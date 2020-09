Ne ha dato notizia Fabio Petroni

Un giocatore del Trapani Calcio, squadra retrocessa dalla B alla C, è risultato positivo al coronavirus.

Ne ha dato notizia Fabio Petroni, patron del club granata, durante una conferenza stampa. Il calciatore, di cui non si sa il nome, si era sottoposto lunedì scorso, 7 settembre, al tampone. Petrone ha anche affermato che «si sta monitorando la situazione con gli altri giocatori che restano sotto osservazione medica».

Nella stessa conferenza stampa Petroni ha anche affermato che «non siamo in grado di continuare» a causa di una situuazione debitoria significativa: 1,8 milioni di euro verso l’erario, 350mila euro verso i debitori e 20 dipendenti senza stipendi da 3 mesi.

Nel caso in cui non ci fosse l’ingresso di nuovi imprenditori che possano rilevare il club «io ho il dovere di dire pubblicamente che abbiamo iscritto la squadra e fare un campionato dignitoso in serie C, ma organizzativamente non siamo in grado di continuare questa stagione», ha affermato Petroni.