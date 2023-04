Calcio a 5 serie A, Melilli riceve la L84

Ventiseiesima giornata nel massimo campionato nazionale di calcio a 5 con la Meta Catania a caccia di punti play off nella trasferta in Sardegna sul parquet del 360 Monastir. Turno casalingo, invece, per la cenerentola Città di Melilli che riceve la L84.

Meta Catania non vuole fermarsi

Gli etnei non vogliono fermarsi. Sabato 8 aprile alle 15 la Meta Catania fa visita al 360 Monastir.

Stanno bene i rossazzurri ringalluzziti dalle 4 vittorie ed un pareggio delle ultime 5 giornate. Una sterzata da 13 punti che ha dato ossigeno alla classifica, anche se nulla ancora è fatto, e rincorsa verso i play off che continua per Musumeci e compagni.

Concentrazione e approccio alla gara saranno fondamentali contro una formazione quella 360 Monastir in cerca di punti pesanti per la salvezza e che in casa diventa ostacolo durissimo per qualsiasi formazione con tre vittorie e un pareggio nelle ultime 5 gare giocate tra le mura amiche. Meta Catania però che vuole insistere per arrivare poi alla sosta, visto l’impegno della nazionale italiana contro i campioni del mondo del Portogallo, con tranquillità e consapevolezza in vista del rush finale. Le motivazioni, però, non mancheranno neppure ai padroni di casa che lottano per evitare la retrocessione diretta e giocarsi la permanenza nei play out dai quali distano due lunghezze.

Unico assente Maurizio Silvestri fermato dal giudice sportivo, mentre tornerà in campo il capitano Carmelo Musumeci.

Cipollini “Consapevoli del bel momento, non dobbiamo mollare”

“Stiamo bene e consapevoli del bel momento che stiamo vivendo – afferma coach Cipollini – non dobbiamo assolutamente mollare perché in fondo non abbiamo fatto ancora nulla. 360 Monastir è una squadra rognosa, soprattutto in casa, e dobbiamo farci trovare pronti nel migliore dei modi in vista poi della sosta. Ripeto non eravamo brocchi prima e non siamo fenomeni adesso, ma è necessario non buttare al vento i 13 punti conquistati nelle ultime 5 giornate”.

Musumeci “Abbiamo tutto per continuare la strada intrapresa”

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il capitano Carmelo Musumeci: “Testa, intensità e corsa. Abbiamo tutto per continuare la strada intrapresa. Sono state vittorie importanti e che hanno consegnato il giusto merito al nostro lavoro. Anche questa settimana siamo stati sul pezzo e sappiamo che non sarà facile in terra sarda, ma sappiamo anche di stare bene e siamo consapevoli delle nostre possibilità. La convocazione in nazionale per l’amichevole tra Italia e Portogallo fa sempre bene ed avere accanto un fratello sportivo come Seby Tornatore anche lui convocato dal C.t. Bellarte impreziosisce il lavoro di noi siciliani e della Meta Catania. Dobbiamo cercare di fare bottino pieno domani e dopo la sosta mettere un accento importante contro Petrarca al PalaCatania dove per tutti i tifosi metterò in palio la mia maglia”.

Melilli riceve la L84

Altra missione impossibile per il Città di Melilli che, ormai certa della retrocessione, proverà comunque a fare bella figura ed a conquistare gli ultimi punti residui in una stagione avarissima di soddisfazioni. Gli aretusei ricevono sabato 8 aprile alle 15 al Pala Villasmundo la L84 vincitrice della Coppa Divisione e settima forza del campionato. Obiettivo che saprebbe di impresa titanica è quello di smuovere la classifica. All’andata che si giocò a Brandizzo, in provincia di Torino, i siciliani persero 3-1.

Serie A, la 26ma giornata

Città di Melilli – L84 alle 15

360Gg Monastir – Meta Catania alle 15

Sandro Abate Avellino – Real San Giuseppe alle 15.30

Olimpus Roma – Nuova Comauto Pistoia alle 16

Futsal Pescara – Ciampino Aniene 18

Came Dosson – Italservice Pesaro alle 18.30

Petrarca – Napoli Futsal alle 18.30

Feldi Eboli – Fortitudo Pomezia si gioca il 14 aprile alle 20.30

Classifica

Feldi Eboli 52 punti; NapolI Futsal 50; Futsal Pescara e Olimpus Roma* 47; Came Dosson 45; Sandro Abate Avellino 43; L84 39; Meta Catania 36; Fortitudo Pomezia e Real San Giuseppe** e Ciampino Aniene 34; Italservice Pesaro 29; Petrarca 25; 360Gg Monastir 23; Nuova Comauto Pistoia** 17; Città di Melilli 4.

Con un asterisco Olimpus Roma, penalizzata di 3 punti; con due asterischi Real San Giuseppe e Nuova Comauto Pistoia 1 punto di penalizzazione.