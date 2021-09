Domani mattina, 9 settembre, le sfide dei quarti di finale

La VII edizione entra nel vivo, domani si giocano i quarti di finale

Nel tabellone femminile, la Abbagnato affronta la slovacca Nikola Daubnerova

Derby tra Greta Greco Luccina e Samira De Stefano

Cade Mariano Tammaro ad opera dello svizzero Alexander Orlov

Abbagnato su, Tammaro giù. Entra nel vivo la VII edizione del Torneo Internazionale Itf juniores grado 3 Città di Palermo di scena sui campi in terra rossa del Ct Palermo di viale del Fante fino a sabato 11 settembre, giorno delle due finali dei singolari maschile e femminile. E non senza sorprese.

Abbagnato avanti ai quarti di finale

La palermitana Anastasia Abbagnato, grazie alla vittoria in due parziali, 6-3; 6-3, sulla romana Francesca Pace stacca il pass per i quarti di finale. Anche oggi molto bene la giocatrice del Ct Palermo, finalista lo scorso anno, al cospetto della capitolina figlia dell’ex top 10 la rumena Irina Spirlea.

Avanza anche la marchigiana Federica Urgesi, vittoriosa in due set sulla connazionale Elettra Gradassi. Approfitta del ritiro della slovena Masa Viriant, la campana Emma Valletta.

Esce di scena la palermitana del TC2 Gaia Greco (si allena sui campi del Country Time Club) la quale si è arresa in tre parziali alla veneta Greta Greco Lucchina, finalista la settimana scorsa ai campionati italiani under 16.

Stacca il pass per i quarti anche la lombarda Samira De Stefano, vittoriosa con un duplice 6-4 sulla statunitense Caterina Grant.

Cade Tammaro, la testa di serie numero 1

Grossa sorpresa nel tabellone maschile, In apertura di giornata, infatti, c’è il ko del campano Mariano Tammaro (prima testa di serie) maturato ad opera dello svizzero Alexander Orlov che si è imposto per 7-6; 6-4.

Nel derby tra atleti del Team Piatti, la seconda testa di serie il torinese Lorenzo Ferri tesserato per il Santa Margherita Ligure ha battuto con il punteggio di 7-6 4-6 7-5 il mancino ravennate Federico Bondioli.

Molto bene Daniel Bagnolini tesserato per il Ct Maglie e proveniente dalle qualificazioni. L’italiano, dopo una lunga battaglia, ha superato al tiebreak del 3° set la resistenza del tredicenne indiano Manas Dhamme.

Si qualificano per i quarti di finale anche il romano Giammarco Gandolfi, lo svizzero Frederic Vogeli e il marchigiano Andrea Meduri, finalista a Bologna ai campionati italiani under 16 conclusi domenica scorsa.

Il tabellone dei quarti di finale

Queste le sfide di domani, 9 settembre, valide per i quarti di finale. Gli incontri si giocheranno a partire dalle 9.30.

Tabellone maschile

Daniel Bagnolini-Frederic Vogeli (Svizzera) al centrale, alle 9.30.

Andrea Meduri-Giammarco Gandolfi al campo 2 dopo il match delle 9.30.

Peter Buldorini-Lorenzo Ferri alle 9.30 al campo 4.

Alexander Orlov (Svizzera)-Adriano Dzhenev (Bulgaria) a seguire al campo 4.

Tabellone femminile

Ecco le sfide delle magnifiche otto del tabellone femminile.

Federica Urgesi-Vlada Mincheva (Russia) al campo 3 alle 9.30.

Anastasia Abbagnato-Nikola Daubnerova (Slovacchia) al centrale, dopo la sfida maschile tra Bagnolini e Vogeli.

Mate Lambrecht (Belgio)-Emma Valletta, al campo 2 alle 9.30.

Greta Greco Luccina-Samira De Stefano al campo 3 dopo il match tra Urgesi e Micheva.