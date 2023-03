Pallamano maschile serie A Gold, siciliani scivolano al decimo posto

Niente da fare per la Teamnetwork Albatro che a Merano perde 36-23 con i padroni di casa nella nona giornata di ritorno del campionato di serie A Gold di pallamano maschile. Il ko fa scivolare i siciliani in decima posizione scavalcati dal Fondi che ha superato il Carpi.

Partita, come si evince dal punteggio, a senso unico. Siracusani sorpresi dall’avvio degli uomini di Prantner che viaggiano ad una velocità superiore e con una intesa ai limiti della perfezione. Si spiega anche così la differenza in classifica con i padroni di casa al quarto posto ed in zona play off scudetto.

Il sette di Pucho Jung prova ad affidarsi a sfondamenti centrali che, però, si infrangono contro la difesa altoatesina in alcune circostanze aiutata da qualche errore dei siciliani.

Nel secondo tempo non cambia il registro e il vantaggio per la quarta forza del campionato si assesta e si mantiene sul +13.

Settimana importante per l’Albatro

Per i siracusani, adesso, testa rivolta alla prossima settimana con due incontri importanti.

Si inizia mercoledì 22 marzo in casa contro il Fondi degli ex Canete e Freji vincitore in questo turno sul Carpi. Si continua sabato 25 marzo con la delicata trasferta sul parquet del Rubiera battuto, invece, in casa, dal Campus Italia.

Alperia Merano – Teamnetwork Albatro, il tabellino

Alperia Merano-Teamnetwork Albatro 36-23

Primo tempo 19-8

Alperia Merano: Fadanelli 4, M. Prantner 5, Romei 5, Visentin 2, Stricker 2, Fasanelli, Parisato, Colleluori, Laursen 3, Petricevic 2, Nuñez 4, Glisic 3, Cuello 2, Raffeiner 2, Sperandio 1, Gerstgrasser. Allenatore Jürgen Prantner.

Teamnetwork Albatro: Mincella, Bianchi, Mantisi, Zungri, Vinci 6, Martelli, Burgio, Souto Cueto 2, Ganz 3, A, Calvo 2, Cuzzupè, Murga 2, Bobicic 4, D. Glicic 3, M. Glicic. Allenatore Pucho Jung

Arbitri: Alessandro Limido e Nicola Donnini

Serie A1 maschile, i risultati della nona giornata di ritorno

Banca Popolare Fondi – Carpi 29-27

Secchia Rubiera – Campus Italia 30-37

Sidea Group Fasano – Bolzano 38-22

Alperia Merano – Teamnetwork Albatro 36-23

Raimond Sassari – Pressano 33-25

Brixen – Cassano Magnago 32-29

Romagna – Conversano 20-22

La classifica, Albatro scivola al decimo posto

La classifica aggiornata dopo 22 giornate. Brixen 41 punti; Sidea Group Fasano e Conversano 35; Alperia Merano 34; Raimond Sassari 31; Pressano 25; Bolzano 24; Cassano Magnago 23; Banca Popolare Fondi 16; Teamnetwork Albatro 15; Carpi e Campus Italia 7; Secchia Rubiera 6 (-5); Romagna 4.

Serie A2, Cus battuto in casa

Nell’anticipo della quarta giornata della fase ad orologio del girone C del campionato di serie A2 Il Giovinetto espugna il parquet del Cus Palermo e si rimette in gioco per la terza posizione. Si infrangono così le speranze degli universitari di tener testa all’Enna, che riposa, nel duello alla seconda posizione.

Al Palacus di via Altofonte finisce 31-39 con gli ospiti sempre avanti nel punteggio. Al Cus non bastano le 9 reti di Edoardo Guardì e le 8 di capitan Alessandro Aragona.

Ne Il Giovinetto è Bagatolli il protagonista assoluto con ben 15 reti messe a segno, poi cinquine per Pantaleo, Bach e Mannone.

In classifica, Cus Palermo ancorato al terzo posto con 20 punti, Il Giovinetto insegue a quota 18.

Domenica 19 marzo il resto del programma: Aretusa-Mascalucia alle 17.30 e Ragusa-Genea Lanzara alle 18.30. Riposa l’Enna.