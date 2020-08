Le parole del sindaco

Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, ha inviato una lettera ai tifosi e agli imprenditori della città dopo la retrocessione della squadra granata in Serie C.

«L’alternarsi delle vicende societarie, accompagnate da quelle giudiziarie, non aiuta ad uscire dal tunnel dell’instabilità societaria e dalla incertezza sulle sorti del Trapani Calcio – si legge nella missiva – Lo scorso anno, la maglia granata meritoriamente in B, quest’anno ‘comunque sportivamente salva’ sul campo da gioco, grazie alla straordinaria tenuta dei nostri campioni, del mister e dell’immancabile sostegno della tifoseria».

«Oggi, e per l’immediato domani, si pone, invero, il rilancio d’orgoglio – ha aggiunto Tranchida – e una sola risposta alla ricorrente domanda: la gloriosa storia della maglia granata non merita certo di scomparire. Così come va salvaguardato il futuro dei dipendenti e collaboratori della stessa società».

«Le porte di Palazzo d’Alì non chiuderanno a Ferragosto e i suoi amministratori garantiscono disponibilità a ospitare interlocutori imprenditoriali trapanesi e, in subordine, comunque appassionati alle sorti del Trapani Calcio e che vogliono bene a questa città e alla sua maglia granata», ha annunciato Tranchida.

Infine, l’obiettivo è ricevere «proposte concrete» per salvaguardare il futuro del club.