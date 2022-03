Pallanuoto, serie A1 anticipo di lusso per i palermitani, poi la finale di Len Cup

Prima partita casalinga del 2022 in campionato per il Telimar che domani, 2 marzo, riceve alla Piscina Olimpica di viale del Fante i campioni d’Italia dell’An Brescia per l’anticipo della terza giornata del Round Scudetto di pallanuoto.

La sfida si gioca alle 15 con fischietti affidati a Gomez e Petronelli. Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del club dell’Addaura. Il Telimar avrebbe dovuto giocare sabato 5 marzo il match ma per quella data ospiterà, sempre alla Olimpica il Sabadell per la finale di andata della Len Euro Cup.

Vasca coperta o vasca scoperta?

Questo anticipo di lusso per il Telimar sarà sicuramente giocato nell’impianto di viale del Fante, ma soltanto poche ore prima del fischio di inizio si potrà sapere se in vasca coperta o in vasca scoperta. E questo dopo avere verificato la temperatura dell’acqua. L’impianto di ricircolo è stato riattivato soltanto poche ore fa.

Telimar quarto in classifica

I ragazzi allenati da Marco Baldineti sono quarti in classifica ad una lunghezza dal Trieste e dietro solo a Recco e Brescia, si presenta all’appuntamento dopo la convincente prestazione di Salerno nel match chiuso vittoriosamente 16-6.

Riapre la Piscina Olimpica Comunale

La novità, che si attendeva da tempo, è la riapertura della Olimpica di viale del Fante, chiusa per oltre un mese a causa prima del batterio della legionella, trovato negli spogliatoi, e poi del malfunzionamento delle pompe idrauliche della vasca coperta.

Baldineti “Abbiamo pagato i problemi della piscina”

“Abbiamo pagato ad inizio anno in molti modi questo problema e il solo fatto di essere tornati qui, anche se solo in vasca scoperta, da una settimana, ha già dato i suoi frutti – afferma l’allenatore –. Andare a vincere così in un campo difficile come quello salernitano della Piscina Vitale, con così ampio margine, non lo aveva fatto quest’anno finora nessuno. Abbiamo giocato bene, con un’ottima difesa, ritmi sostenuti e tante ripartenze. Sono molto contento di come tutta la squadra è riuscita a restare concentrata sull’obiettivo, nonostante la testa fosse già proiettata verso la Gara 1 della finale di Len Euro Cup di sabato”.

Prima il Brescia, poi il Sabadell per il Telimar

Tra Salerno e il Sabadell, però, c’è un ostacolo chiamato Brescia. All’andata, nella Piscina di Mompiano, i palermitani erano riusciti a restare incollati ai Leoni per tre tempi, subendo solo sul finale lo strappo degli uomini di Bovo. “Il rischio in partite come quella di domani – dice il tecnico ligure – è entrare in vasca pensando anche solo inconsciamente all’incontro di sabato in Coppa. Contro squadre come l’An Brescia non te lo puoi permettere, devi essere sempre concentrato, dall’inizio alla fine. Certo, questa sfida alla vigilia della finale europea non ci voleva. Avremmo voluto una settimana piena per preparare al meglio la sfida internazionale, che vale una stagione, ma ci adatteremo”.

Giliberti “Brescia banco di prova per Sabadell”

Marcello Giliberti, presidente del Telimar, parla della sfida di domani con i campioni d’Italia del Brescia, un antipasto della finale di andata di Len Euro Cup che si giocherà col pubblico. “In aggiunta all’impegno profuso da agosto con tutto il mio staff a supporto della prima squadra, è da mesi che stimoliamo ed affianchiamo l’Amministrazione Comunale per la risoluzione dei tanti problemi, appena definiti, che hanno portato soltanto oggi al rinnovo della agibilità e, cosa di cui potremo avere la certezza soltanto domani, alla riapertura della vasca coperta. Il periodo è stato pesantissimo e spero alla fine di riuscire a raccogliere con il mio staff e con i miei atleti le gratificazioni che meritiamo. Domani approcceremo al match contro i fortissimi Campioni d’Italia del Brescia, che a mio avviso quest’anno sono secondi soltanto al Recco, con il consueto piglio agonistico che ci contraddistingue, utilizzandolo come banco di prova per il match di sabato, Gara 1 della finale di Len Euro Cup contro i fortissimi spagnoli del Sabadell, essendo diventato ormai questo il nostro primario obiettivo di stagione”.

“Finale Len Euro Cup col pubblico”

E conclude: “Purtroppo, potendo avere soltanto domani certezza sulla conformità della temperatura dell’acqua della vasca coperta, non saremo in condizione di giocare a porte aperte, essendo materialmente impossibile strutturare in sicurezza un evento pubblico come questo di domani, nell’ossequioso e cauto rispetto delle vigenti norme – con relative procedure – finalizzate al contenimento del contagio da Covid19, in così poco tempo. Sabato 5 marzo, nella finale di coppa, con il giusto tempo necessario a disposizione, avremo modo di strutturare adeguatamente ogni cosa. Saremo, quindi, in vasca coperta con il nostro calorosissimo pubblico a supportarci”.

Telimar-Brescia, le formazioni

Telimar: 1. Nicosia, 2. Del Basso, 3. Turchini, 4. Di Patti, 5. Occhione, 6. Vlahovic, 7. Giliberti, 8. Marziali, 9. Lo Cascio, 10. Irving, 11. Lo Dico, 12. Basic, 13. Washburn – Allenatore: Marco Baldineti.

AN Brescia: 1. Tesanovic, 2. Dolce, 3. Presciutti, 4. Costantin Bicari, 5. Lazic, 6. Vapenski, 7. Renzuto Iodice, 8. Gianazza T., 9. Alesiani, 10. Luongo, 11. Di Somma, 12. Gitto, 13. Gianazza M. – Allenatore: Alessandro Bovo

Arbitri: Filippo Gomez, di M. Ruscello (NA), e Arnaldo Petronilli, di Roma – Delegato: Giovanni Del Bosco.