquistata sabato a Roma contro la Lazio, la squadra etnea è pronta a tornare a giocare per continuare a conquistare preziosi punti approfittando dei due match interni consecutivi, domani alle 15, contro il Posillipo e sabato 20 novembre contro l’Anzio. Rossoazzurri in cerca di conferme, quindi, in vista di scontri tanto difficili quanto importanti in ottica classifica.

Dato “Posillipo ottima squadra, dovremo fare del nostro meglio”

Queste le parole del tecnico Giuseppe Dato, alla vigilia del match: “Veniamo da una vittoria sofferta ma importantissima, abbiamo imboccato una strada importante che vogliamo continuare a percorrere, consci delle difficoltà che incontreremo, Il Posillipo è un’ottima squadra e per batterla ci sarà bisogno della miglior Nuoto Catania. Faremo tesoro degli errori di sabato scorso e ci porteremo la consapevolezza di quanto buono fatto sino ad ora. Ho la fortuna e l’onore di allenare un gruppo di ragazzi che hanno sempre rappresentato con onore i colori che rappresentano e sono certo che sabato non saranno da meno”.

Catania “Abbiamo lavorato duro in settimana”

L’attaccante rossazzurro Samuele Catania analizza così il momento della sua squadra: “Veniamo da una prestazione non degna delle precedenti ma abbiamo conquistato tre punti d’oro. Abbiamo lavoro duro tutta settimana, domani cercheremo di evitare gli errori che abbiamo commesso contro la Lazio. Il Posillipo è un’ottima squadra con una lunghissima storia alle spalle. Siamo consapevoli nei nostri mezzi, far punti domani significherebbe avvicinarci sempre di più al nostro obiettivo stagionale nonché la salvezza diretta”.

La partita che si disputerà alla Scuderi verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Nuoto Catania.

In serie A1, Orizzonte ospite della Plebiscito per la sfida di cartello

Ancora una sfida avvincente per l’Ekipe Orizzonte, che tra circa ventiquattro ore sarà in campo contro una delle big del campionato.

Domani, sabato 13 novembre alle 18 la squadra di Martina Miceli sarà ospite del Plebiscito Padova nel quarto turno di Serie A1 di pallanuoto femminile in quella che è il revival della finale scudetto di giugno che premiò le siciliane con l’ennesimo tricolore conquistato in gara 5.

Una gara dal sapore particolare, che rappresenta una tappa di rilievo per il percorso di crescita delle catanesi, come sottolineato alla vigilia del match dal presidente dell’Ekipe Orizzonte. “Per noi – ha spiegato Tania Di Mario – è sicuramente un incontro importante, anche se la nostra squadra è ancora ‘work in progress’. Sicuramente però partite come questa ci aiutano a crescere e a imparare a vivere e affrontare insieme i momenti più delicati. È importante questa sfida così come lo sarà il girone eliminatorio di Coppa Campioni della prossima settimana. Sono tutti passi fondamentali di una stagione che stiamo costruendo pian piano. Sarebbe stato bello stare più tempo insieme negli ultimi giorni, ma non c’è stata la possibilità, quindi vedremo come organizzarci per farlo in futuro. Martina è comunque contenta per il lavoro che stiamo portando avanti e le ragazze sono entusiaste. Sicuramente ci manca ancora qualcosa, ma probabilmente la troveremo con queste partite”.